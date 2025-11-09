"Magunk között szólva, ha ez külső behatás lett volna, akkor ennél sokkal nagyobb a kár" - fogalmazott a MOL elnök-vezérigazgatója.
Újabb erőmű-baleset történt Magyarországon: mégis, mi folyik a nélkülözhetetlen létesítményekben?
Üzemi baleset történt az ajkai erőműben, a helyszínről egy férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban, míg két másik férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba - közölte Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője vasárnap.
Az Ajkamentők Facebook-oldal tájékoztatása szerint szombaton karbantartási munka közben a kiáramló forró por okozott súlyos sérülést a Bakonyi Erőműben. A helyszínre esetkocsival kivonuló alapítványi mentőszolgálat közlése szerint a sérült mintegy 8 méter magasan feküdt egy 6 négyzetméteres tetőn, súlyos állapotban.
Mint írták, a sérültet csak egy másik épületből lehetett megközelíteni a munkások által lefektetett fapadlókon keresztül. A helyszínen csak korlátozott ellátást lehetett alkalmazni, azonnali létrás műszaki mentést kérve a biztonságos földre juttatáshoz. Fájdalomcsillapítás és stabilizálás után a súlyos sérültet helikopterrel a győri kórház égési osztályára szállították, a két másik sérültet az ajkai kórházban látták el - olvasható a bejegyzésben.
A forint pénteken erősödött a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon, és a hetet is nyereséggel zárta.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX pénteken 0,35 százalékkal emelkedett, 373 ponttal erősödve 107 306 ponton zárt.
2025 elején a bankok minden ügyfelüknek értesítést küldenek arról, ha számukra kedvezőbb számlacsomag érhető el a pénzintézetnél.
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi
Jelenleg a magyar háztartások fizetik a legolcsóbb gázszámlát az Európai Unióban, de az orosz gázról való leválásról mi sem maradhatunk majd ki.
A Mol szerint akkor sem omlana össze a hazai üzemanyag-ellátás, ha jelentősen visszaesne az orosz kőolaj behozatala
A nemzetgazdasági miniszter új kínai autóipari központot lengetett be Pécs mellé, és beszélt a kamatokról, az USA-val való egyezményről és a Trump–Orbán találkozóról is.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) lezárta a Coca-Cola két magyarországi leányvállalatával szemben indított versenyfelügyeleti eljárását.
Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az előrejelzésében kiemelte, csütörtökön folytatódott a negatív korrekció a BÉT-en.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára közölte, hogy kiegészítik az árréscsökkentéssel érintett áruk listáját.
Hasít az OTP, de tízmilliárdokat vesz ki a zsebéből a bankadó: már nem Magyarországról jön a nyereség java
Az OTP Bank a várakozásokat meghaladó, 330,5 milliárd forintos korrigált nyereséget ért el a harmadik negyedévben.
A kormány árcsökkentési nyomása a gyártókat is sújtja: a hazai termékek helyett olcsó importáru kerül a polcokra, sokszor gyengébb minőségben.
Az amerikai elnök 2,5 órát fog a magyar delegációval tölteni, a találkozó után Florida felé veszi az irányt, és Palm Beachen zárja a napját.
Az euró hét órakor 386,35 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 386,10 forintnál.
Kiszivárgott, erről állapodhat meg Orbán és Trump: százmilliárdos gáz- és atomüzletet köthet az USA-val a miniszterelnök
Jelentős energetikai megállapodások születhetnek, beleértve nukleáris fűtőanyag-beszerzést és LNG-vásárlást.
A Mol szerint a Dunai Finomító hónapokig csak fél kapacitással működhet a tűzeset után, és félmillió tonnával kevesebb kőolajat dolgozhat fel idén.
Szijjártó Péter nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubióval.
Kikből áll az Orbán-Trump találkozó magyar delegációja: itt a washingtoni különítmény teljes névsora
Útnak indult csütörtök reggel a magyar delegáció az USA-ba. A magyar miniszterelnök és csapata kétoldalú tárgyalásokat fognak folytatni.
A szakértő szerint a hivatalos inflációs adat még ennél is rosszabb lenne, ha nem lennének érvényben a kormányzati árkorlátozások.