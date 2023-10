Meglépte a magyar sörgyár: brutálisan nagy projektbe vágták a fejszéjüket

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Összesen 100 milliárd forintos fejlesztés-sorozatot indít a Dreher Sörgyárakat is birtokló Asahi Group Holdings és az Asahi Europe & International. A most bejelentett program a kapacitást és a hatékonyságot is növelni fogja.

A sörgyártás hagyományosan 6 nagyobb lépésből áll: a főzőházi eljárásokat az erjesztés, majd kondicionálás követi, ezután jöhet a szűrés, pasztőrözés és palackfejtés. Az elmúlt két évben megvalósult és a most bejelentett beruházások több folyamatot érintenek: a kompresszorokat és szűrőberendezéseket egy 4,6 milliárdos forintos fejlesztés részeként tavaly cserélték, míg idén tavasszal a pasztőrözés és fejtés hatékonyságát növelték a kor egyik legmodernebb alumínium dobozos gyártósorának üzembehelyezésével, összesen 7 milliárd forintból. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A következő évtizedet érintő 100 milliárdos beruházás első mérföldkövén 2023-26-ban nagyságrendileg 30 milliárd forintos keretből dolgoznak a vállalat szakemberei. Ennek elemeként a gyár majdani, minden elemét kiszolgáló új energiaközpont egy részének építését kezdik meg, amely nem csak a kapacitásnövekedést, de a vállalat ambiciózus fenntarthatósági céljainak elérését is támogatja. Ebben az időszakban újul meg egészében az erjesztés és a pincékben való kondicionálás szakasza, ami a tartályok cseréje mellett az új technológiák bevezetését is jelenti, ami a vállalat munkatársainak folyamatos képesség-és tudásfejlesztésével jár együtt.

