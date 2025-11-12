Felhasították a MOL vezetékét Székesfehérvár közelében

Székesfehérvár közelében, Szabadbattyán határában megsérült egy föld alatti MOL-vezeték kedd este. A cég szerint a baleset idején nem folyt szállítás, de üzemanyag így is kiszivárgott a talajba, írja az fmc.hu.

Kedden az esti órákban megsérült a MOL egyik föld alatti vezetéke Szabadbattyán közelében, Székesfehérvár térségében. A helyszínre a katasztrófavédelem és a rendőrség is kivonult.

Információk szerint egy mezőgazdasági vállalkozó öntözővezeték fektetéséhez ásott árkokat a közelben, és nem kizárt, hogy a két esemény összefügg.

A MOL az FMC megkeresésére megerősítette: „Szabadbattyán közelében, Lajostelep pusztán, lakott területen kívül egy be nem jelentett, külsős munkavégzés során a munkagép véletlenül megsértette a MOL Dél-Dunántúli terméktávvezetékét.”

A vállalat tájékoztatása szerint a rendszer azonnal érzékelte a nyomásesést, és automatikusan lezárt. Bár a baleset idején nem folyt termékszállítás, a vezeték feltöltött állapotban volt, így üzemanyag szivárgott a talajba.

A MOL szakemberei a hatóságokkal együttműködve azonnal a helyszínre vonultak, és megkezdték a kármentesítést. A társaság közölte: további tájékoztatást a rendőrség ad majd az ügyben.