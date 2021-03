Nagy bajban a magyar cégvezetők: csak így menthetik meg a családi bizniszt

Egy friss, hazai KKV-k körében végzett kutatásból kiderült, hogy a családi vállalkozások vezetői bíznak abban, hogy gyermekük fogja átvenni a cég irányítását, több mint 40 százalékuknál már zajlik is az utódlás folyamata. A legtöbbjüknek azonban a vállalatirányítás minden figyelmét leköti, ezért kevés ideje marad a konkrét feladatokra, pedig az idő sürget: ha nyugdíjba akarnak vonulni, nem várhatnak tovább a vezetés átadásával. Más opció pedig nincs, hiszen a vállalat értékesítésén döntő részük még csak soha el sem gondolkodott.

A hazai gazdaságon belül jelentős súlya van a családi vállalkozásoknak, meghatározó szerepet kapnak a foglalkoztatás, a termelés és a szolgáltatások területén is. A vállalkozástípust nehéz pontosan definiálni, mert többféle módszertan is létezik, a Budapest Bank ezért legfrissebb KKV szektort érintő reprezentatív kutatásában a vállalatvezetőkre bízta a döntést, akik 60%-a szerint családi vállalkozásnak tekinthető a cégük. A generációváltás kérdése kevésbé érinti a sok tulajdonossal rendelkező nagyvállalatokat, vagy multinacionális cégeket, igazi kihívást az egy kézben összpontosuló, önálló cégeknél okoz, amelyek jellemzően a kis-, és középvállalati szektorba sorolhatók. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar mikro-, kis-, és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 szerint a családi vállalkozások 39 %-a van generációváltó korban, 30 %-uk a következő 10 évben szembesül ezzel a helyzettel.

A kutatásnak eredményei szerint a vállalatvezetők ennek ellenére nem tartják aktuálisnak a staféta átadását, 84%-uknál nem merült még fel komolyan a vezetőváltás gondolata. Ez nem azt jelenti, hogy a következő vezetői generáció bevonása ne történt volna már meg, mert a cégek több mint 40%-ában tart egy ideje a folyamat. Háromnegyedük bízik abban, hogy gyermekük fogja átvenni az irányítást, de csak 25%-uk biztos abban, hogy pontosan ki lesz az utódja a vállalat élén.

Tisztában vannak vele, hogy időszerű a folyamat, szívesen háttérbe vonulnának a nyugdíjkorhatárt elérve. Legtöbbjük 66 éves korában adná át a kormányt, mégis nehéz helyzetben vannak: a vállalat irányítása rengeteg idejüket veszi el, döntő többségük szerint nem marad erőforrásuk a tudatos betanítással és az átadással foglalkozni. Nem véletlenül:

a vállalatvezetők majdnem 2 évet szánnának arra, hogy az utódjuk biztonsággal vehesse át az irányítást. A legtöbben jogi-, és adótanácsadást vennének igénybe a folyamat során, de az ismerősökre és személyes segítségre is szívesen támaszkodnak.

Eladni biztos nem fogjuk

A vállalatvezetők hisznek abban, hogy gyermekük átveszi majd a cég irányítását, mert 85%-uk hallani sem akar az értékesítés lehetőségéről, ennek ellenére sokuk kíváncsi a cég értékére, legtöbbjük konkrét számításokkal is rendelkezik, hogy mennyit is érhet valójában. Nem mindegyikük ennyire tudatos, azonban szívesen támaszkodnak tapasztalataikra és piacismeretükre, 74%-uk adatok nélkül is - szerintük - helyesen meg tudja becsülni az összeget. Harmaduk szerint nem is lenne nehéz vevőt találni a cégre, bár 20%-uk szerint nem adna annyit a vállalkozásért, mint amennyit valójában ér. Igaz, hogy nem kívánják értékesíteni a vállalkozást, de 74%-uk úgy gondolja, hogy, ha valaha sor kerülne rá, akkor érdemes lehet bankot bevonni a folyamat valamely részében.

"Úgy látjuk, hogy a családi vállalkozások életében kiemelt figyelmet kap a cég értékének folyamatos növelése, a legtöbb vállalatvezető a több innovációban és a hatékonyabb munkavégzésben látja a versenyképességének erősítését. Tudjuk, hogy ez a szegmens a KKV szektoron belül is különösen szeret saját tőkéből beruházni,, amit eredményesen ki lehet egészíteni kamattámogatott beruházási kölcsönökkel, vagy EU finanszírozott termékekkel" - állítja Kasziba Levente, a Budapest Bank vállalati üzletág vezetője.

"Több mint 30 éve segítjük a hazai vállalkozásokat céljaik megvalósításában, együtt kezdtük működésünket a ma generációváltáshoz érkező cégekkel. Tisztában vagyunk vele, hogy ez mekkora kihívás, ezért szakmai előadásokkal, rendezvényekkel és széles kapcsolatrendszerünkkel igyekszünk támogatni a folyamatot" - tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images