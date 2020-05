Már nem csak a pestiek, hanem vidékiek számára is elérhető ez a szolgáltatás

A veszélyhelyzet kihirdetése után a budapestiek számára ismerős Mozgó Könyvek szekerei is kénytelenek voltak bezárni, amelyek minőségi irodalommal látták el az utcán odatévedőket, méltányos áron. Jó hír azonban, hogy a szekerek újra kinyitottak, igaz, többnyire csak webshop formájában.

Ténylegesen országossá vált a Mozgó Könyvek közhasznú kezdeményezése, miután elérhetővé tették online a könyves szekerek kínálatát, köztük ingyenes műveket is. A szervezet következő célja, hogy elérjék a külhoni magyarokat is - írja a Magyar Hírlap.

A fejlesztéseket már novemberben elkezdtük, kifejezetten azért, hogy ha rossz idő esetén zárva kell tartani a szekereket, online is elérhető legyen a kínálat

- mondta Boda István, a szekereket üzemeltető Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület elnöke, hozzátéve, a digitalizálással egyszersmind szerették volna vidékre is eljuttatni könyveiket. Innen pedig már csak egy ugrás, hogy elérjék a külhoni magyarokat is a vírusveszélyes időszak elmúltával.

A helyzet kialakulása után hamar elkezdtek az ország minden pontjáról rendelni tőlünk. És ez is volt a cél, hogy ellássuk némi kulturális táplálékkal a magyarokat hóban-fagyban, még akár járvány idején is

- hangsúlyozta. A szervezet a néhány száz forintért beszerezhető klasszikusok mellett nulla forintért ifjúsági regényeket és kötelező olvasmányokat is elérhetővé tesz. "Az eredeti ötlet az volt, hogy tartsuk otthon az embereket, adjunk olvasnivalót a kezükbe, és szakítsuk el őket egy kicsit a képernyő elől" - mesélte az elnök.

Felvásárlással a járvány alatt nem foglalkoznak, de adományokat továbbra is fogadnak a megfelelő óvintézkedések betartása mellett. Boda István kiemelte, munkatársaik nem mennek be az adományozók házába, hanem megkérik őket, hogy hagyják a könyveket az ajtó előtt, lezárt dobozban, amelyeket maszkban, kesztyűben gyűjtenek be. Ha újra megnyithatnak, valamennyi könyvet alkoholos tisztítószerrel fertőtlenítik kikerülés előtt, míg a szekereknél gumikesztyűket biztosítanak a vásárlóknak, arra kérve őket, csak abban fogják meg a könyveket.

Az egyesület egy újabb kampányba is belevetette magát. "Először a II. kerületi önkormányzat vetette fel, hogy a nulla forintos könyveinkből ajándékozzunk kerületi idősotthonok lakóinak. Természetesen igent mondtunk, és felajánlottunk négy-ötszáz könyvet, amiket elosztanak a különböző intézményekben" - magyarázta az elnök. Innen jött az ötlet, hogy felveszik a kapcsolatot további önkormányzatokkal is, hogy segítsenek eljuttatni a könyveket szociális intézményekbe. Országos kampányban gondolkodnak, de ez költséges, ezért a megvalósításhoz partnereket keresnek.

