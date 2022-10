Így menekülhetnek meg az éttermek a küszöbön álló totális csődtől: csodaszer vagy önámítás?

A még talpon lévő éttermek mindent bevetnek annak érdekében, hogy spóroljanak az energiával és a hozzávalókkal, van ahol kisebb adagokat szolgálnak fel, van ahol az alapanyagok minősége kapcsán tettél lejjebb a mércét. Ami azonban feltűnő, hogy szinte már alig akad olyan hely, amelyik ne kínálna délben menüt. Korábban sem volt ritka, de megszaporodott az olcsó, nem túlgondolt, egyszerű fogásokat egy bizonyos idősávban kínáló helyek száma. A menüztetés azonban nem csodaszer, hosszútávon nem, csupán átmenetileg oldhatja meg a vendéglátóhelyek problémáit.

Mint arról már sokszor beszámoltunk korábban, óriási bajban vannak a magyarországi vendéglátóhelyek, nem ritka, hogy 300-400 százalékkal is megemelkedtek az energiaköltségeik, és akkor az alapanyagárakról, a munkaerőköltségekről még nem is volt szó! Korábban ebben a cikkben szedtük össze, mely éttermek adták fel a harcot és zártak be végleg vagy ideiglenesen. A lista azóta tovább bővült, az Őrség egyik legjobb étterme, az Őrszem fogadó jelentette be tegnap, hogy bezárni ugyan nem fognak, de optimalizálják a nyitvatartásukat és csak hétvégén fogadnak vendégeket az étteremben.

A Pénzcentrumnak korábban nyilatkozó, még talpon lévő éttermek is mindent bevetnek annak érdekében, hogy spóroljanak az energiával és a hozzávalókkal. Sokan néznek olcsóbb beszállító után, ami azonban maga után vonja a minőségi alapanyagok eltűnését, gyorsabban elkészülő, kevésbé energiaigényes fogások maradnak csak az étlapon, a különleges, bonyolultabb ételek eltűnnek, és persze hidegebb lesz télen a fogyasztótérben.

Itt a megoldás?

Sokan sokféle módszerrel próbálkoznak tehát, de ami a legfeltűnőbb, hogy egyre több hely kínál délben menüt a betérő vendégeknek. Ennek oka, hogy egyfélét

főzni nagy mennyiségben még mindig megéri, hiszen a értelmezhető áron lehet adni ezeket a fogásokat nap folyamán egy szűk időkeresztmetszetben.

Petrányi Gábor több mint 10 éve dolgozik a vendéglátásban, több érdekeltséggel. Éttermükben mindig is menüztettek:

békeidőkben ezek erősen jóárasított, nem éppenséggel túlgondolt ételek voltak, kisebb árréssel, jelentős marketing célokkal. Nem mellesleg volt lehetőség így két különböző célközönséget elérni: ebédidőben a környéken dolgozókat, este pedig direkt a helyre érkezőket.

- nyilatkozta a Pénzcentrumnak. A Ropogóban több, mint 1 éve kezdtek bele a menüztetésbe. Mára kinőtte magát és az alapkoncepciónak megfelelően kínálunk háromfogásos menüt vegán, vega és vegyes étrendűeknek. A Kálvin téren való elhelyezkedés miatt is fontos a menü szerepe, nagyon sokan őket, dolgoznak a környéken, sokan rendelnek és sokan jönnek személyesen is. Gyorsan tudjuk kiszolgálni és a választéknak és hetente változó kínálatnak köszönhetően nagyon sok a visszatérő. Számukra azért éri meg, mert így nem csak az alap koncepció és kínálat miatt megszerzett vendégnek tudunk szolgáltatni, hanem egyszerűen a környéken dolgozónak is, aki szereti a jó ár-érték arányt és gyorsan szeretne finomat enni.

A menüztetés egy fontos lába lehet az ügymenetnek, de nem csodaszer, hiszen itt is komoly az árverseny érthető módon. Nem mindegy a vendégnek, hogy egy hónapban 21x2500 forintot vagy 21x3500 forintot költ el ebédre. Ezzel szemben az 5-10xes rezsi ár növekedés és az euró alapú alapanyag árak és bérleti díjak iszonyatos terhet rónak a vállalkozások nyakába, nem véletlen a megszámlálhatatlan bezárás az elmúlt hetekben. Ez véleményem szerint csak több lesz a közel jövőben sajnos.

Hogy mennyire nem csodaszer, arra több példa is akad: az egykori miskolci Vendelin étterem üzemeltetőjének, Szabó Dávidnak mint mondta, azonban nem jött be

Kezdetben nem tűnt reménytelen vállalkozásnak, ám az orosz-ukrán háború és az infláció elszabadulása megváltoztatta a helyzetet. Próbáltunk megújulni mind az étlap, mind pedig a menüztetés terén ... a bevételeinket felemésztették az emelkedő alapanyagárak. Voltak termékek, amikre megduplázott címke került. Az étolaj ára konkrétan megháromszorozódott. De az is problémát okozott, hogy az infláció miatt a vendégek is kikoptak. A rendszeresen visszajárók is elmondták: kétszer is meggondolják már, mikor esznek étteremben, és mikor főznek otthon. A menüztetés terén is látszott ez a tendencia, így egy idő után a bezárás tűnt az egyetlen észszerű döntésnek.

Tömegek menüztetnek

Nemrég vezettük be az ebédmenüt kínáló helyek ajánlatainak összegyűjtését és kiemelését az alkalmazáson belül, aminek köszönhetően több mint másfélszeresére nőtt a rendelt ebédmenük száma. Mi is érzékeljük, hogy a felhasználóink a jelenlegi gazdasági helyzetben egyre inkább keresik a megfizethető ajánlatokat, így az ebédmenü-ajánlatok kiemelésével is az a célunk, hogy egy elérhető árú alternatívát kínáljunk

- mondta el a Pénzcentrumnak Hartyányi Orsolya, a Wolt Magyarország éttermi értékesítési és üzletfejlesztési vezetője, majd hozzátette, hogy az ebédmenük korábban is népszerűek voltak a platformon, népszerűségük pedig folyamatosan növekszik. Tapasztalataik szerint

egyre több étterem kínál különböző csomagajánlatokat, többek között ebédmenüt házhozszállítással is. Az árakat az étlap többi részéhez hasonlóan ebédmenük esetében is az éttermek határozzák meg, természetesen minden esetben a saját áraikhoz igazítva.

Nagyon változatos az ebédmenüt kínáló helyek listája: többek között pizzázóból, tradicionális magyar étteremből, sushi bárból, hamburgerezőből, salátázóból, vegán étteremből és modern bisztróból egyaránt rendelhetnek ebédet a felhasználók.