Elismerte a Mol: órákon át bolyongott egy részeg férfi a Dunai Finomítóban, sör is volt nála

Egy ittas férfi órákon át járkált a szigorúan őrzött MOL Dunai Finomító területén. A MOL Nyrt. elismerte, hogy jogosulatlanul tartózkodott a létesítményben – írja a Privát Kopó bűnügyi magazin. „Az eset kapcsán értesítettük a hatóságokat, feljelentést tettünk, belső vizsgálatot indítottunk, és folyamatosan egyeztetünk az érintett alvállalkozóval” – közölte a társaság a lappal.

A lap értesülése szerint az eset szeptember 6-án este történt: a férfi egy sörösdobozzal a kezében a főbejáraton keresztül jutott be a finomító területére. Jelenlétét csak órákkal később fedezték fel a tűzoltók, akik értesítették a biztonsági szolgálatot.

Az objektum őrzését a CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. végzi. A portál kérdéseket küldött nekik arról, miként történhetett az incidens, de nem válaszoltak.

