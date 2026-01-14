2026. január 14. szerda Bódog
-5 °C Budapest
sunset on the river Drava
Utazás

Egy nagyon furcsa dolog történik most az időjárásban: ezen a helyen +10 fokot mértek Magyarországon

Pénzcentrum
2026. január 14. 21:46

A januári tél közepén egészen szokatlan meteorológiai jelenség alakult ki Magyarország felett: erős hőmérsékleti inverzió. A HungaroMet friss közlése szerint a légkör rétegződése most annyira rendkívüli, hogy a magasban jóval melegebb van, mint a talaj közelében – helyenként akár 10 fokos különbséggel.

"A 12 UTC-s budapesti rádiószondás felszállás erős hőmérsékleti inverziót mutat" - állapította meg a HungaroMet a mai nap folyamán, amit a Facebookon is közölt. Mint megjegyzik, ez elsősorban két dolognak köszönhető.

  • A talaj közelében megrekedt a hideg, fagyos levegő.
  • Körülbelül 1500 méteres magasságban viszont markáns enyhülés zajlik.

Ez a jelenség akkor alakul ki, amikor a felszín közelében lehűl a levegő, fölötte viszont melegebb réteg helyezkedik el, vagyis a hőmérséklet a magassággal nem csökken, hanem emelkedik. Innen ered az „inverzió” elnevezés is.

A műholdképek alapján jól látszik, hogy ott tudott igazán felmelegedni a levegő, ahol a köd és a felhőzet felszakadozott, és hosszabb időre kisütött a nap.

Műholdképek Magyarország felett. Forrás: HungaroMet.Műholdképek Magyarország felett. Forrás: HungaroMet.

Ennek köszönhetően:

A Dráva mentén +10 °C körüli csúcsértékeket is mértek, ami januárban kifejezetten szokatlan.

Miközben tehát az ország nagy részén fagyos, nyirkos, ködös idő uralkodott, néhány térségben szinte kora tavaszi hangulat alakult ki.

 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #magyarország #tél #napsütés #köd #január #meteorológia #melegedés #szélsőséges időjárás #hungaromet

