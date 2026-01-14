Mutatjuk, hogyan lehetséges a jegyvásárlás a Bécsi Filharmonikusok újévi koncert eseményeire, és hogy alakulnak 2026-ban a jegyárak.
Egy nagyon furcsa dolog történik most az időjárásban: ezen a helyen +10 fokot mértek Magyarországon
A januári tél közepén egészen szokatlan meteorológiai jelenség alakult ki Magyarország felett: erős hőmérsékleti inverzió. A HungaroMet friss közlése szerint a légkör rétegződése most annyira rendkívüli, hogy a magasban jóval melegebb van, mint a talaj közelében – helyenként akár 10 fokos különbséggel.
"A 12 UTC-s budapesti rádiószondás felszállás erős hőmérsékleti inverziót mutat" - állapította meg a HungaroMet a mai nap folyamán, amit a Facebookon is közölt. Mint megjegyzik, ez elsősorban két dolognak köszönhető.
- A talaj közelében megrekedt a hideg, fagyos levegő.
- Körülbelül 1500 méteres magasságban viszont markáns enyhülés zajlik.
Ez a jelenség akkor alakul ki, amikor a felszín közelében lehűl a levegő, fölötte viszont melegebb réteg helyezkedik el, vagyis a hőmérséklet a magassággal nem csökken, hanem emelkedik. Innen ered az „inverzió” elnevezés is.
A műholdképek alapján jól látszik, hogy ott tudott igazán felmelegedni a levegő, ahol a köd és a felhőzet felszakadozott, és hosszabb időre kisütött a nap.
Ennek köszönhetően:
A Dráva mentén +10 °C körüli csúcsértékeket is mértek, ami januárban kifejezetten szokatlan.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Miközben tehát az ország nagy részén fagyos, nyirkos, ködös idő uralkodott, néhány térségben szinte kora tavaszi hangulat alakult ki.
Szokatlanul enyhe és száraz volt 2025 decembere Magyarországon, derül ki a HungaroMet Zrt. szerdán közzétett elemzéséből.
184 országba utazhatunk vízum nélkül magyar útlevéllel, miközben az amerikai és a brit okmányok látványosan visszaestek.
Amióta felújították a győri vasutat, feljött a legproblémásabbak listájának második helyére, egyre több a gond a Balatonnál is, a bajnok viszont letaszíthatatlan a trónjáról.
Kazahsztán légterében kis híján összeütközött két utasszállító repülőgép január 10-én hajnalban.
A Pénzcentrum 2026. január 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Dunántúlon nagy területen zúzmarás köd képződhet, amely szerdán napközben is tartósan megmaradhat.
Habár még nagyon tél van, rövidek a nappalok és reggelente úgy érezzük, mintha sosem akarna világosodni, kettőt pislantunk és máris itt a tavasz.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 13:00 órakor újraindította a forgalmat, miután a szakembereknek sikerült megszüntetniük az extrém jegesedést.
A kezdeti havazás után ónos eső, fagyott eső, délnyugaton néhol eső is eshet.
Sok utas bizonytalan, milyen jogai vannak: jár‑e kártérítés, köteles‑e a légitársaság ellátást biztosítani, és mi történik akkor, ha a gép nem is landol, ahová eredetileg...
A Wizz Air több járata érintett: eddig öt, Budapestre tartó repülőgép kényszerült más repülőtéren leszállni, a még el nem indult járatok pedig a kiinduló állomásokon...
Ónos eső és extrém jegesedés miatt 10:25 óta átmenetileg leállt a forgalom a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
Másodfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat, hamarosan durva ónos eső csap le az országra
A nap folyamán az ország nagy részén borult idő várható, csak délnyugaton szakadozhat fel a felhőzet.
Budapest útjain a havazás következtében hókásás, csúszós útburkolat alakult ki, ami fokozott óvatosságot igényel a közlekedőktől.
A rendkívüli jegesedés miatt kedd reggel teljesen le kellett zárni a bécsi nemzetközi repülőteret, miközben a prágai Václav Havel repülőtér is csak erősen korlátozott üzemmódban...
A rendőrség arra figyelmeztet: a jégre lépni életveszélyes, baleset esetén azonnal a 112-es segélyhívót kell értesíteni.
Kedd reggel Kigyulladt egy kamion az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán.
A Pénzcentrum 2026. január 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!