Ezt mindenki tartsa észben, aki átlépni a határt: akár nyaralni, akár dolgozni indul

Nem csoda, ha jelen helyzetben sorozatos kérdések merülnek fel arról, hogy a járványhelyzetben hová és hogyan lehet utazni, ugyanis nincs európai álláspont erről: könnyen előfordulhat, hogy menetrend szerinti légi járattal, simán beutazhatunk egy országba, de odaérve kéthetes kötelező karantén vár ránk. Az Európai Bizottság május 13-án tett közzé iránymutatásokat és ajánlásokat arról, hogy a tagállamok - a szükséges biztonsági és elővigyázatossági intézkedések mellett - fokozatosan feloldják az utazási korlátozásokat. Az mégis jellemzőbb, hogy a tagországok kétoldalú megállapodásokat kötnek egymással a határok átjárhatóságának feltételeiről.

Ujhelyi István, az Európai Parlament képviselője és a Turizmus és Közlekedés Bizottság alelnöke egy hétfői sajtóbeszélgetésen is arról beszélt: a tagországok egymás között nyitnak, de nem egységesen, ami nehezen követhető helyzetet eredményez. Azokban az országokban ugyanis, ahol nagyobb súlyú a turizmus, értelemszerűen minél gyorsabb és minél szélesebb nyitást szeretnének a gazdasági szereplők, ez azonban közel sem biztos, hogy összhangban van az egészségügyi helyzettel - írja a hvg.hu.

A horvát, a portugál és az olasz példát kísérletnek is tarthatjuk arra, hogy berobban-e újra a járvány

- mondta a képviselő. Jelen állás szerint idén nyáron mégsem lesz lehetetlen külföldön nyaralni, már most is több európai országban feloldották az utazási korlátozásokat. A feloldás főként a tagállamok népegészségügyi helyzetétől függ. Így minél jobban alakul a járványhelyzet, annál nagyobb az esélye, hogy utazhatunk. Vannak országok, amelyek nem csak kétoldalú megállapodással oldják fel a határzárat:

Olaszország június 3-ától nyitja meg a határait az Európai Unióból érkezők előtt, és nem lesz kötelező karanténba vonulni. A görögöknél június 15-től nyit ki, a legtöbb légi járat azonban csak júliustól üzemel. Spanyolországban július elejétől fogadja a külföldről érkező turistákat. Portugália az egyik első európai ország volt, amelyik bejelentette a nyitást: május végétől várják a turistákat a kontinensről. A románok már május 15-én megnyitották a határokat, Bulgáriában egy héttel később, és ekkor nyitott Szerbia és Montenegró is. Csehország pedig kedden nyílik meg.

A horvát határ május végén már megnyílik a magyarok előtt: a belépés feltétele, hogy előre foglaljunk szállást (vagy rendelkezzünk ott saját ingatlannal). Horvátország már közel két hete újranyitotta a határait azok előtt a külföldiek előtt, akik üzleti vagy más gazdasági érdekeltség miatt, valamint halaszthatatlan személyes okokból indultak az országba.

A magyar kormány is jelenleg kétoldalú tárgyalásokat folytat, egyelőre ezek alapján az osztrák, cseh és szlovák egyeztetetéseken elvi céldátumként június 15-ét jelölték meg, hogy addigra e négy ország állampolgárai a jelenleginél szabadabban mozoghassanak egymás országai között.

Kell-e teszt?

A korlátlan határátlépések biztosításának egyik kritériuma a gazdasági és társadalmi megfontolás, így azok között az országok között, amelyek között élénkebb a kapcsolat, hamarabb nyitják meg a határaikat. Mentesülhetnek elszakított családok, határon túl dolgozók vagy iskolába járók, koronavírusos betegeket gondozó egészségügyi dolgozók, a nemzetközi cégek munkatársai, a kamionsofőrök, áruszállítók és a mezőgazdasági idénymunkások - szintén a tagországok hatásköre, kinek adnak mentességet és hogy milyen céllal engedik a beutazást.

Milyen tesztre van szükség, ha nincs mentesség?

Nem csak utazáshoz, de az egészégügyi ellátáshoz és munkavállaláshoz is kérhetnek PCR tesztet. Több ország is úgy döntött a járványügyi korlátozások feloldásával, hogy negatív PCR (vagy szerológiai) teszteredményhez kötik a határátlépést és így a beutazást. Ilyen Ciprus is, ahol június 9-től 19 országból érkezhetnek látogatók.

