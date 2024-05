Van fény az alagút végén a magyar építőiparnak: necces lesz azért az év

Növekedett a három hónap alatt elindított kivitelezések értéke 2024 első negyedévében, az Aktivitás-Kezdés az elmúlt 6 negyedévben nem alakult ilyen magasan. A megkezdett építkezések összértéke 807 milliárd forint volt – derül ki az EBI Építésaktivitási Jelentésből. A 2018-2023-as időszakot nézve nagyon kevés, összesen 5 olyan negyedév akadt, amikor az Aktivitás-Kezdés meghaladta a 2024 első negyedévest. Változatlan árakon nézve a 2022 júniusa óta eltelt időszakban 2024 első negyedéve szintén jónak számított, 2018 és 2022 első féléve között vizsgálva azonban inkább az alacsonyabb tartományba esett.

A magasépítési szektornak nem sikerült javítania az első negyedévben- Nem sikerült magára találnia a magasépítési szektornak 2024 elején, az Aktivitás-Kezdés a 2023 utolsó negyedéves szinten alakult az idei első három hónapban. A megkezdett kivitelezések értéke valamivel több, mint 400 milliárd forint volt, ami szinte teljesen megegyezett a tavaly október és december között mérttel, de az előző évek első negyedéveitől 17-26 százalékkal elmaradt. Változatlan árakon nézve egyértelműen visszaesés látszott az elindult magasépítési kivitelezések értékében, utoljára 2015 utolsó negyedévében volt alacsonyabb az Aktivitás-Kezdés a 2024 első negyedévesnél.

A nem lakáscélú magasépítések Aktivitás-Kezdés mutatója kissé növekedett 2024 első három hónapjában 2023 utolsó negyedévéhez képest, így meghaladta a 350 milliárd forintot. Ugyanakkor a 2021-2023 közötti időszak egyes negyedéveit vizsgálva a 2024 első negyedéves a 2. legalacsonyabbnak számított. Változatlan árakon pedig 2015-ben volt utoljára kisebb az Aktivitás-Kezdés a 2024 január és március között jellemzőnél. A lakásépítések esetében az év ugyan jobban indult, mint a tavalyi, de a megkezdett kivitelezések értéke tovább csökkent 2023 utolsó negyedéve után.

Az idei év első három hónapjában elindult legnagyobb magasépítési projektek közé főként logisztikai és üzemi épületek tartoztak, például elindult a Mercedes-Benz akkumulátor-végösszeszerelő üzemének építése Kecskeméten, a Weerts Ebes logisztikai központ projektje Ebesen, a Benepack alumínium csomagolóanyag-gyártó üzemének építése Makón, az Evoring elektromos autó alkatrész gyár I. ütemének kivitelezése Jászfényszarun, valamint az építkezés a VGP Park Győr logisztikai központjának C épületét, illetve a Rossmann HQ raktárcsarnokát és központi irodáját érintően. A legnagyobb megkezdett projektek közé került irodafejlesztés is, a Zugló-Városközpont Office7, de kezdetét vette több társasházi projekt mellett például a Hilton Garden Inn szálloda, irodaház, és apartmanok építése is, illetve elindult a Hungaroring Paddock épületének fejlesztése.

Magára talált a mélyépítési szektor

Több negyedéve tartó gyengélkedés után, úgy tűnik, sikerült javítania a mélyépítési szektornak. A 2024 első negyedévét jellemző Aktivitás-Kezdés közelítette a 400 milliárd forintot, ami 2023 azonos időszakához képest közel 70 százalékos növekedést jelentett.

A javulás a nem út- és vasútépítések, illetve az út- és vasútépítések esetében is tetten érhető volt. Előbbieknél a tavalyi első negyedévhez képest 180 százalékos növekedésre került sor, de a már szintén erősebb utolsó negyedévnél is több, mint 50 százalékkal magasabban alakult az Aktivitás-Kezdés. A nem út- és vasútépítési kivitelezések értéke folyóáron utoljára 2017 első negyedévében volt magasabb a 2024 első negyedévesnél, de változatlan árakon is 2020 óta a negyedik legmagasabb Aktivitás-Kezdésnek számított.

Az út- és vasútépítéseknél a javulás elsősorban a Ferencváros-Kelenföld, 1-es számú vasútvonal építési projektre volt visszavezethető, ami a teljes építőipart illetően a legmagasabb összegű elindult kivitelezési munkának számított 2024 első negyedévében. A megkezdett legnagyobb mélyépítési projektek közé tartozott még a Nyíregyházi Déli Ipari Park kivitelezése, valamint az árvízvédelmi védmű a Mária-Valéria híd és a Prímás szigeti rámpa között, melynek I. ütemének kivitelezése vette kezdetét.

Budapest ismét átvette a vezetést

Az elmúlt 4 negyedévben elindult építkezéseket nézve a legmagasabb összegben Budapesten kezdődtek meg kivitelezések Magyarországon, a teljes Aktivitás-Kezdésből a részesedése 36 százalékos volt, az elmúlt negyedéveket jellemző 20-30 százalék közötti értékkel szemben. A korábbi időszakokban élenjáró Észak-Alföld így visszacsúszott a második helyre, a kivitelezések 21 százaléka indult itt el. A legalacsonyabb Aktivitás-Kezdéssel a Dél-Dunántúl rendelkezett, részesedése alig haladta meg az 5 százalékot, de szintén csak az építkezések 5 százaléka indulhatott el a Nyugat-Dunántúlon, míg a mostani elemzés fókuszrégiójának számító Észak-Magyarország 6 százalékos aránnyal rendelkezett.

