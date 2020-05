Több ezer taxi tűnt el Budapestről: nem sok jóra számítanak az érdekvédők

Ötezer taxi tűnt el Budapestről a járvány kitörése óta: aki mégis rója az utakat, az a veszteségeit csökkenti. A fuvarszámok 80-90 százalékot estek, és a nyár sem sok jót tartogat.

Munkanapokon a korábbi 7 ezer helyett nagyjából 2000-2500 taxi közlekedik Budapesten, a fuvarszám 80-90 százalékkal esett vissza a koronavírus-járvány kezdete óta.

Akik a vészhelyzet ideje alatt tovább dolgoznak, nem azért teszik, mert extra bevételre számítanak, hanem azért, hogy csökkentsék a bevételkiesésüket, a folyamatos vállalkozói és taxi-üzemeltetési költségeiket

- mondta Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke a 24.hu-nak.

Tamás Miklós, a City Taxi elnöke pedig arról beszélt: a tömeges home office és a repülőtéri fuvarok kiesése mellett az is tetézi a bajt, hogy elmarad a Sziget Fesztivál és a Forma-1-es Magyar Nagydíjat ha meg is tartják, nézőket akkor sem engedhetnek be.

