Köztartozást varrhatnak rengeteg magyar nyakába: ha nem fizetnek, jön a végrehajtó

Ha egy vállalkozás akár egy napot is működött egy évben, be kell fizetnie az ötezer forintos kamarai tagdíjat, így azoknak a katásoknak is, akik szeptembertől megszüntetik a vállalkozásukat - közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Kompenzáció nincs a fennmaradó hónapokért, aki pedig nem fizet, annak köztartozást varrnak a nyakába.

Ha valaki 10 napon belül nem fizeti be az évi ötezer forintos kamarai tagdíjat, a NAV-nak adják át az ügyet végrehajtásra, és az összeget köztartozásként szedik be - tájékoztatta a korábbi kata-alanyokat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Narancskérdésére. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A lap azt a kérdést tette fel az ügyben, mi a helyzet azokkal a katásokkal, akik szeptember 1-től megszüntették vállalkozásukat, tehát az iparkamara az év egyharmadában nem képviseli őket, pedig ők egész évre befizették a tagdíjat. A kamara közölte: semmilyen kompenzációt nem kapnak a volt katás adózók, ha egy vállalkozás akár egy napot is működött egy évben, be kell fizetnie az ötezer forintot.

Címlapkép: Getty Images

