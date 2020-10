Eddig is fürdőnagyhatalom volt Magyarország: ezt fogják most meglovagolni

Értéknövelő és fenntartható fürdőturisztikai fejlesztések a multidiszciplináris agrártudomány és az integrált vidékfejlesztés területén - a Szent István Egyetem stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Fürdővárosok Szövetségével a mai napon. A megállapodást Prof. Dr. Gyuricza Csaba, a Szent István Egyetem mb. rektora és Dr. Szabó Zoltán, a Magyar Fürdővárosok Szövetsége ügyvezető elnöke látta el kézjegyével. A két szervezet az együttműködés megvalósításával kíván hozzájárulni az értéknövelő és fenntartható fürdőturisztikai fejlesztésekhez, képzésekhez.

A Szent István Egyetem és a Magyar Fürdővárosok Szövetsége közötti kooperációban kiemelt figyelmet kap az oktatás, a kutatás, az innováció és a gyakorlat kapcsolatrendszerének erősítése a multidiszciplináris agrártudomány és az integrált vidékfejlesztés területén. Mindkét szervezet elkötelezett a magyar vidék fejlesztése, a települések élhetőbbé tétele, az életminőség javítása, a turizmus fejlesztése iránt, ezért tudatosan keresik a vidéki életminőség fejlesztésének lehetőségeit, legcélszerűbb módjait.

Az Egyetemen lévő alap-, mester- és posztgraduális képzésekben, valamint doktori programokban és kutatásokban is nagy hangsúlyt kívánnak fektetni a fürdőturizmusra, melynek keretében hamarosan elindul a fürdőturizmus szakirányú képzés a gyöngyösi Károly Róbert Campuson. Emellett az intézmények a Fürdővárosok Tudományos Kutatóintézetében közös kutatás-fejlesztési tevékenységet is indítanak, valamint közös publikációkat is készítenek majd.

Prof. Dr. Gyuricza Csaba, a Szent István Egyetem mb. rektora kiemelte, hogy hazánkban az egészségturizmus egyre fontosabb szerepet játszik, szakágazati prioritást élvez és komoly turisztikai vonzerejük van azoknak a településeknek, amelyek rendelkeznek fürdővel, fürdőkomplexummal. A folyamatosan fejlődő fürdőturizmus területén megjelenő szakemberhiány új egyetemi képzéseket is igényel. A Magyar Fürdővárosok Szövetségével közösen megvalósuló fürdőturizmus képzés egyfajta hiánypótló és jövőbe mutató képzés, amit a munkaerő-piaci követelményeknek megfelelően alakítunk ki.

A turizmus szakon tanuló hallgatóink az egyetemi képzés során nemcsak a gazdaságtudomány szakterületéhez kapcsolódó, gazdasági és turisztikai szakmai ismereteket sajátítják el, hanem magas színvonalú, korszerű gyakorlatot is szereznek partnereinknél, amely kellő alapot adhat nem csupán a fürdőturizmusnak, hanem az azzal együtt fejlesztendő hazai agroturizmus jövőbeni sikereinek is.

Dr. Szabó Zoltán, a Magyar Fürdővárosok Szövetsége ügyvezető elnöke hangsúlyozta, hogy a 27 éve alapított országos Szövetség a stratégiai együttműködési megállapodással új lehetőségek és új együttműködési formák kereteit teremtette meg a Szent István Egyetemmel. A megállapodás azon a felismerésen alapszik, hogy a fürdővárosok, a felsőoktatási intézmények és a tudományos kutatóintézetek szoros és szerves kapcsolata alapvető fontosságú a fürdőturizmus fenntartható fejlesztéséhez.

A Szövetség számít a Szent István Egyetemen rendelkezésre álló komplex és multidiszciplináris tudásvagyon hasznosítására, mely nagymértékben járulhat hozzá a belföldi turizmus további élénkítéséhez, a magyar turisztikai kínálat zászlóshajójának tekinthető fürdőturizmus nemzetközi versenyképességének növeléséhez.

A megállapodás aláírói egyetértenek abban, hogy a közös kezdeményezésekhez kapcsolódóan fontos szerepet kap a tudományos szféra és a fürdőturizmus közötti kapcsolat erősítése, a K+F+I pályázatokban való együttműködés. Ezen irányú közös tevékenységük eredményei a közeljövőben hatékonyabban épülhetnek be a szakágazatba, hozzájárulva a gazdasági versenyképesség erősítéséhez.

Címlapkép: Getty Images