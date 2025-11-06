2025. november 6. csütörtök Lénárd
12 °C Budapest
Ez a kép eső után készült. A pocsolyában néhány levél és a tükröződések láthatók.
Utazás

Kiadták a riasztást: durva esőzés csap le az országra, több hullában érkezik a rettenet

Pénzcentrum
2025. november 6. 13:39

Csütörtök estig még napos, száraz idő várható, péntektől azonban fokozatosan megváltozik az időjárás. A hétvégén és a jövő hét elején több hullámban érkező esőre, párás, ködös időre és enyhébb hőmérsékletre számíthatunk.

Csütörtök estig napos idő várható, legfeljebb délkeleten képződhet kevés gomolyfelhő, de csapadék ott sem lesz. A délkeleti szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14, 15 fok körül várható. Késő estére 0 és +8 fok közé hűl le a levegő - derült ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Este derült lesz az ég, viszont sokfelé párássá válik a levegő, köd, sőt az Alpokalján alacsonyszintű rétegfelhőzet is képződhet. Csapadék nem várható. Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +7 fok között alakul, a fagyzugokban lesz a leghidegebb, a magasabb térszíneken, valamint a belvárosokban az enyhébb idő. 

Pénteken a pára, köd fokozatosan feloszlik, de a déli tájak fölé alacsonyszintű felhőzet érkezik, amely napközben tovább mozdul északnyugat felé, így a Dunántúlon már lesznek tartósabban felhős vidékek is. A napos időt követően estétől már a keleti országrészbe is vastagabb felhők érkeznek, helyenként már eső, zápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet elsősorban az Észak-Dunántúlon kísérik élénk, Sopronnál olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 12, 17 fok között várható, ennél hidegebb a tartósabban felhős helyeken lehet. 

A HugaroMet szerint szombattól változik időjárásunk, amikor már nedvesebb légtömegek áramlanak térségünk fölé. Péntek estétől keddig több hullámban várható eső. A jövő hét közepéig összességében nagy területen várható 10 mm-t meghaladó csapadék, ezúttal a keleti, délkeleti országrészben várható a nagyobb mennyiség. A talaj nedvességtartalma tehát sokfelé növekedni fog.

A sok felhő, a párás idő, keddtől a helyenként tartósan megmaradó köd lesz a jellemző. A hőmérséklet továbbra is az átlagos fölött alakul, a napi hőingás lecsökken a felhős idő miatt. Szombattól átmenetileg megszűnnek az éjszakai fagyok, a nappali felmelegedés a hét végéig még többnyire 10 és 15 fok között marad, majd a jövő héten pár fokot visszaesik. Keddtől fordulhatnak elő helyenként ismét fagyos éjszakák.  
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #hőmérséklet #eső #zápor #csapadék #esőzés #időjárás előrejelzés #hungaromet

