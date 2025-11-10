Elképesztő dohánybizniszt leplezett le a NAV Magyarországon: ilyen „üzemet" ők is rég láttak

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei – Balu, a szolgálati kutya segítségével – egy nyírségi családi házban több mint másfél mázsa illegális dohányra bukkantak. A 29 éves házigazda nem tagadta: van nála minden: dohánylevél, aprítógép, sőt még „végtermék” is - írja a NAV hétfői közleménye.

A nyírségi porta azért került a pénzügyőrök látókörbe, mert a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság előzetes kockázatelemzése szerint adózatlan dohányt rejtegettek.

Balu már az udvaron kiszimatolta, hogy jó nyomon járnak. A nyári konyha ajtajánál megállt és magabiztosan jelzett. A fiatal házigazda nem kertelt: elismerte, hogy dohánylevelet, darálót és fogyasztási dohányt is tart a házban.

A konyhában sajátos „üzem” működött: a földre szórt dohányt kerti lapáttal porciózták kisebb zacskókba, két rozsdás dohányvágó gép társaságában, amelyeket látszólag rendszeresen használtak. A férfi elmondta, az alapanyagot Nyíregyházán vásárolta egy ismeretlen személytől, hogy a feldolgozott terméket eladja.

A pénzügyőrök több mint 65 kilogramm szárított dohánylevelet, 101,4 kilogramm fogyasztási dohányt és két dohányvágó gépet foglaltak le, összesen 14 millió forint értékben. A férfi ellen jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás; a jogsértés miatt akár 11 millió forint bírságra is számíthat.