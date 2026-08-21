Június eleje óta először emelkedett 71 ezer dollár fölé a Bitcoin árfolyama.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 21.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. augusztus 21., péntek.
Névnap
Sámuel, Hajna
Friss hírek
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Deviza árfolyam
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CHF: 389.53 Ft
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USD: 311.62 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 45300 Ft
MOL: 5015 Ft
RICHTER: 12880 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.08.22: Nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű. Északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 16, 25, délután 25, 33 fok között alakul.
2026.08.23: Napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északias szél helyenként megélénkül. Hajnalban általában általában 15 és 20, délután 25, 32 fok valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Pénteken a térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2026.08.21)
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