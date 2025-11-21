Vietnam ismét a legjobb ár-érték arányú hosszú távú úti célként szerepel egy friss utazási toplistán, és nem véletlenül.
Több turistautat is lezárnak az országban: erre figyelj, ha kirándulnál a hétvégén
Az Egererdő Zrt. Szilvásváradi Erdészete társas vadászat miatt november 22-én egész napra lezárja a Bükk-fennsík több turistaútját, a biztonságos lebonyolítás érdekében.
Az erdőgazdálkodó a közösségi médiában tette közzé a lakosság és a kirándulók tájékoztatását a közelgő korlátozásokról. A 2025. november 22-én tartandó társas vadászat miatt a Bükk-fennsík jelentős területein szünetel a turistaforgalom.
A lezárás olyan népszerű helyszíneket érint, mint az Almád-hegy, Kocsmáros-rét, Kálmán-hegy, Virágos-sár-rét, Tányéros, Kis-tanya és a Küllő-hegy környéke.
A korlátozás hat kijelölt turistaútra vonatkozik: a zöld négyszög, zöld sáv, piros bicikli, kék négyszög, kék sáv és kék kereszt jelzésű útvonalakra.
Az Egererdő Zrt. felhívja a kirándulók figyelmét, hogy a megjelölt napon tartsák be az erdőlátogatási korlátozásokat és vegyék figyelembe a kihelyezett figyelmeztető táblákat.
Korábban a téli időszakban a csúszós útviszonyok miatt korlátozták a Szilvásváradról a Bükk-fennsíkra vezető út használatát az autós turisták számára. Az erdőgazdálkodó a közelmúltban arra is figyelmeztetett, hogy a térségben illegális erdőlezárásokkal tévesztik meg a kirándulókat - számolt be a sokszinuvidek.24.hu.
Október 12-től fokozatosan élesedik, de az Európai Unió már régóta tervezte az új határregisztrációs rendszer bevezetését a schengeni övezet külső határain.
A Docler cégcsoporthoz tartozó Normafa Hotel & Retreat 45 főt érintő csoportos létszámleépítést jelentett be,
A Pénzcentrum 2025. november 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Jelentős havazás várható a Dunántúlon és az északi hegyvidékeken, miközben délnyugat felől több hullámban érkezik csapadék az országba.
Az első hópelyhek már megérkeztek Magyarországra, több helyen fehérbe borultak a tájak.
Figyelem! Veszélyes fertőzés terjed a népszerű karácsonyi vásároknál: borzasztóan légy óvatos, ha ide látogatsz 2025-ben
Prága és Brno karácsonyi vásárai minden évben magyarok tízezreit vonzzák, 2025-ben azonban nem árt az óvatosság, mivel Csehországban rekordmagasra emelkedett a hepatitis A fertőzések száma.
A modern autóbuszok a legújabb közlekedésbiztonsági technológiákkal is fel vannak szerelve.
A lakásépítések száma a 2000-es évek közepén érte el csúcspontját.
Vasárnap délelőtt még többfelé havazhat, mielőtt átmenetileg megszűnik a csapadék.
Egy hullámzó frontrendszer, majd a hétvégén egy mediterrán ciklon vonul át hazánk felett.
Japánba az árfolyam miatt olcsóbb lett a mindennapi szolgáltatás és a vásárlás, ez rengeteg turistát vonz.
Érik a komoly fordulat az időjárásban: kiadták a jelzést, ekkor csap le a havazás az egész országban
A legfrissebb előrejelzések szerint a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében várható havas eső.
A Pénzcentrum 2025. november 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrumnak adott interjúban Csörget Balázs, a CBRE Magyarország vezető szállodai tanácsadója arról is beszél, reális-e Budapest számára, hogy Bécs és Prága nyomába érjen a...
Az Eventrend Group friss Turistamonitor-kutatásából kiderült, hogyan döntenek ma a turisták Budapesten, mit keresnek a városban és mely területeken látnak fejlődési lehetőséget.
Csütörtökön csapadék érkezik, péntekre pedig több dunántúli vármegyében már havazásra kell számítani.
Délelőtt még több helyen napos idő ígérkezik, de a ködös, felhős tájakon csak lassan javulnak a látási viszonyok.
A Pénzcentrum 2025. november 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
