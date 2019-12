Meg fogsz lepődni: ennyi pénzt hagynak a turisták Magyarországon

Az európai országokban a belföldi turizmusból adódó fogyasztás csaknem a duplája a külföldről érkező turisták fogyasztásának. Az Európai Unió átlaga azonban megtévesztő lehet, mert az egyes országok között hatalmas eltérés van abban, mekkora a belföldi turizmus bevételeinek aránya az idegenforgalmi ágazatban. A külföldi turisták által kedvelt célországokban a belföldről érkező turisztikai költések arányosan alacsonyabbak, Máltán például csak 10 százalék, míg Németországban 85 százalék. Mutatjuk, hogyan alakulnak a számok a többi országban.

A turizmus ma már nem korlátozódik a nyári időszakra, tavasszal, ősszel és télen is éppúgy utaznak a magyarok belföldön, illetve látogatják meg az országunkat külföldiek. A Tourism Satellite Accounts most megjelent adatai szerint hatalmas eltérés van az európai országok között abban, hogy a turizmusból származó bevételeinek hány százalékát adja a belföldi turizmus, és hányat a külföldről érkező turisták fogyasztása. Logikus, hogy külföldiek által kedvelt célországokban, mint Portugália a külföldi fogyasztás fog dominálni, míg Finnországban a finnek belföldi turizmusa a nagyobb arányú, költések szempontjából. Viszont mi a helyzet például Ausztriával, vagy éppen Magyarországgal?

Magyarországon éppen fordított az arány, mint az EU-ban, míg az országok átlaga azt mutatja, a belföldről érkező turisták fogyasztása 2:1 arányban dominál, addig Magyarországon a külföldről érkezők fogyasztása csaknem duplája a belföldről érkezők költéseinek. Az idegenforgalmi fogyasztás (belföldi és külföldről érkező turisták fogyasztása) 1276 milliárd euróra (419535,8 milliárd forintra) rúg az EU-s tagállamokban. Németország jár az élen 287 milliárdos bevételével, mögötte az Egyesült Királyság és Franciaország 188 milliárddal.

Az összehasonlítás érdekében ezeket a számokat érdekes a lakosságszám arányában is megvizsgálni - mert egy kis lélekszámú, népsűrűségű ország, amely ugyanolyan bevétellel bír, per fő többet profitál a turizmusból. Így látható, hogy az országban a belföldi és külföldi turisták összes költése mennyit tesz ki a népesség függvényében. Ebben az esetben Hollandia vezet 5000 euró/fővel, Ausztria követi 4600 euró/fővel. Németország ebben az összevetésben csak a harmadik 3500 euróval, és a dobogóra felfért még Svédország és Dánia, a maguk 3200 és 3000 eurójával per kopf. A legalacsonyabb fogyasztást/fő Lengyelország és Románia jelentette, kevesebb mint 500 eurót, de Bulgáriában, Magyarországon, Litvániában, Lettországban és Szlovákiában is kevesebb, mint 1000 euró/fő volt az összfogyasztás a lakosság arányában.