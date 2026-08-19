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Most közölték: lefújták az augusztus 20-i tűzijátékot az időjárás miatt
A rendkívüli szárazság miatt elmarad a holnapi, augusztus 20-i tűzijáték Gödöllőn. Budapesten megtartják az ünnepi látványosságot, de a korábbi évekhez képest jóval rövidebb programmal és szerényebb költségvetéssel készülnek.
Gémesi György, Gödöllő polgármestere a helyi katasztrófavédelemmel egyeztetve az aszály és a vízhiány miatt döntött a helyi tűzijáték törlése mellett - jelentette be a városvezető a Facebookon.
A látványosságot egy későbbi időpontban, a Belvárosi Napok záróeseményén pótolják majd, így az érdeklődők nem maradnak le a tűzijátékról.
A fővárosban holnap este kilenc órakor egy harmincperces audiovizuális műsorral veszi kezdetét a fő attrakció. A Parlament épületére vetített, Zságer Balázs és DJ Bootsie zenéjével kísért fényjáték a Kárpát-medence születését meséli el.
A vetítést egy mindössze tízperces tűzijáték zárja, amelyet a budai oldalról, a Lánchíd és a Margit híd közötti rakpartszakaszról lehet majd a legjobban látni. Aki lemaradna az ünnepi műsorról, az este tíz órakor megnézheti az ismétlést.
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