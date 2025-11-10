Ahogy a családtagokkal is előfordulhat, a háziállataink, kedvenceink is szenvedhetnek balesetet vagy meg is betegedhetnek.
Elképesztő dohánybizniszt leplezett le a NAV Magyarországon: ilyen „üzemet" ők is rég láttak
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei – Balu, a szolgálati kutya segítségével – egy nyírségi családi házban több mint másfél mázsa illegális dohányra bukkantak. A 29 éves házigazda nem tagadta: van nála minden: dohánylevél, aprítógép, sőt még „végtermék” is - írja a NAV hétfői közleménye.
A nyírségi porta azért került a pénzügyőrök látókörbe, mert a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság előzetes kockázatelemzése szerint adózatlan dohányt rejtegettek.
Balu már az udvaron kiszimatolta, hogy jó nyomon járnak. A nyári konyha ajtajánál megállt és magabiztosan jelzett. A fiatal házigazda nem kertelt: elismerte, hogy dohánylevelet, darálót és fogyasztási dohányt is tart a házban.
A konyhában sajátos „üzem” működött: a földre szórt dohányt kerti lapáttal porciózták kisebb zacskókba, két rozsdás dohányvágó gép társaságában, amelyeket látszólag rendszeresen használtak. A férfi elmondta, az alapanyagot Nyíregyházán vásárolta egy ismeretlen személytől, hogy a feldolgozott terméket eladja.
A pénzügyőrök több mint 65 kilogramm szárított dohánylevelet, 101,4 kilogramm fogyasztási dohányt és két dohányvágó gépet foglaltak le, összesen 14 millió forint értékben. A férfi ellen jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás; a jogsértés miatt akár 11 millió forint bírságra is számíthat.
Hiába a több százmilliárdos forgalom, mégis komoly visszaesést jelentett a Richter: mi lesz a legendás magyar gyógyszercéggel?
A Richter Gedeon Nyrt. az idei első kilenc hónapban 680,2 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el, ami 6,9 százalékos növekedést jelent éves alapon.
A kormány bejelentése szerint több ponton egyszerűsödik és bővül az energetikai otthonfelújítási program.
Kiemelt ellenőrzést kapnak a gyrost árusító éttermek és büfék Magyarországon. Úgy néz ki, sokan nem megfelelően működnek.
A svéd Electrolux Csoport nyereséggel zárta a harmadik negyedévet az egy évvel korábbi veszteség után - áll a cég honlapján.
Az Amazon a hírek szerint 30 ezer vállalati munkahely megszüntetését tervezi, ami a cég legnagyobb leépítése lenne a 2022-es 27 ezres elbocsátás óta.
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a...
Drága halottak napja vár a temetőző magyarokra: durván fizethet, aki ilyen sírokat látogatna 2025-ben
A sírkőtisztítás mára külön iparággá nőtte ki magát, ezért most utánajártunk, hogy milyen kiadásokra számíthatunk, ha igénybe vennénk ezt a szolgáltatást.
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
Nemrégiben látott napvilágot egy felmérés a vállalatok belső kommunikációjának hatékonyságáról.
Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülményeket állapítottak meg egy baracskai sütőipari üzem ellenőrzésekor.
A kormány három rendelettel teljes állami irányítás alá vonta a Dunaferr-csoport felszámolási folyamatát, stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítve az ügyet.
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök október második felében, hol lesz NAV-ellenőrzés.
A Mango divatcég bejelentette, hogy egy külső marketingszolgáltatójuk jogosulatlanul férhetett hozzá vásárlóik személyes adataihoz.
Itt a friss Magyar Falu Program döntési lista 2025-ben: a pályázatok nyertesei, több mint 3 ezer kisbolt, hentesüzlet kap pénzt
Már nyilvános a nyertes pályázók, az 5 ezer fő alatti népességű települések kisboltjai, hentesüzletei listája, amelyek támogatás kapnak a Magyar Falu Program keretében.
Az elkövetkezendő évek jelentős kihívása lehet a geopolitikai instabilitás és az AI rohamos fejlődése.
33 éves sofőr nem magyarázta túl a történetet: azt mondta, hogy a cigaretta az övé és azt az Angliában munkát vállaló honfitársainak vitte volna.
Kedden Győr ad otthont a Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórumának.
Egyre súlyosabb méreteket ölt a „szőlővész”: az aranyszínű sárgaság már 17 hazai borvidéken pusztít.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.