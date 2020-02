Rettenetes szélvihar tarolja le az országot: 100 km/h-s széllökések lesznek

Figyelmeztető előrejelzést adtak széllökésekre hétfő estig. Az ország északkeleti felén gyakran lesz erős a nyugatias (ÉNY, NY, DNY) szél. A következő 36 órában gyakran lehetnek viharos széllökések. Jellemzően 60-65 km/h között alakulnak a legerősebb lökések. A hegyekben természetesen ezeknél az értékeknél nagyobb sebességre lehet számítani.

A jövő héten ismét lehűl az idő, helyenként napközben is csak plusz 1 fokig melegszik a levegő. Emellett változékony lesz az idő, esőre, hózáporra is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. A hétfő reggeli, délelőtti órákban még szórványosan eshet az eső, záporeső, ezt követően viszont átmenetileg csökken a csapadékhajlam. A nyugatias szél az éjszaka második felétől ismét többfelé megerősödik, néhány helyen viharossá is fokozódik.

Keddtől péntekig kezdetben többnyire erősen felhős lesz az ég, és többfelé várható eső, majd havas eső, havazás. Később átmenetileg csökken a felhőzet, és már csak szórványosan alakulhat ki vegyes halmazállapotú csapadék. Az időszak végére ismét több lesz a felhő. Az északnyugati, északi szél az időszak első felében nagy területen viharossá fokozódik, szerdán egész nap viharos szél fog fújni, akár 100 km/h-s lökések is előfordulhatnak. Később csökken a szél sebessége.

Jelentős mennyiségű csapadék (legalább napi 5 mm) az ország területének 80 százalékán lehet.

Hétfőn a reggeli, délelőtti órákban még szórványosan eshet az eső, záporeső, ezt követően viszont átmenetileg csökken a csapadék valószínűsége. Hosszabb napos időszakok főként az északkeleti megyékben fordulhatnak elő. Több helyen (legkevésbé a Délnyugat-Dunántúlon) erős, néhol viharos lesz a szél. Estére mérséklődik a légmozgás. A leghidegebb órákban 4-11 fok lesz. Napközben 7-14 fokig melegszik a levegő.

Kedden több helyen várható eső, zápor, késő délutántól havas eső, a hegyekben havazás is. Nagy területen viharossá fokozódik a szél. A minimumhőmérséklet 3-8, a maximumhőmérséklet 4-13 fok között alakul, de néhol már napközben csökkenni fog a hőmérséklet.

Szerdán szórványosan alakul ki zápor, hózápor. Sokfelé viharos lesz szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4, a legmagasabb hőmérséklet 2-7 fok között alakul.

Csütörtökön főként északkeleten, keleten alakulhat ki elszórtan havazás, hózápor, havas eső. Többfelé erős lesz a szél. A leghidegebb órákban mínusz 8 és 0 fok között, napközben plusz 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet.

Pénteken a rövid napos időszakok mellett néhol előfordulhat hózápor, havas eső zápor. A szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A minimumhőmérséklet többnyire mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul, de a havas, derült, kevésbé szeles tájakon mínusz 4 foknál hidegebb is lehet. A maximumhőmérséklet plusz 1 és 8 fok között valószínű.

Szombaton és vasárnap nem valószínű számottevő csapadék. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet szombaton mínusz 5 és plusz 1, vasárnap mínusz 5 és 0 fok között alakul. A nappali maximumok szombaton plusz 1 és 6, vasárnap plusz 2 és 7 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.

Vasárnap tartották meg a hagyományos medveárnyék-észlelést a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Balu, a tizenkét esztendős barnamedve végül meglátta az árnyékát, ez a népi időjóslás szerint azt jelenti, hogy a tél még sokáig fog tartani.

