A kormány nemzetgazdasági érdekekre hivatkozva megakadályozta az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlását, miközben fontolóra veszi a veszteséges vállalat állami megvásárlását.
Elismerte a Mol: órákon át bolyongott egy részeg férfi a Dunai Finomítóban, sör is volt nála
Egy ittas férfi órákon át járkált a szigorúan őrzött MOL Dunai Finomító területén, ezt a cég is elismerte. A vállalat közölte, belső vizsgálat indult az ügyben.
Egy ittas férfi órákon át járkált a szigorúan őrzött MOL Dunai Finomító területén. A MOL Nyrt. elismerte, hogy jogosulatlanul tartózkodott a létesítményben – írja a Privát Kopó bűnügyi magazin. „Az eset kapcsán értesítettük a hatóságokat, feljelentést tettünk, belső vizsgálatot indítottunk, és folyamatosan egyeztetünk az érintett alvállalkozóval” – közölte a társaság a lappal.
A lap értesülése szerint az eset szeptember 6-án este történt: a férfi egy sörösdobozzal a kezében a főbejáraton keresztül jutott be a finomító területére. Jelenlétét csak órákkal később fedezték fel a tűzoltók, akik értesítették a biztonsági szolgálatot.
Az objektum őrzését a CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. végzi. A portál kérdéseket küldött nekik arról, miként történhetett az incidens, de nem válaszoltak.
2025. június 5-én érkezett a bejelentés, hogy egy külföldi tulajdonú vállalatcsoport meg kívánja vásárolni az Alföldi Tej Kft.
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
Csaknem 50 millió forint támogatást kap hét civil állatvédő szervezet.
Meggyőződésük, hogy az új rendszer bevezetése hosszú távon stabilabb, átláthatóbb és jövőbiztos hálózatot teremt.
Komoly ellenőrzést indít a NAV: gyakori hiba után kutatnak, 300 ezerbe fájhat annak, aki nem válaszol
Az adóhatóság közleménye szerint az eltérések hátterében számos ok állhat: téves kitöltés, adminisztrációs hiba vagy egyszerű figyelmetlenség.
Giorgio Armani végrendeletében meglepő utasítást adott: örököseinek fokozatosan el kell adniuk a divatházat vagy tőzsdére kell vinniük a céget.
A hazai munkáltatók várakozásai 2025 utolsó negyedévére javuló foglalkoztatási mutatókat vetítenek előre.
Az új amerikai vámrendelet a feladó postára hárítja a vámok beszedését, ezért a Magyar Posta felfüggesztette az USA-ba irányuló küldemények feladását.
Hihetetlen pénzt vehet ki Elon Musk a Teslából: lehetetlen lesz utolérni a leggazdagabbak versenyében
A javadalmazási csomag mérete jól mutatja az igazgatóság bizalmát Musk képességeiben.
Egy rakás amerikai gyorsétteremlánc készül tarolni Magyarországon: pizzázók és a Wendy's is a listán
A Pénzcentrum értesülései szerint szeptember 16-án Budapestre érkeznek népszerű amerikai étterem-márkák képviselői, hogy potenciális partnerekkel találkozzanak.
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
Hivatalos, új amerikai gyorsétteremlánc hódítja meg Magyarországot: ekkor nyílik az első egység Budapesten
A louisiana-i csirkés gyorsétterem Magyarországra is eljut, hamarosan megnyílik az eslő budapesti éttermük.
A Tesla mindössze 8 837 járművet értékesített júliusban az Európai Unióban az ACEA adatai szerint.
A diszkontlánc a 2026 februárjában záruló pénzügyi évben tervezi lezárni az ügyletet.
Több mint 43 ezer cég nem tette közzé időben a beszámolóját – a NAV már adószámtörléssel is fenyeget.
Huszonhárom év után újra megjelenhet Magyarországon a Wendy’s. A céljaik egyértelműek, mindenképp jönnének.
A kutatásban részt vevő vállalatok nagyjából háromnegyede szembesült az eredetileg meghatározott határidők csúszásával is.
Január 1-jével az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság megszüntette a kínai állampolgárok munkavállalási engedélyeinek kiadását.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
