Nincs egy fillér megtakarításod sem? Csak ne panaszkodj, ezért vagy képtelen spórolni!

A magyarok nem járnak az élen pénzügyi tudatosság terén. Nem csak a spórolás nem megy, de pénzügyi tervek készítésében sem vagyunk túl jók, és gyakran túl is költekezünk.Tóth Dávid, pénzügyi tanácsadó a Szabadságra mentem-egy év múlva találkozunk könyv szerzője szerint, nagy gondot okoz az, hogy a diákok is csak azt tanulják meg az iskolában, hogy hogyan lehet a pénzt elkölteni. A Brancs közösségi finanszírozási oldalon is elérhető könyv szerzője kiemelte, hogy a magyaroknál még mindig az okozza a legnagyobb problémát, hogy több pénzt költünk, mint amennyink van.

Eleget foglalkozik a magyar közoktatás azzal, hogy pénzügyileg tudatos embereket neveljenek?

Tóth Dávid: Szerintem nem. Mindenképpen nagyobb hangsúlyt fektetnék arra, hogy már a középiskola első osztályától kezdve oktassák ezt. Az elmúlt években volt ebben előrelépés, de tovább növelném a hangsúlyt ezzel kapcsolatban.

Pénzügyi tudatosság szempontjából a mostani végzős diákok készen állnak a felnőtt életre?

Nem, és pont azért nem, mert lényegében csak azt tanulják meg, hogy hogyan lehet a pénzt elkölteni. Fontos lenne, hogy tanuljanak a befektetésekről, hogy milyen lehetőségeik vannak a pénzügyek terén, hogyan működnek a bankok. Ebben óriási hiányosság van az oktatásban nálunk is.

Nemzetközi összehasonlításban mennyire vagyunk jók pénzügyi tudatosságban?

Magyarországon mindenki a saját bőrén kezdi ezt megtanulni. Jóval kevesebb szakirodalom áll rendelkezésre a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban, mint Nyugaton. Az Egyesült Államokban jóval előrébb járnak a pénzügyekben, de Nyugat-Európában is, mint itt. Mi lényegében a rendszerváltás után kezdtük el ezeket a dolgokat tanulni.

Egy fiatal felnőtt hova tud nyúlni, ha szeretne kicsit tudatosabban figyelni a pénzügyeire?

Elsődlegesen vagy a külföldön megjelent könyvek tudnak segíteni, itt azért kell egy angolnyelv-tudás. Én is külföldön kezdtem megtanulni ezeket a dolgokat, illetve az elmúlt években megjelentek hozzám hasonló pénzügyi mentorok, akik az interneten keresztül elkezdték egy kicsit fejleszteni a pénzügyi kultúrát. De még kevesen vannak.

Érdemes minél korábban elkezdeni a pénzügyi tudatosságra nevelést, vagy elég középiskolában?

Ez egyéntől függ. Fontos, hogy a gyerek mikor érik meg arra, hogy befogadóvá váljon. Ha valaki kap zsebpénzt, már el lehet kezdeni megtanítani neki, hogy ne költse el a teljes összeget, hanem egy bizonyos százalékát tegye félre, hiszen még akkor is, ha az egy nagyon kicsi összeg, ez már segíthet megtanulni, hogy kevesebbet kell elkölteni, mint amennyink van. A legnagyobb problémát pont az okozza, hogy nagyon sokan jóval többet költenek, mint amennyit keresnek. A hitelek miatt pedig egyre mélyebbre süllyednek, és utána nagyon nehéz visszajönni.

A magyar családok képesek egy hatékony pénzügyi terv elkészítésére?

Úgy gondolom, hogy ha az akarat megvan, képesek lehetnek rá, pont ezt segítené a könyvem is. Ezért van tervben, hogy a YouTube-csatornámon, illetve a Facebookon is folyamatosan fogok ilyen pénzügyi tudatossággal kapcsolatos információkat kitenni, amikhez bárki hozzáférhet, hogy így aki szeretne, az el tudjon indulni a pénzügyi tudatosság felé. Ez sokszor nem is pénzkérdés,a gondolkodásmód az, amit először meg kell változtatni.

Egy felmérésből kiderült, hogy a magyarok jobbára akkor tudnak félretenni több pénzt, ha extra bevételhez jutnak. Ez mennyire jellemző tendencia?

Én fordítva látom. Akinél megvan a szándék, az tud takarékoskodni, akár úgy is, hogy kevesebbet keres. Sokszor tapasztaltam azt, hogy olyanok, akik nagyon jó fizetéssel rendelkeztek minden hónapban teljesen felélték azt. Mindenkinek meg kell határoznia, hogy milyen életszínvonalon szeretne élni. Ha valaki fizetésemelést kap, vagy nagyobb összeghez jut, akkor az életszínvonalat nem muszáj megemelni. Ha valakinek jó volt az, hogy egy lakásban lakott, azért, mert magasabb lett a fizetése, nem feltétlenül szükséges nagyobba költözni, aminek magasabb lesz a rezsije is.

Mi az oka annak, hogy nagyon kevesen terveznek előre a pénzügyekben hosszabb időre?

Korábban többször volt jelen a pénzügyi bizonytalanság. A rendszerváltás előtt nem nagyon lehetett vagyonokat felhalmozni, nem alakult ki ennek a kultúrája, hogy hosszabb távon félretegyenek az emberek. Itt nemegyszer megéltek már államosítást, a magyar történelemben ennek sajnos hagyománya van, az emberek időnként mindenüket elveszítik egy háború miatt vagy egy politikai rendszer következtében.

