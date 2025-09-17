2025. szeptember 17. szerda Zsófia
Százhalombatta, 2025. május 16.A Dunai Finomító Százhalombattán az üzem indulásának 60. évfordulója alkalmából tartott ünnepség napján, 2025. május 16-án.MTI/Bruzák Noémi
Vállalkozás

Elismerte a Mol: órákon át bolyongott egy részeg férfi a Dunai Finomítóban, sör is volt nála

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 08:44

Egy ittas férfi órákon át járkált a szigorúan őrzött MOL Dunai Finomító területén, ezt a cég is elismerte. A vállalat közölte, belső vizsgálat indult az ügyben.

Egy ittas férfi órákon át járkált a szigorúan őrzött MOL Dunai Finomító területén. A MOL Nyrt. elismerte, hogy jogosulatlanul tartózkodott a létesítményben – írja a Privát Kopó bűnügyi magazin. „Az eset kapcsán értesítettük a hatóságokat, feljelentést tettünk, belső vizsgálatot indítottunk, és folyamatosan egyeztetünk az érintett alvállalkozóval” – közölte a társaság a lappal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lap értesülése szerint az eset szeptember 6-án este történt: a férfi egy sörösdobozzal a kezében a főbejáraton keresztül jutott be a finomító területére. Jelenlétét csak órákkal később fedezték fel a tűzoltók, akik értesítették a biztonsági szolgálatot.

Kapcsolódó cikkeink:

Az objektum őrzését a CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. végzi. A portál kérdéseket küldött nekik arról, miként történhetett az incidens, de nem válaszoltak.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
#vállalkozás #biztonság #mol #betörés #részeg #százhalombatta #olajfinomító

