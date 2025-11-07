Szijjártó Péter nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubióval.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 7.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. november 7., péntek.
Névnap
Rezső
Friss hírek
- Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el
- Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
- Ezek lesznek 2026 sláger úti céljai: meglepő helyszínek kerültek fel a friss listára, mindenki ide megy majd nyaralni
- Horror áron mérik 2025-ben a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjét: igazi luxus, kilónként 23 ezerért
- Maximum 1 évet kaphat Magyarország: hiába az Orbán-Trump találkozó, végleg elzárják a Barátság-vezetéket?
- Döbbenetes, milyen sok magyar fiatal lesz öngyilkos: mi van a háttérben?
Deviza árfolyam
EUR: 386.35 Ft
CHF: 414.76 Ft
GBP: 439.49 Ft
USD: 335.01 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 32440 Ft
MOL: 2904 Ft
RICHTER: 9900 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.11.08: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, helyenként tartósan párás marad a levegő. Délelőtt helyenként, főként a Tiszántúlon és északkeleten, délután már több helyen fordulhat elő eső, zápor. Mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban általában 1, 7 fok várható, de a kevésbé felhős tájakon gyenge fagy is lehet. Kora délután 9, 15 fok várható.
2025.11.09: Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, a nap második felében azonban már némileg szakadozhat a felhőzet. Akár több helyen, de főleg a nap első felében eshet az eső, záporeső. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum 4, 10, a csúcsérték 8, 14 fok között valószínű.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Nincs fronthatás. (2025.11.07)
Akciók