Ismerjük a banki termékeket, fogalmakat?

Itt elég jó fejlődés van, egyre többet tudunk a banki termékekről. A jogszabály is kötelezi a bankokat arra, hogy egyre inkább tájékoztassák az ügyfeleiket, emiatt egyre jobban képezve is vannak az ügyfelek. Volt egy hitelválság 2008 környékén, ott nagyon sokan megégették magukat, illetve a devizahiteleknél is sokan megtanulták, hogy mit is jelent egy hitel, illetve milyen kockázatai vannak. Sajnos a legtöbben ezt is a saját kárukon tanulták meg.

A mostani gazdasági környezetben hogyan lehet félretenni a pénzünket?

Az elsődleges, hogy mindenki határozza meg, hogy neki mi az elég, milyen színvonalon tudja elképzelni az életét, illetve mi az, ami nem is annyira fontos. Folyamatosan sok hatás ér minket, a reklámok kapcsán is, és nagyon sok az impulzusvásárlás. Rengeteg olyan dolgot megveszünk, amire valójában nincs szükségünk. Amikor elmegyünk a boltba, meglátjuk az akciós dolgokat, amiket eredetileg nem akartunk megvenni, és ezek hatására vásárolunk, ez gyakori probléma.. Erre nagyon jó, hogy listával kell menni vásárolni, és ezt be is tartani, nem elcsábulni valami akciós dolog iránt. Ezt a helyzetet is a tudatosság növelésével lehet megoldani.

Mi a legnagyobb hátrány, amivel mi, magyarok küzdünk, ha a pénzügyekről van szó?

Szerintem a lehetőségek tudásának a hiánya az, ami igazán hátrány. Magyarországon is már rengeteg pénzügyi termék elérhető, rengeteg lehetőség van, de ezekről még nagyon sokan nem tudnak. Sokan bemennek a bankba, és azokat a termékeket veszik igénybe, amik ott elérhetők, ráaádásul sokan idegenkednek is a pénzügyektől. Ha valaki akar venni egy mobiltelefont, akkor képes napokon keresztül rengeteg tesztet megnézni, cikkeket elolvasni arról a termékről, míg ha egy hitelfelvételről van szó, azt szeretik minél gyorsabban letudni az emberek. Nyilván más a motiváció. Ebben kellene változni, bár tudom, hogy ez nehéz, hiszen sokan nem szeretik ezt a papírmunkát. Erre jó pl. egy pénzügyi mentor, vagy egy olyan tanácsadó, aki segít abban, hogy megtalálják a megfelelő megoldást.

Milyen hibákat követünk el, ha a pénzünkről van szó?

Az impulzusvásárlás egy nagy hiba, rengeteg reklám ér minket, nagy hatással van ez ránk. Amikor valaki a lottón nyer egy nagyobb összeget, általában ő is nagyon sokszor csak annyit ért a pénzhez, hogy hogyan lehet elkölteni. Sajnos addig költik, amíg el nem fogy, és akármekkora összeg is legyen, előbb-utóbb elfogy. Itt jönnek be olyan hibák is, mint hogy az emberek nem számolnak azzal, hogy azokat a dolgokat, amiket megvásárolnak, fenn is kell tartani. Nagyon jól hangzik, amikor valaki vásárol egy nagy, úszómedencés házat, csak ennek a rezsijét is meg kell tudni fizetni később.

A nyugdíjas évekre való készülés mennyire jellemző?

A fiatalok számára a nyugdíj nagyon távoli dolognak tűnik. Felmérések alapján inkább 40 éves kor után kezdenek el az emberek jobban arra gondolni, hogy majd egyszer nyugdíjba fognak menni. Akkor szoktak elkezdeni erre megtakarítani. Itt is rengeteg lehetőség van, pl. a részvénybefektetés is egy jó lehetőség arra, hogy a nyugdíjára készüljön, és azon belül is az osztalékrészvények remek lehetőséget biztosítanak, ráadásul ez azért is jó, mert az emberek folyamatosan kapnak osztalékot.

Hogyan kell elképzelni egy pénzügyi mentorálást?

Ez több körből áll. Megkeres engem az ügyfél, először küldök neki egy kérdőívet, amiben felmérem a jelenlegi anyagi helyzetét, illetve azt, hogy milyen tervei vannak rövid, közép- és hosszú távon. Egyáltalán nem mindegy, mibe fekteti valaki a pénzét, attól függően, hogy mikor lesz szüksége arra a pénzre. Amikor ez megtörtént, átnézem, hogy én hogyan tudok neki segíteni, majd amikor megvan a konkrét pénzügyi terv, akkor beszélünk személyesen. Nagyon sokszor ez az előzetes információgyűjtés több körből is áll, főleg ha valakinek van hitele, azt a szerződést is meg kell nézni. Ha rögtön nekikezdünk egy tanácsadásnak, nem biztos, hogy ott van nála a dokumentáció, illetve tud válaszolni olyan kérésekre, amelyek fontosak a tanácsadás szempontjából. A személyes beszélgetésen már a végeredményt kapja meg az ügyfél, amikor elmondom neki, hogy milyen lehetőségei vannak, miből tud választani, és el tudja dönteni, hogy mi az, ami számára szimpatikus, és abba az irányba tehet utána lépéseket.

