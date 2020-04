Már erre is figyelniük kell az autósoknak: az előírások a kutaknál is érvényesek

Lassan másfél hónapja tart a járványhelyzet, jelentősen le vagyunk korlátozva, de vannak olyanok, akiknek még ebben a nehéz időszakban is autóba kell ülniük. Alapjában nincs nagyobb veszélyben az, aki egyedül utazik a kocsiban, de azért egy-két dolgot érdemes betartani.

A koronavírus-járvány miatt továbbra is igencsak le van korlátozva a magyarok élete. Csak nyomós indokkal lehet elhagyni a lakóhelyet, aki pedig megteheti, autóval megy intézni a dolgát - ha már ingyenessé vált a parkolás a közterületeken. Bár maga a vezetésre külön szabály nincsen (azon kívül, hogy csak egy háztartásban élők utazhatnak egy autóban), azért érdemes néhány jótanácsot betartani.

Bár az autósok az ADAC szerint valóban nincsen sok esélye annak, hogy az egyedül autózók megfertőződjenek, de ha meg kell állni mondjuk tankolni, akkor már egyből ki vannak téve a sofőrök a fertőzésveszélynek. A német autóklub is emlékeztet, hogy a kórokozó bizonyos ideig megmaradhat a felületeken, így könnyen elkaphatja az, aki például megfogja a benzinkúton a pisztolyt.

Így még akkor is különösen fontos betartani a higinéiai előírásokat, ha nem utazik velünk senki: minden alkalommal fertőtleníteni kell a kezet, ha kiszállunk, majd visszaülünk az autóba. Az ADAC azt ajánlja, hogy az autóban mindig tarts valamilyen kézfertőtlenítőt, hogy ne kerülj kellemetlen helyzetbe. Emellett tankoláskor érdemes kesztyűt is húzni, a kúton pedig kártyával fizetni készpénz helyett.

A németek is kiemelik, hogy a nem feltétlenül szükséges autószerelési munkálatokat halaszd el! Magyarországon például a vészhelyzet alatt nem járnak le a műszaki vizsgák, úgyhogy azzal sem kell vesződni. Az autómosókat is érdemes inkább kerülni, hiszen a vírus cseppfertőzéssel terjed, kimondottan szereti az olyan nedves környezeteket, mint az autómosó. Ha mégis valamit javítani kell az autódon, vagy gumit cseréltetni, akkor előre jelentkezz be a műhelybe, pontosan időre menj, és ne tölts ott a kelleténé több időt.

Ha egy baleset történik előtted, még a járvány idején is köteles vagy segíteni: persze itt is figyelni kell egy-két dologra a koronavírus idején. Például ajánlatos kesztyűt, maszkot húzni, ha segíteni kell valakin. Az ADAC szerint szájból szájba lélegeztetést a gyakorlatlanabbak inkább ne kezdjék meg, csak ha nagyon szükséges, ellenben a szívmasszázst mindenképp alkalmazni kell, ha szükség van rá. Ha megérkezett a segítség, és már nincs szükség a segítségedre, akkor azonnal mosd meg a kezed az autóban tárolt fertőtlenítővel.

