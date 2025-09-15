2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
Bíróság ügyvéd ügyvéd dolgozik dokumentumokkal és fából készült bírói kalapáccsal a tárgyalóteremben lévő asztalon.
Vállalkozás

Komoly ellenőrzést indít a NAV: gyakori hiba után kutatnak, 300 ezerbe fájhat annak, aki nem válaszol

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 13:34

A NAV újabb adategyeztetési kampányt indít azon vállalkozások számára, akik nullás áfabevallást adtak be, miközben online számlaadataik szerint 2025 júliusában volt forgalmuk - közölte az adóhatóság.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn kezdi meg legújabb adategyeztetési kampányát, amely az online számlaadatok és az áfabevallások közötti eltéréseket hivatott tisztázni. Ezúttal azokat a vállalkozásokat keresik meg, amelyek nullás bevallást nyújtottak be, miközben az online számlaadataik forgalmat mutatnak 2025 júliusában.

Az adóhatóság közleménye szerint az eltérések hátterében számos ok állhat: téves kitöltés, adminisztrációs hiba vagy egyszerű figyelmetlenség. Az adategyeztetés segítségével azonban a NAV hatékonyan ki tudja szűrni a csalárd szándékú adózókat is.

Az érintett vállalkozások a NAV Ügyfélportálján elérhető digitális kérdőív kitöltésével jelezhetik, ha már korrigálták a hibát, vagy ha véleményük szerint az eltérés nem valós. A teljes eljárás online zajlik, és a válaszadásra 15 nap áll rendelkezésre.

A NAV figyelmeztet: aki elmulasztja a válaszadást, akár 300 ezer forintos bírsággal és egy későbbi, időigényesebb ellenőrzéssel is szembesülhet. Ezzel szemben az együttműködő vállalkozások szankció nélkül rendezhetik a hibákat.

Az idén bevezetett adategyeztetési jogintézmény keretében a NAV kockázatelemzése gyorsan felderíti az adateltéréseket. Az eddigi tapasztalatok szerint a vállalkozások többsége együttműködik és kihasználja a lehetőséget a hibák önkéntes javítására.

A hatóság hangsúlyozza, hogy az adatok összhangjának megteremtése hosszú távon egyszerűsíti a vállalkozások adminisztrációját, mivel pontosabb, gyorsabb és automatizáltabb szolgáltatásokat tesz lehetővé, beleértve a bevalláskiajánlásokat, validációkat és adat-visszamutatásokat.
