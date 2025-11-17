Érkezik a sarkvidéki hideg, komoly havazás tör be: pár nap alatt fordul óriásit az időjárás

Sarkvidéki hidegfront érkezik, amely jelentős lehűlést és az első igazi téli időjárást hozza magával a hét elején Horvátországban. De Magyarországon is keményen megérezzük.

Sarkvidéki hidegfront érkezik Horvátországba, amely jelentős lehűlést és az első igazi téli időjárást hozza magával a hét elején a Croatia Week szerint.

Országszerte felhős égbolt és esőzések várhatók, különösen az Adriai-tenger térségében, ahol heves csapadék is előfordulhat. Kelet-Horvátországban várhatóan később kezdődik az eső.

A tengeren továbbra is erős, viharos jugo szél fúj, amely fokozatosan gyengébb délnyugati széllé alakul át. Hétfő estére a hőmérséklet jelentősen csökkenni kezd, ahogy az északi-sarki front délebbre nyomul. A magasabban fekvő területeken, különösen Gorski Kotarban havazás várható, ahol jelentősebb hómennyiség halmozódhat fel és meg is maradhat. Zágrábban szombaton várható havazás.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiadták a riasztást: majdnem az egész ország elázik, elő az ernyőkkel! Az ország szinte egész területén citromsárga riasztás van érvényben: alig lesz olyan megye, ami nem ázik ma el.

A drámai időjárás-változás egy erős észak-atlanti és grönlandi légköri képződménnyel függ össze, amely sarkvidéki levegőt áramoltat Nyugat-Európába. Közép-Európában a hét közepére várhatók a legalacsonyabb hőmérsékletek, különösen az Alpok térségében, ahol a magasabban fekvő völgyekben akár -10°C alá is süllyedhet a hőmérséklet.

Közép- és Dél-Németországban, Csehországban, Szlovákiában, Dél-Lengyelországban, Szlovéniában és Nyugat-Magyarországon -3 és -7°C közötti hajnali minimumok várhatók, míg a nyugat-balkáni térségben is fagypont alá süllyed a hőmérséklet.