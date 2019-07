Hazai startup dolgozik az e-autósok nagy problémájának megoldásán

Az elektromos autók megjelenésével az infrastruktúra is jelentősen átalakul, hiszen egy hosszabb út során a töltési idővel is kalkulálni kell az autósnak. Ebben látta meg az üzleti lehetőséget egy magyar startup, amely olyan applikációt fejlesztett, amely nemcsak a töltőállomások helyszínét kalkulálja bele az utazástervezésbe az autó paramétereit figyelembe véve, de a töltési idővel és a kapcsolódó szolgáltatásokkal is számol.



Az előzetesen megadott preferenciák alapján az algoritmus olyan töltőpontokat keres, ahol a felhasználó számára hasznos tevékenység végezhető, így a megállással töltött idő nem veszik kárba

Az elektromos autósok számára probléma, hogy hosszútávú utazásaikat megtervezzék, mert az akkumulátorok hatótávja nagyban függ az időjárási körülményektől, a forgalomtól, az útviszonyoktól - például egy téli napon fele akkora is lehet, mint egy ideális tavaszi-nyárin. Azcsapata egy olyan applikációt fejleszt, amely nemcsak megmutatja, hogy hol vannak töltőpontok, de az autó paramétereit figyelembe véve kalkulálja ki az ideális útitervet szem előtt tartva a feljebb sorolt tényezőket.Másik szempont, hogy az elektromos autóknál a töltési idő jóval hosszabb, mint egy tankolás, akár több óra is lehet, ezért lesz egy olyan opció az alkalmazásban, amely számításba veszi az út kalkulálásakor, hogy milyen időtöltési lehetőségek vannak a közelben, például vásárlás, étkezés stb.

- mondta a Pénzcentrumnak Tóth Zsófia, az InCharge egyik alapítója. A kidolgozás alatt lévő applikáció meggyőzte az MVM EDISON startup versenyének zsűrijét, amely a 3 legjobb ötlet közé választotta az InCharge-ot.



"Felmértük az elektromos autósok fizetési hajlandóságát az applikációval kapcsolatban, de mivel ez nagyon alacsonynak bizonyult és a jelenleg elérhető elektromos autózáshoz köthető applikációk is ingyenesek, így mi sem fogunk pénzt kérni a szolgáltatásért a felhasználóktól." - mondta Tóth. A bevétel B2B oldalról érkezik majd, elsősorban a töltőüzemeltetőktől, illetve azoktól a kapcsolt szolgáltatóktól, akik a töltés idejére kínálnak elfoglaltságot az e-autósoknak, például éttermek, bevásárlóközpontok.



Az applikáció jelenleg fejlesztési fázisban van, a design prototípus már megvan, azonban az algoritmuson még dolgoznak: "Egy komplex algoritmus szükséges az optimalizációs probléma megoldásához, tehát hogy hol érdemes megállni, figyelembe véve sok-sok paramétert ezért azon még dolgozunk, de a végleges verzió fél éven belül elérhetővé válik a felhasználóknak. Nagyon sok töltőüzemeltetővel tárgyaltunk, asztalhoz ültünk a piac összes meghatározó szereplőjével, ami nagyjából 5 céget jelent, és mindenki nagyon nyitott volt a megoldásra, jelenleg is aktív kapcsolatban állunk velük" - mondta Tóth, aki szerint a konkurens megoldások inkább weblapon gyűjtik össze a töltőállomásokat és nincs értékajánlatuk a szabadidő eltöltésére, illetve az egyéb körülményeket sem veszik számba útvonaltervezésnél, sokszor statikusan számolnak.



Tömött sorok a töltők előtt?



Bár a magyar utakon futó elektromos autók számából kiindulva egyelőre nem kell attól félni, hogy nagy sorok alakulnak ki egy töltő mögött - júniusban 6 ezer körül volt a tisztán elektromos meghajtású autók száma - de a hosszú töltési idő miatt, akár csak két autó egy idejű érkezése a töltőponthoz is kellemetlenséget, adott esetben órás változást hozhat a terveztett programban. Tóth szerint azonban ennek elkerülésére jellemzően egy állomáson több töltőpontot létesítenek és az applikációt is úgy fejlesztik, hogy bár időpontot foglalni egyelőre nem lehet majd rajta keresztül, de az algoritmus a tervezett utazásokból képes lesz arra következtetni, hogy melyik töltőhöz vigye a felhasználót. Például, ha rövid időn belül két utat is szervezett egy töltőhöz, akkor a harmadikat nem oda fogja.



A töltőfoglalás lehetősége egyébként szerepel a távlati célok között, azonban Tóth szerint erre még Nyugat-Európában sincsen kiforrott, bevált rendszer. "Van, ahol jól működik, van, ahol kevésbé. Például gyakori probléma, hogy az autósok nem érnek oda a foglalt időpontra, ezért volt olyan szolgáltató, amely kisebb díjakat vont le a késések miatt, amire persze felháborodtak a felhasználók. Figyeljük ezeket a trendeket, és később beépítjük majd az alkalmazásba."



Az MVM EDISON programjában mentorok segítették a csapat felkészülését, de most is aktív támogatást kapnak az MVM Csoport mobilitási szakértőitől, illetve jelenleg is zajlanak a tárgyalások a cég befektetési bizottságával egy lehetséges tőkeinjekcióról.