Több turistautat is lezárnak az országban: erre figyelj, ha kirándulnál a hétvégén

Az Egererdő Zrt. Szilvásváradi Erdészete társas vadászat miatt november 22-én egész napra lezárja a Bükk-fennsík több turistaútját, a biztonságos lebonyolítás érdekében.

Az erdőgazdálkodó a közösségi médiában tette közzé a lakosság és a kirándulók tájékoztatását a közelgő korlátozásokról. A 2025. november 22-én tartandó társas vadászat miatt a Bükk-fennsík jelentős területein szünetel a turistaforgalom.

A lezárás olyan népszerű helyszíneket érint, mint az Almád-hegy, Kocsmáros-rét, Kálmán-hegy, Virágos-sár-rét, Tányéros, Kis-tanya és a Küllő-hegy környéke.

A korlátozás hat kijelölt turistaútra vonatkozik: a zöld négyszög, zöld sáv, piros bicikli, kék négyszög, kék sáv és kék kereszt jelzésű útvonalakra.

Az Egererdő Zrt. felhívja a kirándulók figyelmét, hogy a megjelölt napon tartsák be az erdőlátogatási korlátozásokat és vegyék figyelembe a kihelyezett figyelmeztető táblákat.

Korábban a téli időszakban a csúszós útviszonyok miatt korlátozták a Szilvásváradról a Bükk-fennsíkra vezető út használatát az autós turisták számára. Az erdőgazdálkodó a közelmúltban arra is figyelmeztetett, hogy a térségben illegális erdőlezárásokkal tévesztik meg a kirándulókat - számolt be a sokszinuvidek.24.hu.