A PCR tesztet Magyarországon - ha nem mutatkoznak rajtunk a betegség jellemző tünetei - magánúton végeztethetjük el, számos magánkórház és rendelő kínál ilyen lehetőséget. A kérelmezéstől számított egy napon belül felveszik velünk a kapcsolatot, van, ahol csak kiszállással, de van ahol helyben veszik le a mintát, és többnyire 2 napon belül van eredmény. Az ára pedig változó: átlagosan 25-40 ezer forintba kerül a teszt, erre jön a kiszállási díj (15-90 ezer forint Budapesten belül), és szükség esetén a kétnyelvű eredménylap kiállításának árával is számolnunk kell. Ezt nem árt megspórolni, hiszen az utazásnál jól jöhet az angol nyelvű igazolás.

Visszatérés után karantén?

Aki Ausztriából lép be az országból (vagy Ausztriába utazna), annak egy 4 napnál nem régebbi molekuláris biológiai tesztet kell bemutatnia (ez az ún. PCR-teszt), ennek megléte esetén mentesül a 14 napos hatósági házi karantén alól. A többi országban - már ahova jelenleg beutazhatunk - azonban 14 napos karantén vár ránk, ez Magyarországon is áll. Abban az esetben mentesülhetünk a karantén alól, ha méltányossági kérelemmel élünk.

Nem kell karanténba vonulnia annak sem, aki egy másik országban dolgozik és ingázik magyarországi lakhelye és munkahelye között. Ebben az esetben munkáltatói igazolásra van szüksége. Szabadon mozoghatnak a mezőgazdasági idénymunkások is. Több ország állampolgárai üzleti ügyben is szabadon érkezhetnek Magyarországra: a kapcsolt vállalkozások dolgozói Csehországból, Lengyelországból, Németországból, Ausztriából, Szlovákiából, Dél-Koreából és Japánból sem kell, hogy karanténba vonuljanak, ebben az esetben az üzleti út célját kell igazolni.

Szabadon igénybe vehetők az úgynevezett humanitárius korridorok, ezeknek az a lényege, hogy - a nyitva tartó határátkelőhelyekkel együtt - fixált útvonalakat és ezekhez rendelt pihenőhelyeket igénybe véve tranzitáthaladás lehetséges. Korábban felmerült az is, hogy hasonló korridorokkal biztosítják a nyári turisztikai célú utazásokat is az EU-ban.

Hová utazhatunk repülővel?

A Wizz Air-járatok májusban már 16 útvonalon közlekedtek Budapestről. Így a Liszt Ferenc-reptérről elérhető városok: Athén, Barcelona, Birmingham, Bázel, Dortmund, Eindhoven, Göteborg, London-Gatwick, Liverpool, London, Madrid, Stockholm, Szarajevó, Berlin, Podgorica és Marosvásárhely. A KLM Amszterdam-Budapest járata is újraindult május elejétől.

Júniustól pedig több légitársaság is újraindítja a budapesti járatait: a reptér közleménye szerint a British Airways londoni, az Eurowings stuttgarti, a Jet2 leedsi és manchesteri, a Qatar Airways dohai és a Swiss zürichi járata indul újra, és az Emirates is tervezi a dubaji összeköttetés újraindítását. Június közepétől pedig Brüsszelbe is utazhatunk a Brussels Airlines-szal: az elsők között indul majd újra a Budapest-Brüsszel járat, hetente öt alkalommal. Ha pedig Olaszországba repülnénk, az sincs kizárva, csak még egy kicsit várnia kell: júliusban már hét olasz városba repül a Ryanair Budapestről.

Már a repülőtérre is testhőmérséklet-mérés után léphetünk be, és csak abban az esetben, ha utazunk (kísérő csak nagyon indokolt esetben lehet az utassal). Ezen felül a repülőtéren és a gépen is végig kötelező maszkot viselnie az utasoknak és a személyzetnek is. A másfél méteres távolságot meg kell tartani az utasfelvétel és a beszállás során is, a gépen az ellátást és az utasok mozgását is a minimálisra kell csökkenteni az ajánlások alapján. Így például egy ideig nem fogunk vásárolni a gépen, nem tették azonban kötelezővé a középső ülés felszabadítását.

Attól még, hogy lehet, nem biztos, hogy célszerű repülőre szállni a legtöbb ország felé. Például bár több londoni járat már újraindult, gondolja át, utazna-e. Az Egyesült Királyságban ugyanis kötelezőek és szigorúak a karanténszabályok: június 8-tól 14 nap karantén várja a szigetországba érkezőket.