Indul a balatoni gigarazzia: erre vadásznak majd a hatóságok

Két hónapig tartó, összehangolt ellenőrzés-sorozatot indít a NAV. Fontos kérdés lesz, hogy a kereskedő, a szolgáltató átadja-e vevőjének, ügyfelének a nyugtát, a számlát.

Két hónapig tartó, összehangolt ellenőrzés-sorozatot indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Balatonnál - írja a Magyar Nemzet.

Mint a hivatal legfrissebb ellenőrzési tervéből kiderült, a NAV emberei júliusban és augusztusban összehangoltan ellenőrzik a Balaton környéki települések kereskedőit és szolgáltatóit. A vizsgálatok alkalmával az adóhivatal munkatársai leginkább azokra a tényezőkre figyelnek, amelyekre más esetekben is szoktak. Fontos kérdés lesz, hogy a kereskedő, a szolgáltató átadja-e vevőjének, ügyfelének a nyugtát, a számlát. Lényeges emellett az is, hogy a vállalkozások megfelelően használják-e online pénztárgépüket és bejelentették-e alkalmazottaikat. A trafikosok és az alkoholos italok árusítói szintén számíthatnak ellenőrzésre.

Az ellenőrök elsősorban az online pénztárgépek adatai alapján kockázatosnak tekinthető vendéglátóegységeket, ajándékboltokat, piaci árusokat és strandokon működő vállalkozásokat keresnek fel.

Nem ez lesz az első eset, hogy az adóhatóság kitelepül a Balaton partjára. Átfogó vizsgálatsorozatot tavaly, a járvány két hulláma között is tartott a szervezet a tó mentén, ahogy a korábbi években is rendszeresek voltak a razziák. Rendszeresnek nevezhető az is, hogy bár a NAV jó ideje előre jelzi ellenőrzéseit, sok kereskedő mégsem elég óvatos, vagy inkább szabálykövető. Az utóbbi években négyből egy vállalkozásnál találtak a revizorok valamilyen szabálytalanságot - ismerteti a Magyar Nemzet.