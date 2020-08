Hazánkat is elérte a globális hiány: ennyire lecsökkent a kerékpárválaszték

A járvány sok minden más mellett a globális közlekedési trendeket is felkavarta, aminek az egyik érdekes következménye volt, hogy hirtelen olyan igény alakult ki a kerékpárokra, ami miatt az elmúlt hónapokban soha nem látott globális hiány alakult ki. Mégis, az eladó kerékpárok ugyanúgy állnak egymás mellett rendezett sorokban, ahogy máskor, látszólag a hiány nem mutatkozik. Viszont akik valamilyen kész elképzeléssel a fejükben mennek kerékpárt vásárolni, könnyen csalódhatnak az eladók szerint. A hiány leginkább érezhető hatása ugyanis a választék csökkenése volt.

Mostanra valamennyire már normalizálódott a helyzet, de még mindig a töredéke a választék annak, ami lenni szokott. Áprilisban leginkább a városi- és túrakerékpárokat vitték, de gyakorlatilag mindent el lehetett adni - mondta el egy budapesti bolt eladója a G7-nek. A kijárási korlátozások életbe lépése után az emberek tömegesen kezdték el a tömegközlekedés alternatíváit keresni, hogy a fertőzésveszélyt csökkentsék, és a melegebb tavaszi időjárásban a kerékpározás - a kerékpárboltok forgalma alapján - sokaknak ideális választásnak tűnt.

A keresletet az is növelte, hogy mivel a tömeges távmunka miatt az autóforgalom jelentősen csökkent, olyanok is ki merték próbálni a városi biciklizést, akik korábban a nagy forgalom miatt féltek kerékpárra ülni. A kerékpárvásárlást vagy az otthon porosodó bringa helyrepofozását emellett az is egyszerűsítette, hogy a kerékpárüzletek és a szervizek felkeresése indokolt lakhelyelhagyásnak minősült. A megugró kereslet másik oka lehetett még, hogy sokaknak nagyon hirtelen kellett új hobbi után nézniük, sok család a hétvégi biciklitúrához keresett kerékpárt, tehát a közlekedési célú vásárlás mellett a szabadidős is fellendült.

Saját becslésem alapján 30-35 százalékos lehet a keresletnövekedés, amiből nagyjából 15-18 százalékot tudnak a magyar kiskereskedők kielégíteni. A pufferkészletek most nagyjából kiürültek, a következő időszak ezeknek az újratöltéséről fog szólni

- mondta Sipiczki Róbert, a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség elnöke. Azt is megemlítette, hogy jelentős változás nem volt abban, hogy milyen fajta biciklit vettek szívesen az emberek, inkább az elmúlt évek trendjei folytatódtak, tehát például továbbra is nő a túrabiciklik és az elektromos biciklik (pedelecek) népszerűsége.

"Minden normál kerékpárt eladtunk, amit le tudtunk gyártani" - röviden így foglalta össze az utóbbi hónapokat Berkes György, a Gepida, azaz az Olimpia Kerékpár Kft. tulajdonosa, aki szerint a piacon senki nem volt felkészülve arra az extrém kiugrásra, amit a vírus okozott a kerékpárok keresletében. Berkes kétszeres-háromszoros növekedésről számolt be ahhoz képest, mint amennyit ki tudtak elégíteni.

