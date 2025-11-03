2025. november 3. hétfő Győző
14 °C Budapest
Egy szakács csirkehúst vág nyársra, hogy shawarmát készítsen. Hagyományos török étel Doner Kebab. Gyors utcai étel
Vállalkozás

Rengeteg magyar kedvenc kajás helye zárhat be: nagyon nincsenek rendben a dolgok ezeken a helyeken

Pénzcentrum
2025. november 3. 10:26

Az élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági előírások betartása, a nyomonkövethetőség biztosítása és a megfelelő konyhatechnológia alkalmazása érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos ellenőrzést rendelt el a gyrost árusító éttermekben és büfékben.

Az utóbbi időben több probléma is felmerült a gyros készítésével és árusításával kapcsolatban, ezért a gyrososok most fokozott hatósági figyelmet kapna - írja közleményében a fogyasztóvédelmi hatóság. Az NKFH és a kormányhivatalok ellenőrzéseiből ugyanis kiderült, hogy több esetben megszakadt a hűtési lánc, nem tudták megfelelően igazolni a hús eredetét, vagy gondok voltak a konyhák tisztaságával. Az eddig lefolytatott hatósági ellenőrzések közel 70%-ánál találtak kifogásolni valót az ellenőrök, 4 gyrost árusító büfé működése felfüggesztésre is került.

Az NKFH ezért országos ellenőrzést rendelt el, hogy kiderüljön, a gyrost árusító vendéglátóegységek megfelelnek-e az élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírásoknak. Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok kiemelten figyelik az alapanyagok eredetét és nyomonkövethetőségét, a tárolási és hőkezelési hőmérsékletek betartását, valamint a konyhai folyamatokat, mint például a hús pácolásását és nyársra húzását.

A vizsgálatok emellett érintik a dolgozók személyi higiéniáját, a munkaterületek tisztaságát, a fogyasztók allergénekről való tájékoztatását, valamint hogy a vendéglátók megtettek-e minden szükséges hatósági bejelentést.

Az NKFH és a kormányhivatalok határozottan fellépnek minden szabálytalanság esetén, ugyanis a fogyasztók egészsége és jogai a legfontosabbak, azok nem sérülhetnek.
Címlapkép: Getty Images
#ellenőrzés #vállalkozás #étterem #élelmiszer #hús #büfé #kormányhivatal #hatóság #higiénia #nkfh #élelmiszer-biztonság

