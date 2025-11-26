Jön a fordulat az időjárásban, akár havazás is lehet?

Változékony, de annál csapadékosabb időjárásra lehet számítani a szerdai nap folyamán.

Nagyrészt borult marad az ég. Napközben csak néhol vékonyodhat el a felhőzet, estétől viszont több térségben is javulhatnak a látási viszonyok.

A csapadék délelőtt még több helyen jelen lesz, majd délután fokozatosan megszűnik. Az északi hegyekben rövid időre átválthat havas esőre vagy hóra. Az északnyugati és nyugati szél az Észak Dunántúlon erős, néhol viharos lehet. A csúcshőmérséklet 3 és 9 fok között alakul, a keleti határszélen kevéssel magasabb értékekkel.