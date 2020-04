Nem csak a gyógyfürdők sodródtak csőd szélére: ezeket a vállalkozásokat is a mélybe húzza a járvány

Március közepén a vendégforgalom néhány nap alatt tűnt el a pénztáraktól, medencékből, fürdőgyógyászati kezelőhelyiségekből, miközben a szektor már a nyári főszezonra készült. Annak, hogy mi zajlik most az ágazatban, és mit remélnek a jövőben a HelloVidék járt utána.

A május elsejei hosszú hétvége hagyományosan rengeteg embert csábítana strand-, élmény-, wellness- vagy termálfürdőbe, idén azonban a koronavírus-járvány és a szigorú korlátozások miatt egészen biztosan nem lesz így. Sok más szektorhoz hasonlóan a fürdőágazatot is padlóra küldte a válság: az elsők között és rendkívüli gyorsasággal estek el. Országszerte kitűnően indult az év, sok fürdő már a nyári főszezonra készült. A jellemzően magas állandó költségek mellett kifejezetten alacsony jövedelmezőségű fürdők utolsó szabad pénzeszközeiket is felhasználták az ilyenkor szokásos karbantartásokra, kisebb-nagyobb beruházásokra, a szolgáltatások és létesítmények felkészítésére.

Ebben a helyzetben március közepén a vendégforgalom ténylegesen néhány nap alatt tűnt el a pénztáraktól, medencékből, fürdőgyógyászati kezelőhelyiségekből. A fürdőüzemeltetők a munkatársak és a megmaradt vendégek megóvása érdekében egy hét alatt szinte minden fürdő kaputi bezárták, bevételeik megszűntek, tájékoztatott a Magyar Fürdőszövetség.

Erre nem lehetett felkészülni

A Harkányi Gyógyfürdő igazgatósági tagja, dr. Zsadányi Zsolt a HelloVidék megkeresésére közölte: annak ellenére, hogy az év elején már több aggasztó jel is volt erre a hatalmas változásra, és arra, hogy a fürdőt hosszabb időre le kell zárni - akárcsak más gazdasági ágazatokban -, lehetetlen volt a helyzetre felkészülni. A korábbi években zajló folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően szépen alakultak a látogatószámaik az első negyedévben, bár ez a nyári időszakhoz képest mindig kissé csendesebb, hiszen kifejezetten a gyógyszolgáltatások miatt keresik fel őket a vendégek. Március 18-a óta azonban Harkányi Fürdő is álomba szenderült.

Határozatlan időre fel kellett függesztenünk működésünket. Ez természetesen nemcsak a fürdőt, hanem az egész települést, sőt a régiót is érzékenyen érintette, hiszen az egyik legnagyobb munkaadó is vagyunk Harkányban, és a helyi vállalkozások többsége is függ valamilyen módon a fürdőtől, illetve vendégeinktől

- fejtette ki dr. Zsadányi Zsolt.

