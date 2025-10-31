Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence: csak egy köpésre van, elképesztő ütemben épül

2025-2026-ban is változatlan marad a rezsicsökkentett lakossági villamosenergia-mennyiség.
Több mint 65 millió eurót költöttek el eddig Trencsén Európa Kulturális Fővárosa címére, ebből 40 milliót infrastruktúrára, 25 milliót programokra. A szlovák kisváros most abban bízik, hogy a befektetés néhány éven belül megtérül, akár 2–5 eurónyi gazdasági hasznot hozva minden egyes elköltött euró után. Az EFK-cím nemcsak Trencsén arculatát, hanem a régió gazdasági súlyát is újrapozicionálná, miközben a magyar határtól alig 100 kilométerre egyre látványosabb fejlesztések zajlanak. A történelmi város, a vár, a megújuló közterek és a Pohoda fesztivál miatt Trencsén könnyen válhat a következő évek egyik legizgalmasabb kulturális célpontjává a magyar látogatók számára is. Az Európa Kulturális Fővárosa projekt gazdasági és kulturális hatásairól Stanislav Krajcival, a Trenčín 2026 igazgatójával beszélgettünk.
Pénzcentrum: Először is, gratulálunk a címhez. Mit jelent ez számotokra?
Stanislav Krajci: Köszönöm! Óriási lehetőség, ugyanakkor kissé nyomasztó is. Több mint négy éve készülünk erre a pillanatra, és most belépünk a folyamat utolsó, leglátványosabb szakaszába. Ez egy hosszú út betetőzése, nemcsak számomra, hanem az egész csapat és a régió számára is. Rengeteg gyakorlati munka zajlik a háttérben, de izgatottan várjuk, hogy végre megmutathassuk, mit kínál Trencsén, nemcsak helyi, hanem európai szinten is.
Mit jelent ez a projekt Trencsén gazdasága szempontjából?
Az Európa Kulturális Fővárosa cím sokkal több, mint kulturális elismerés, komoly gazdasági lehetőség. Nemcsak a város, hanem az egész régió profitálhat belőle. Új beruházásokra, több látogatóra és szorosabb együttműködésre számítunk a helyi vállalkozások és a kreatív szektor között. A cél a közterek megújítása, munkahelyek teremtése, és olyan emberek megszólítása, akik talán sosem fedezték volna fel Trencsént.
Milyen összegű beruházás valósult meg eddig?
A teljes beruházás meghaladja a 65 millió eurót, ebből körülbelül 40 millió euró infrastrukturális fejlesztésre, 25 millió pedig programokra jut. Az infrastruktúrát az önkormányzat és a regionális kormányzat kezeli, míg a programköltségvetést közvetlenül a mi szervezetünk irányítja.
Mondana példát infrastrukturális fejlesztésekre?
Igen, megújítjuk a köztereket, tereket, zöldfelületeket, a placemaking filozófiája mentén: új padok, játszóterek, barátságosabb városi környezet. Emellett felújítjuk a kulcsfontosságú kulturális épületeket: a galériát, a könyvtárat és a múzeumot. Sok múzeumi tér a várban található, amely Trencsén ikonikus jelképe, ennek több részét is renováljuk a projekt keretében.
Turisztikai fellendülésre is számítanak?
Egyértelműen. Más kulturális fővárosok tapasztalatai alapján a turizmus 20–30%-kal is növekedhet. Trencsén már most is évente mintegy 40 000 látogatót vonz csak a várba. Itt rendezik meg Szlovákia egyik legnagyobb nyári zenei fesztiválját, a Pohodát, amely jövőre ünnepli 30. évfordulóját, és körülbelül 30 000 látogatót hoz. Szorosan együttműködünk a fesztivál szervezőivel, hogy az évforduló beépüljön a kulturális programunkba.
Hogyan segíti ez a beruházás a várost 2026 után?
A hatás túlmutat a turizmuson. Például megújítjuk az óváros egyik legnagyobb közterét, ami átalakítja az ottani éttermek és kávézók működését. Ha a közterek jól megtervezettek és hívogatóak, az emberek több időt töltenek ott, ez pedig a helyi gazdaságot is élénkíti. Kulturális infrastruktúrát is fejlesztünk, hogy nagyobb kiállításokat és koncerteket tudjunk fogadni. Trencsén nyugati Szlovákiában fekszik, közel Csehországhoz, Lengyelországhoz és Ausztriához, így ideális helyszín regionális eseményekhez. Ezek a fejlesztések segítenek versenybe szállni más városokkal, és nemzetközi figyelmet vonzanak.
Milyen pénzügyi megtérülésre számítanak?
Ezt most még nehéz megmondani. Korábbi kulturális fővárosok tapasztalatai alapján minden befektetett euró 2–5 euró megtérülést hozhat, a helyi gazdaságtól függően. Nálunk ez sokféle formában jelentkezik majd: gazdasági növekedés, erősebb turizmus, fejlettebb infrastruktúra, új partnerségek, és talán a legfontosabb: a városlakók megerősödő önbizalma. A teljes hatás 2026 után válik igazán láthatóvá, az infrastruktúrához kapcsolódó eredmények pedig akár öt évnél is tovább érhetnek be.
Mit jelent egy kis szlovák városban élni, amely ilyen történelmi és kulturális potenciállal rendelkezik?
Trencsén kis város, de gazdag történelemmel és erős kulturális, valamint sporthagyományokkal. Ezért választottuk a kíváncsiságot központi témának, hogy visszahívjuk az embereket az utcákra, a játszóterekre és a közösségi terekbe. Ma az emberek valódi élményeket keresnek, és Trencsén pontosan ezt kínálja. Ez a cím segít újraértelmezni a város identitását, és meghívni az embereket, hogy újra felfedezzék.
Van olyan szimbolikus projekt, amit kiemelne?
Igen, egyik kiemelt placemaking projektünk egy történelmi híd felújítása, amely hamarosan Fiesta Bridge néven lesz ismert. A híd élő közösségi térré alakul, éttermekkel és kulturális programokkal. Ez szimbolikus gesztus az összekapcsolódás és az átalakulás felé, hamarosan további részleteket is megosztunk róla.
