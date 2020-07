A legtöbb magyar nem tudja, pedig erre is fizet kártérítést egy jó lakásbiztosítás

Idén nyáron a legtöbben belföldi úti célok felé veszik az irányt, és bár biztosításról legtöbben inkább külföldi nyaralások alkalmával gondoskodnak, a baj nem ismer országhatárokat. Szalagszakadás a baráti focimeccsen, ellopott kerékpár a zárt csomagtartóról, kiskedvenc nem várt betegsége, szállodai szobából ellopott értékek. Néhány eset, ami megkeseríti az önfeledt nyári pillanatokat, főleg, ha a rég várt vakáció alatt történnek. Nem kell azonban messze menni a segítségért, hiszen akár meglévő lakásbiztosításunkra is számíthatunk hazai nyaralásunk alatt!

Noha a lakosság nagy részének van lakásbiztosítással kapcsolatos tapasztalata, az emberek mintegy ötöde ismeri csak pontosan, hogy egy lakásbiztosítási szerződés milyen esetekben fizet kártérítést − derült ki a Groupama Biztosító egy korábbi kutatásából. Strandolás a Balatonon, bringázás a Velencei-tó körül, vártúra a Zemplénben vagy feltöltődés az Őrségben? Bármerre is indulunk idén nyáron az országhatárokon belül, érdemes alaposan átnézni, mi mindenre nyújt fedezetet lakásbiztosításunk, hogy a nyári élmények ne csak feledhetetlenek, de gondtalanok is legyenek. Mutatunk pár esetet, amikor a belföldi kikapcsolódás alatt is nagy valószínűséggel számíthatunk lakásbiztosításunk segítségére!

1. A nyárhoz hozzá tartozik a friss levegő, a családi kirándulás, focizás a strandon. Egy rossz lépés, összeütközés játék közben viszont bármikor megtörténhet, és máris megtörtént a baleset. Hobbiszerű sporttevékenység végzése során okozott károk esetére általában kiterjed a fedezet, ez pedig a biztosítottra és családtagjaira is érvényes.

2. A kerékpározás az idei évben még nagyobb népszerűségnek örvend, mint eddig. Biciklizés közben előfordulhat, hogy egy parkoló autónak nekiütközünk. Ez viszont beletartozik a kerékpár felelősségbiztosításba, ilyen esetben szintén érvényes lehet a lakásbiztosítás.

3. Az is könnyen megeshet, hogy az autó zárható tetőcsomagtartójáról ellopják a felszerelt kerékpárt. Bicikli nélkül viszont nincs Balaton körbetekerés - ilyenkor is érdemes felkeresni a biztosítónkat és segítségét kérni.

4. Nincs bosszantóbb annál, amikor bezárt szállodai szobából lopják el értékeinket, legyen az laptop vagy akár ékszerek. Érdemes ilyenkor is biztosítónkhoz fordulni, hiszen megtérítheti a kár összegét.

5. A kis kedvencek a nyaralások alkalmával is a családdal tarthatnak, de a baj bárhol felütheti fejét, ami miatt akár állatorvoshoz is kell fordulni. Ha az állat elektronikus (mikrochipes) állatazonosítóval rendelkezik, a kezelés költségeit visszaigényelhetjük biztosítónkon keresztül.

6. Hasonlóan kellemetlen helyzet lehet, ha a család kutyája másra is ráharap, mint a játékcsontjára. Az ebtartói felelősségbiztosítás ilyen esetben nyújthat segítséget.

7. A családi fotók és videók olyan emlékeket őriznek, amelyek pótolhatatlanok, hiszen mindenki szeretné kellemes emlékeit évek múlva is visszanézni és felidézni a történeteket. Ezen értékeket őrző eszközökben történt kár esetén szintén segíthet nyújthat a biztosító a tárolt adatok helyreállítási költségének térítésében.