Ezt a jelzést mindenképp csekkold a kerekeden: az életed múlik rajta

Nem minden gumiabronncsal lehet száguldozni: vannak olyanok például, amelyekkel nem ajánlatos túl gyorsan hajtani, mert a melegedés miatt fennáll a defekt, vagy a tapadás elveszítésének veszélye. Mutatjuk, mit kell lecsekkolni a kerekeden!

Rengetegen nem tudják, de nem az autógumik nem egységesen vannak kalibrálva: más-más maximális sebességgel lehet velük biztonságosan utazni. Ahogyan a német autóklub is ismerteti: a kerekek maximális sebességindexét egy speciális próbapadon határozzák meg a gyártók - a pont optimális keréknyomáson. Minderre azért van szükség, mert az autógumik bizonyos sebesség fölött túlmelegedhetnek, ami végső soron defekthez, vagy a tapadás elveszítéséhez vezethet.

Minden egyes típusnak más és más a sebességindexe, amelyet egységesen valamilyen betűjellel jelölnek meg az abroncsokon. Ezt a betűt általában a kerék oldalán helyezik el, ott, ahol a méretet is ráírják - leggyakrabban a sor végére. Például, ha a gumidra az van írva, hogy "215/65 R16 H", akkor annak H-s az injdexe, tehát maximum 210-zel tudsz vele biztonságosan haladni. Alább mutatjuk, milyen betűjelek vannak még:

P - 150 km/h

Q - 160 km/h

R - 170 km/h

S - 180 km/h

T - 190 km/h

H - 210 km/h

V - 240 km/h

VR - 210 km/h fölött

W - 270 km/h

Y - 300 km/h

ZR - 240 km/óra fölött

Másra sem árt figyelni

A sebességindex mellett van egy másik fontosjelzés is a gumin, amit nem árt csekkolni: ez pedig a DOT-szám, amely az abroncsok korát mutatja meg. Ez azért fontos, mert az öregedés nagyban befolyásolja a kerék tulajdonságait. A szakértők azt mondják, hogy bár érthető, ha nem gyártanak folyamatosan egy-egy abroncstípust, de ha valaki új gumit vesz a kereskedésben, annak nem szabad két évnél régebbinek lennie. Az úgynevezett DOT szám alapján pedig könnyedén megállapítható, hogy mikor gyártották az abroncsot. A 2000 után gyártott gumik esetében ugyanis a szám négy számjegyből áll, amelyek közül az első kettő az év adott hetét, a második kettő az évet jelöli. Például, ha a kerekeden a 1719-es van, az 2019. 17. hetét jelenti. Ezt a számot kell tehát megnézni.

Az ADAC tesztjeiből is kimutatták, hogy a frissen gyártott kerekek működnek a legjobban. Ugyanis a fiatal abroncsokat még nem kezdte ki annyira az UV-fény, vagy a nedvesség, a hőmérséklet és a többi környezeti tényező. Ezek hatására különféle fizikai és kémiai folyamatok indulnak meg, amelyek mind-mind csökkentik a hatékonyságot és az élettartamot.

A német szakértők elmondták, hogy teljesen szakszerű raktározás esetén egy autógumi 3 éves koráig nevezhető "teljesen újnak", és 5 éves korukig lehet őket "újként" eladni a szakzsargon szerint. Tehát az ilyen idős gumikat is simán eladják újnak, ami azért sem túl jó dolog, mert 10 éves kor felett már igencsak érdemes lecserélni a kereket.

Így pedig könnyen balesetveszélyes korba léphetnek az abroncsok, hiszen ha valaki újként megvett egy 5 éves gumit, az feltételezhetően nem gondolná, hogy 5 év múlva megint újakat kell venni. Az ADAC figyelmeztet: érdemes betartani a ciklust, mert kb. 10 év után a kerék megkeményedik, ami igencsak visszaveszi a tapadást, illetve a féktáv is megnő. A téliguminál méggyorsabb ez a folyamat: azokat nyolc évnél tovább nem érdemes használni, mert fennáll a balesetveszély.

Csereérettek a gumik, de nincs rá pénzed?

Akármennyire is igyekszel spórolni, azért azt be kell látni: egy autót felgumizni még akkor sem olcsó mulatság, ha jutányos áron szerzed be az abroncsokat, de 250 ezer forintból akár egy új szett felnit is tudsz venni a gumik mellé! A Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátora szerint ekkora összeget, 2 éves futamidő esetén, már havi 12 784 forintos törlesztővel felvehetsz az OTP-nél, de nem sokkal marad el ettől a Budapest Bank 13 165 forintos törlesztőt ígérő konstrukciója sem. További bankok ajánlataiért (illetve a konstrukciók pontos részleteiért) keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát.