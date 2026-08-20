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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 20.)
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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 20.)

Pénzcentrum
2026. augusztus 20. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. augusztus 20.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

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Friss hírek

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USD: 311.68 Ft

<h2>Skandináv lottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. augusztus 19.<br> A Skandináv lottó nyerőszámai a 34. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>1, 6, 12, 22, 25, 28, 35</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 7-es találat: 0 db<br> 6-os találat: 41 db<br> 5-ös találat: 2227 db<br> 4-es találat: 35104 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 45300 Ft
MOL: 5015 Ft
RICHTER: 12880 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.08.21: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok lesz a napsütés, helyenként erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés. Az ország északnyugati, északi felén elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar, néhol heves zivatar. A délnyugati, déli szelet többfelé kísérik erős lökések, zivatarok környezetében viharos, sőt erősen viharos széllökés is előfordulhat. A hőmérséklet hajnalban 16, 23, délután jellemzően 30 és 38 fok között alakul.

2026.08.22: Általában gyengén felhős, napos idő várható. Keleten, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A nyugatias szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 16, 24, délután 28, 35 fok között alakul, északon, északnyugaton marad 30 fok alatt a maximum.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

A légkör magasabb szintjein zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.08.19)

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