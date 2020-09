Életben a szigorítás: ezek az autók már elbuknának a törésteszten

Szigorodtak a szabályok az Euro NCAP töréstesztjein - ezen a teszten vizsgálják és osztályozzák azt, mennyire biztonságosak az Európában forgalmazott autók. Többek között a vezetést segítő rendszereknek is magasabb követelményeknek kell megfelelniük, és másképpen szimulálják a baleseteket is.

Csaknem 25 éve vizsgálja az Európában forgalmazott autókat az European New Car Assessment Program, vagy ahogyan a legtöbben ismerik: Euro NCAP. Mivel a technológia folyamatosan fejlődik, a szabályokon is időről időre változtatni kell, hogy a lehető legpontosabb képet kaphassuk arról, mennyire biztonságosak a kontinensen forgalmazott autók.

Az ADAC szerint egyik legfontosabb változás a baleseti szimulációnál következett be. Eddig a szakértők a tesztelt járművet egy álló, deformálható objektumnak ütköztették. Az új rendszeben viszont már ugyanakkora sebességgel ütköztetik őket össze, hiszen így pontosabban szimulálhatók a közúti balesetek. Eddig 64 kilométer per órás sebességgel vágták neki az autókat a tesztobjektumhoz, ám a jövőben egy 1400 kilós, gördülő tesztsorompóval fognak ütközni a tesztalanyok - mindkettő 50 kilométer per órával halad a másik felé - ismertette a német autóklub.

Emellett az elektronikának, a baleset-megelőző rendszereknek is fontos szerepe lesz ezentúl a törésteszteken, hiszen kiemelten vizsgáljk, hogy azok mennyire tudják elkeülni, enyhíteni a baleseteket.

Ha valamelyik gyártó 5 csillagos minősítést akar az autójának, akkor bizony a legmodernebb biztonsági berendezésekkel kel rendelkeznie a modellnek, és ezeknek hatékonynak is kell lenniük. Amennyiben egy kocsi nulla csillagot kap, az eztn annyit jelent, hogy csak a típusjóváhagyási előírások teljesülnek, de egyébként nincsenek meg a modern biztonsági rendszerel a járműben.

Emellett nagy hangsúlyt fektetnek a passzív biztonságra is, eddig ezt nemigen vizsgálták. A nagyobb járművek esetében (pl. a SUV-ok) ezentúl a gyártóknek nemcsak az utasok, hanem a többi közlekedő (kerékpárosok, gyalogosok, a többi autós, stb.) biztonságára is ügyelniük kell. 5 csillagos minősítéshet az autónak annyi ütközési energiát kell elnyelnie, hogy például egy elütött gyalogos, kerékpáros ne sérüljön meg súlyosan. Európában csak 2022-től lesz kötelező a vészfékező rendszer beépítése, de az Euro NCAP már most szigorít ebben a tekintetben az értékelés során.

Az utasok bizotnságánál is történtek szigorítások: mostmár 60 kilométer per órás oldalsó ütközést szimulálnak, eddig csak 50-nek csapták neki a tesztobjektumot. Emellett 100 kilóval több súlyt is pakolnak rá, így pedig 50 százalékkal növekszik az ütközési energia. Újdonság még, hogy nem csak azoknak az utasoknak a sérüléseit vizsgálják, akik a becapódás oldalán ülnek, hanem minden ülésbe tesznek bábukat.

Emellett az Euro NCAP immár azt is értékeli, hogy a mentőegységek milyen könnyen tudják kiszabadítani az utasokat egy baleset után: ellenőrzik, hogy működik-e az automatikus segélyhívás funkció, illetve értékelik, milyen könnyen lehet kinyitni a zárakat.

Címlapkép: Getty Images