Továbbra is csak döcög a társasházi lakásépítés

Bár az idei év a tavalyinál jobban indult a társasházi lakásépítési szektorban, de az elindult társasházi projektek értéke tovább csökkent, így alacsonyabb volt a 2023 utolsó két negyedévinél. 2016 második negyedévétől kezdődőn 2024 első három hónapjában produkálta a 4. legalacsonyabb Aktivitás-Kezdést a szektor folyóáron. Változatlan árakon nézve pedig 2016-tól kezdődően a harmadik legalacsonyabb értékben indultak el kivitelezések az idei év elején.

A piaci kilátások ugyanakkor javultak az előző évhez képest, a hitelkamatok jelentősen csökkentek tavaly év végére, amely mérséklődés idén is folytatódott, és a gazdasági kilátások is javultak. Összességében a pozitívabb környezet a vevőket is visszacsábította a lakáspiacra, az élénkülés már az idei első negyedévben is érzékelhető volt, mind a használt, mind pedig az újlakás-piacon. Kedvező hír, hogy az új lakásokat terhelő kedvezményes áfakulcs időszaka meghosszabbításra került, és az idei év vége helyett elég megszerezni az építési engedélyt 2026 év végéig, hogy aztán 2030-ig 5 százalékos áfakulcs mellett legyen értékesíthető a lakás.

Sok társasházi lakásépítési projekt fejeződött be az idei első három hónapban. Az elkészült társasházak értéke meghaladta a 120 milliárd forintot, ami 2021 óta a legmagasabb negyedéves Aktivitás-Befejezést jelentette. Az idei évre még további jelentős mennyiségű társasház átadás várható, de a távolabbi jövőben a korábban visszaeső építkezések miatt várhatóan a befejezések értéke is csökkeni fog.

Az elmúlt 4 negyedévet nézve, a kivitelezési fázisba lépő társasházi lakásépítésekből 63 százalékkal részesedett Budapest, Közép-Magyarországon pedig a társasházi lakásberuházások értékének valamivel több, mint 64 százaléka koncentrálódott. Kelet-Magyarországhoz kapcsolódott az Aktivitás-Kezdés 14,8 százaléka, míg a Nyugat-Dunántúl részesedése az Aktivitás-Kezdésből 20,9 százalék volt.

Észak-Magyarország

Bár országosan jól indult az év az építőiparban, Észak-Magyarországon ez nem mondható el. A megkezdett kivitelezések összértéke nem érte el a 22 milliárd forintot, ami a 2018-2023 közötti időszakot nézve a legalacsonyabb negyedéves összeget jelentette.

Észak-Magyarországon a mély- és magasépítések egyaránt csökkentek az idei első negyedévben. A magasépítési Aktivitás-Kezdés az egyik legalacsonyabbnak számított az elmúlt évek negyedéveit nézve. A csökkenést egyértelműen a nem lakáscélú magasépítésekre lehet visszavezetni. A megkezdett társasházi kivitelezések értéke ugyan növekedett 2024 elején, de a régió továbbra is nagyon alacsony társasházi lakásépítési hajlandósággal rendelkezik, az elmúlt 4 negyedévben az országos társasházi Aktivitás-Kezdésből részesedése kevesebb, mint 3 százalékos volt. Az alacsony társasházi aktivitást jól érzékelteti, hogy a javulás ellenére a legnagyobb építőipari régiós projektek közé az első negyedévben nem került lakásépítési.

A nem lakáscélú magasépítések közül a 2024 január és március között elindult legnagyobb régiós projektek között megemlíthető a Horváth Rudolf Intertransport Logisztikai Központ II. üteme Hatvanban, míg az elmúlt években a legnagyobbak közé tartozott, a Robert Bosch Power Tool MC301 logisztikai csarnoka Miskolcon 2023-as kezdéssel, 2022-ben a GKN Automotive féltengelyt és kardántengelyt gyártó üzemének építése vette kezdetét Felsőzsolcán, 2021-ben pedig a Chervon Autó járműipari fém alkatrészeket gyártó üzemének építése és a Diósgyőri Vár – rekonstrukciója indult el Miskolcon.

A mélyépítések esetében tovább csökkent az Aktivitás-Kezdés Észak-Magyarországon 2023 utolsó negyedéve után 2024 elején. A 2018-2023 közötti időszakot vizsgálva a 2024 első három hónapjában elindított kivitelezési munkák összértéke a harmadik legalacsonyabb volt. Az Aktivitás-Kezdés nem érte el a 4 milliárd forintot 2024 január és március között. Az első negyedévben a legnagyobb megindult építőipari munkák közé nem is került mélyépítési projekt. Az elkezdett mélyépítési projektek összege a régióban 2023 második negyedévében, 2022 második negyedévében és 2021 harmadik negyedévében volt magasabb, ekkor olyan projektek léptek kivitelezési szakaszba, mint például a 25. számú főút Szentdomonkos-Borsodnádasd szakasza, a 260. számú Sajószentpéter - Berente elkerülő főút, valamint a 37. számú főút Gesztely - Szerencs szakasza. Az eddigi csúcsot pedig a régiós mélyépítési Aktivitás-Kezdésben 2019 második negyedéve jelentette, amikor megkezdődött a M30 gyorsforgalmi út A, B és C szakaszának építése.