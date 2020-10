Magyarországon kirándulni jó! Összegyűjtöttünk 5 egynapos túraútvonalat Budapest környékén családoknak. Olyan helyszíneket mutatunk, amit a család minden tagja könnyen teljesíthet.

A külföldi utazások az új koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag elhaltak. Még szerencse, hogy Magyarországon is bőven akad lehetőség kirándulnia az embernek. Szebbnél szebb helyek garmadája vár ugyanis arra, hogy felfedezzék őket.

Ezek között pedig bőven vannak olyan útvonalak is, amik a városokhoz közel esnek, egy nap alatt is simán teljesíthetők, ráadásul a család összes tagja részt vehet rajtuk

- mondta el a Pénzcentrumnak Barna Béla, világjáró, aki évtizedek óta foglalkozik túravezetéssel idehaza és külföldön is. A szakember segítségével a fenti kritériumoknak eleget téve összegyűjtöttünk 5 egynapos túraútvonalat Budapest környékén családoknak.

A cél az volt, hogy a távok nagyjából 6-10 km közé essenek, egy nap alatt kényelmes sétatempóban teljesesíteni lehessen őket. Bónuszként pedig, nem a már lerágott csontnak számító felkapott helyeket gyűjtögettük össze, hanem inkább olyanokat, amiket a nagy tömeg elkerül, pedig a táj szépsége minden esetben magáért beszél, még ha a hype nem is éppen olyan nagy körülötte.

5 egynapos túraútvonal Budapest környékén családoknak

Vác, Látó-hegy



Váctól nem messze északra érdemes felkeresni a Naszály tetején található Látó-hegyet, ahol egy kilátóból fenséges kilátás tárul az arra túrázók szem elé. A túra során ráadásul útba ejthetjük Katalinpusztát is, ahol a gyerekekkel nagyon jól elüthetjük az időt az itteni kirándulóközpontban. Ez a túra körülbelül 6 kilométer, és végig egy kevésbé ismert, Duna-kanyari panorámábán gyönyörködhetünk.

Nagymaros, Szent Mihály-hegy



Kitűnő egynapos kirándulás családoknak Nagymarosról elmenni a Remete-barlangokhoz a Szent Mihály-hegyre. Innen esetleg át lehet gyalogolni Zebegénybe is, az utat végig dunai panoráma szegélyezi, nagyjából 6-7 kilométeren, amit könnyen kitolhatunk 10 kilométerig is. Gyerekekkel is végigsétálható szép, kényelmes tempóban.

Pilisborosjenő, Teve-szikla



Pilisborosjenőtől nem messze található a híres Teve-szikla. Itt az 1968-as Egri Csillagok film forgatásához épített makettvárhoz lehet kirándulni. De érdemes elidőzni a sziklák bizarr sziklaformációin is. A terep kellemes, ám változásos gyalogtúrára lehet számítani. 10 kilométerből letudható az egész.

Budaörs, Törökugrató



Kevesen gondolnák, hogy ahol az autópályák jönnek, mennek, ott is találni kitűnő túraútvonalat

- mondta el a Pénzcentrumnak Barna Béla, aki szerint Törökugratónál fantasztikus kilátósziklákhoz tehetünk kirándulást. Ez ugyanakkor egy rövidebb túraútvonala, ám hogyha többhöz lenne kedvünk, akkor a Csíki-hegyek felé igény szerinti hosszúságban gyalogolhatunk tovább.

Pilisszentlélek



Bár Pilisszentlélek manapság a Mi kis falunk c. sorozat forgatásáról ismert, az itteni erdőben kiváló túrázó hely rejlik. A zöld mélyén jó kis kirándulásokat lehet tenni, amiket megsüvegelhetünk azzal, hogy a sorozatban is megjelenő, valós helyszíneken pihenünk egy forró vagy éppen egy alkoholos italra.

