2025. november 9. vasárnap Tivadar
11 °C Budapest
Kép mérnök nő ad segítő kezet a partnerség - csapatmunka férfi ül a gyárban.
Gazdaság

Újabb erőmű-baleset történt Magyarországon: mégis, mi folyik a nélkülözhetetlen létesítményekben?

Pénzcentrum
2025. november 9. 15:34

Üzemi baleset történt az ajkai erőműben, a helyszínről egy férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban, míg két másik férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba - közölte Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője vasárnap.

Az Ajkamentők Facebook-oldal tájékoztatása szerint szombaton karbantartási munka közben a kiáramló forró por okozott súlyos sérülést a Bakonyi Erőműben. A helyszínre esetkocsival kivonuló alapítványi mentőszolgálat közlése szerint a sérült mintegy 8 méter magasan feküdt egy 6 négyzetméteres tetőn, súlyos állapotban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint írták, a sérültet csak egy másik épületből lehetett megközelíteni a munkások által lefektetett fapadlókon keresztül. A helyszínen csak korlátozott ellátást lehetett alkalmazni, azonnali létrás műszaki mentést kérve a biztonságos földre juttatáshoz. Fájdalomcsillapítás és stabilizálás után a súlyos sérültet helikopterrel a győri kórház égési osztályára szállították, a két másik sérültet az ajkai kórházban látták el - olvasható a bejegyzésben.

Címlapkép: Getty Images
#baleset #gazdaság #mentőszolgálat #karbantartás #erőmű

