2025. november 7. péntek Rezső
10 °C Budapest
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 7.)
Utazás

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 7.)

Pénzcentrum
2025. november 7. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. november 7., péntek.

Névnap

Rezső

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 386.35 Ft
CHF: 414.76 Ft
GBP: 439.49 Ft
USD: 335.01 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 32440 Ft
MOL: 2904 Ft
RICHTER: 9900 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.11.08: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, helyenként tartósan párás marad a levegő. Délelőtt helyenként, főként a Tiszántúlon és északkeleten, délután már több helyen fordulhat elő eső, zápor. Mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban általában 1, 7 fok várható, de a kevésbé felhős tájakon gyenge fagy is lehet. Kora délután 9, 15 fok várható.

2025.11.09: Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, a nap második felében azonban már némileg szakadozhat a felhőzet. Akár több helyen, de főleg a nap első felében eshet az eső, záporeső. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum 4, 10, a csúcsérték 8, 14 fok között valószínű.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2025.11.07)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
