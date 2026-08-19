Nem mindenhol feleltek meg a biztonsági előírásoknak a nyári szabadidős létesítmények.
Szinte senki nem hallott még erről a titokzatos szigetről: Afrikában található, ez maga a földi paradicsom
Mélyen a tengerpartoktól távol, Uganda legnagyobb tavának egyik eldugott szigetén egy rejtélyes vízesés található, amely évezredek óta a helyi zarándokok szent helye. A Viktória-tóban fekvő Bukasa-szigetet még nem érte el a modern tömegturizmus, az ide vezető kalandos út pedig ősi rituálékkal és spirituális élményekkel teli, valódi időutazást kínál a látogatóknak - számolt be róla a CNN riportja.
A Viktória-tónál található 84 Ssese-sziget egyike, Bukasa különleges földrajzi jelenségnek számít, hiszen trópusi szigetként fekszik egy tengerparttal nem rendelkező országban. Bár a szigetcsoport más, népszerűbb részein már megjelentek a kényelmes vendégházak és az éttermek, Bukasán nyoma sincs a tömegturizmusnak. Hiányzik a folyóvíz és az áram, valamint hagyományos szálláshelyek sem működnek. A sziget fő látványossága, a Nanziri-vízesés nemcsak természeti, hanem spirituális ritkaság is, ám helyi kísérő nélkül szinte lehetetlen rátalálni.
Az utazás egy helyi komppal kezdődik, ahol a látogatók kecskék, csirkék és a halászfalvak ellátmányát rejtő hatalmas zsákok társaságában szelik át a tenger méretű, sokszor kiszámíthatatlan tavat. Mivel a vízeséshez nem vezetnek jelzett utak, elengedhetetlen egy beavatott kísérő jelenléte. A szigetre érkezve az utazók általában motoros taxikkal vágnak neki a meredek földutaknak, hogy még sötétedés előtt elérjék a szentélyt.
A szentély őrzőjével való találkozás szigorú hagyományok szerint zajlik. Mielőtt bárki megközelítené az ősi királyi szellem lakhelyének tekintett helyszínt, rituális tisztálkodáson kell átesnie, majd a barátság és a befogadás jeleként pörkölt kávébabot fogyaszt, amelyet egy közös kancsóból kínált vízzel öblít le. Mivel szálláslehetőség nincs, az éjszakát magában a szentélyben, gyékényeken fekve töltik a zarándokok. A sötétség beállta után folyamatosan érkeznek a helyiek, akik egészségért és szerencséért fohászkodnak az ősök szellemeihez.
A vízeséshez vezető utolsó szakaszt még a hajnali sötétségben, a köves ösvényen mezítláb kell megtenni. A napfelkelte fényeiben kibontakozó látvány lenyűgöző, hiszen a kristálytiszta víz látszólag a semmiből, egyenesen a sziklából tör elő, mintha csak egy óriási csapot nyitottak volna meg. A forrás vizéből táplálkozó medence végül a fák között eltűnve a hatalmas Viktória-tóba ömlik. Bár a szentély fenntartásához jól jönne a turizmusból származó bevétel, a hely egyelőre megmaradt annak, ami mindig is volt, vagyis egy eldugott, térképeken nem jelölt menedéknek a zarándokok számára, akik azért érkeznek, hogy lelkileg megerősödve térjenek haza.
Rendkívüli bejelentést tett Vitézy Dávid: teljesen átépítik ezt a fontos vasútvonalat, 160-nal hasíthatnak a vonatok
A beruházás a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv része, és az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatásával valósulhat meg.
A kivitelezés megkezdéséhez a fővárosi önkormányzatnak sürgősen meg kell szereznie az Árpád út és a Szilágyi utca környékén lévő 24 ingatlan tulajdonjogát.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szerdán ismét több napsütésre számíthatunk Magyarországon, miközben a hőmérséklet is emelkedik.
Életveszélyes hibákra derült fény a népszerű e-rollereknél: van, amelyik már az első használat előtt tönkremegy
A Német Autóklub 10 e-rollert tesztelt, két modellnél fennáll a kormány eltörésének veszélye, sok esetben túl hosszú a töltési idő, és a hatótávra vonatkozó adatok...
Vitézy Dávid bejelentése: változik a budapesti tömegközlekedés augusztus 20-án - mutatjuk a részleteket
Idén augusztus 20-án a megszokottnál tovább, egészen éjjel fél kettőig tartanak az ünnepi programok Budapesten.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Drámaian bezuhan ma a hőmérséklet, durva szélviharra is számítani kell - ez várható ma az időjárásban
A csúcshőmérséklet a hajnali 17 fok után mindössze 24 fok körül alakul.
Az aszály miatt idén alig vannak jelen a folyók mentén megszokott árvízi szúnyogfajok, tigrisszúnyog viszont annál több van.
Frissült a riasztás, brutál viharokkal csap le a hidegfront Magyarországra: csak ezek a megyék úszhatják meg
Frissítette a veszélyjelzést a Hungaromet: a korábban vártnál nagyobb területen csaphatnak le heves zivatarok Magyarországon.
Kiadták a riasztást: kegyetlen, ami az időjárásban jön, milliók szervezetét kínozza meg a hirtelen jött változás
Hétfőn egy érkező hidegfront és a helyenként még kitartó kánikula kettős terhelést ró a szervezetre.
Megdőlt a legnagyobb mítosz a balatoni vendéglátásról: a magyarok többsége súlyos tévhitben élt ezzel kapcsolatban
Bár sokan vitatják a Balaton drágaságát, a horvátországi nyaralással való összehasonlítást igazságtalannak tartják.
Folytatódik a reptéri sztrájk-sorozat Európában: már 150 járatot töröltek és több ezer poggyászt kell még előkeríteni
A földi személyzet sztrájkja továbbra is poggyászkéséseket és járattörléseket okoz a barcelonai repülőtéren.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadták a riasztást: kíméletlen ítéletidő csap le Magyarországra, jéggel és brutális széllel érkezik a felfrissülés
Hidegfront érkezik hétfőn Magyarországra, amely késő délutántól egyre több helyen hozhat zivatarokat.
Nagyon fontos változás élesedik a bérletvásárlásnál: erről nagyon sokan nem is tudnak, pedig közeleg a határidő
Szeptembertől a diákigazolvány vagy más érvényes személyazonosító okmány számát kell megadni bérletvásárláskor.
Óriási a káosz Budapest utcáin: rengeteg gyanútlan utazó fizethet tízezres büntetést a népszerű szolgáltatás miatt
A felhasználók sokszor tévedésből hagyják rossz helyen a bicikliket, tízezer forintos pótdíjat kockáztatva, a káosz azonban hamarosan enyhülhet.
Újabb részletek az M3-ason történt halálos buszbalesetről: kiderült minden az áldozatokról, tizenketten vesztek oda
Az útzárat feloldották, a buszon utazó 59 emberből 12 életét vesztette - lengyel zarándokok voltak.
-
Sörkülönlegességek és fesztiválhangulat: tizedszer jön a Belvárosi Sörfesztivál (x)
Ha szerinted a nyár legjobb programjai már véget értek, érdemes még egyszer benézned Budapest belvárosába. 2026. szeptember 1. és 6. között tizedik alkalommal rendezik meg a Belvárosi Sörfesztivált.