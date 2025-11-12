2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rendőrségi autó piros és kék fényei éjszaka, bűnügyi helyszín. Éjszakai járőrözés a városban. Elvont elmosódott kép.
Utazás

Felhasították a MOL vezetékét Székesfehérvár közelében

Pénzcentrum
2025. november 12. 08:16

Székesfehérvár közelében, Szabadbattyán határában megsérült egy föld alatti MOL-vezeték kedd este. A cég szerint a baleset idején nem folyt szállítás, de üzemanyag így is kiszivárgott a talajba, írja az fmc.hu.

Kedden az esti órákban megsérült a MOL egyik föld alatti vezetéke Szabadbattyán közelében, Székesfehérvár térségében. A helyszínre a katasztrófavédelem és a rendőrség is kivonult.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Információk szerint egy mezőgazdasági vállalkozó öntözővezeték fektetéséhez ásott árkokat a közelben, és nem kizárt, hogy a két esemény összefügg.

Kapcsolódó cikkeink:

A MOL az FMC megkeresésére megerősítette: „Szabadbattyán közelében, Lajostelep pusztán, lakott területen kívül egy be nem jelentett, külsős munkavégzés során a munkagép véletlenül megsértette a MOL Dél-Dunántúli terméktávvezetékét.”

A vállalat tájékoztatása szerint a rendszer azonnal érzékelte a nyomásesést, és automatikusan lezárt. Bár a baleset idején nem folyt termékszállítás, a vezeték feltöltött állapotban volt, így üzemanyag szivárgott a talajba.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A MOL szakemberei a hatóságokkal együttműködve azonnal a helyszínre vonultak, és megkezdték a kármentesítést. A társaság közölte: további tájékoztatást a rendőrség ad majd az ügyben.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #baleset #rendőrség #üzemanyag #mol #katasztrófavédelem #környezetszennyezés #mezőgazdaság #székesfehérvár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:33
08:16
07:58
07:45
07:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 12.
A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön
2025. november 11.
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
2025. november 11.
Örökre vége lehet a filléres kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról rendelni?
2025. november 11.
Megtudtuk, hirdet-e zárvatartást december 24-re a Spar: óriási dobással készülnek a karácsony előtti napokban
2025. november 11.
Ennyit keres egy börtönőr ma Magyarországon: durván kilőttek a bérek, lasszóval fognák az embereket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 12. szerda
Jónás, Renátó
46. hét
November 12.
Baháalláh születése (Bahai)
November 12.
Minőségügyi világnap
November 12.
A szociális munka világnapja
November 12.
A tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja
November 12.
Az irodalmi szervezetek napja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
2
3 napja
Nyáron méregdrága, télen filléres úti cél: így éri meg igazán elutazni a magyarok kedvenc üdülőhelyére
3
2 hete
Újabb utazási iroda tűnt el a befizetett előlegekkel: több száz ügyfél maradt jegy nélkül
4
1 hete
Fillérekért utazhatsz erre a csodás szigetre decemberben: télen is tavasz van, kevés a magyar turista
5
4 napja
Láthatalan parazita vadászik a magyarokra: éjszaka, az ágyban támad az élősködő
PÉNZÜGYI KISOKOS
BUX
A budapesti részvénypiac mozgását jellemző mutató, 1992-ben indították, bázisértéke visszamenőleg 1,000 ponton került meghatározásra 1991 január első kereskedési napjának árfolyamain.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 12. 06:30
Figyelem, új kötelező tartozék jön az autókba 2026-tól: mindenkinél ott kell legyen, eddig nem verték nagy dobra
Pénzcentrum  |  2025. november 12. 06:04
Felejtsd el Párizst! Helyette inkább ezt a francia várost látogasd meg: olcsóbb, izgalmasabb!
Agrárszektor  |  2025. november 12. 07:01
Magyarországot is elérte a fertőző vírus: a vadászok segítségét kéri a Nébih