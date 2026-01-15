2026. január 15. csütörtök Lóránt, Loránd
Közelkép vasúti sínek. Alacsony mélységű mező.
Utazás

Síntörés történt a győri vasútvonalon, ideiglenes vágányzár és sebességkorlátozás van érvényben

Pénzcentrum/MTI
2026. január 15. 10:33

Síntörés miatt csütörtök délelőtt lassabb közlekedésre kell számítani a Budapestet Győrrel összekötő vasútvonalon - közölte a Mávinform a honlapján.

Mint írták, a Budapestet Győrrel összekötő 1-es vasútvonalon, Tata térségben egy váltónál olyan anyagtörést fedeztek fel, amelyet a lehető legrövidebb időn belül ki kell javítani, és emiatt az egyik vágányt le kell zárni.

A helyreállítási munkálatokat a csúcsidőn kívüli órákra időzítették, hogy a lehető legkevesebb fennakadást okozzák - olvasható.

A biztonság érdekében az érintett váltón 10 kilométer/órás sebességkorlátozást kellett bevezetni, ami a győri fővonal forgalmában jelentős késéseket okozhat - hívta a fel a figyelmet a Mávinform.

A tájékoztatás szerint a csapadékos, állandóan fagypont alatti időjárás nem alkalmas a pályahiba végleges helyreállítására: a nappali, kevésbé fagyos órákban elvégezhető beavatkozással azonban ideiglenesen javítható, és az adott szakaszon már 40 kilométer/órával közlekedhetnek majd a vonatok. A végleges helyreállítást követően állhat vissza az eredeti pályasebesség.

A hibaelhárítás ideje alatt a vonatok a Tatabánya-Tata-Almásfüzitő szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek, így az elővárosi vonatok megosztva, a távolsági vonatok pedig esetenként hosszabb menetidővel közlekednek.

Az ideiglenes forgalmi rendet a MÁV Országos Haváriaközpontja folyamatosan felügyeli, pótlóbuszokat állít forgalomba és készenlétbe, valamint az állomásokon munkatársaik segítik a helyszíni utastájékoztatást - olvasható.
Címlapkép: Getty Images
