40 ezer ingyen vonatjegyet osztanak szét: egész Európában érvényes lesz, csak egy kvízt kell kitölteni

A schengeni övezet 40. évfordulója alkalmából az Európai Bizottság 40 ezer ingyenes vonatjegyet kínál a DiscoverEU program keretében azoknak a fiataloknak, akik 2007-ben születtek. A kiválasztott pályázók akár 30 napig utazhatnak ingyen Európában 2026 és 2027 között, miközben kedvezménykártyát is kapnak számos szolgáltatáshoz. A cél: felfedezni Európa kulturális sokszínűségét, fenntartható városait és zöld útvonalait – vonattal, közösségben, tudatosan.

Az Európai Bizottság 40 ezer fiatalnak kínál egyedülálló lehetőséget Európa felfedezésére a DiscoverEU program keretében, amely az Erasmus+ program része. Az akcióval a schengeni övezet létrejöttének 40. évfordulóját ünneplik.

Az utazási igazolványra azok a fiatalok pályázhatnak, akik 2007. január 1. és december 31. között születtek, és kitöltenek egy rövid EU-témájú kvízt az Európai Ifjúsági Portálon. A sikeres pályázók legfeljebb 30 napig utazhatnak ingyenesen 2026. március 1. és 2027. május 31. között, valamint kedvezménykártyát is kapnak, amely 36 európai országban érvényes a tömegközlekedésre, kulturális programokra, szállásra, étkezésre, sportolásra és egyéb szolgáltatásokra.

A jegytulajdonosok saját útvonalat is tervezhetnek, vagy választhatnak a meglévő tematikus útvonalak közül, például az Új Európai Bauhaus Útvonalat, amely fenntartható, befogadó és esztétikus városokat köt össze. A DiscoverEU Zöld Útvonal a kontinens legtermészetközelibb és legfenntarthatóbb célpontjaira vezet, többek között az Európai Zöld Fővárosok és a Klímasemleges és Okos Városok kezdeményezés díjazott településeire. A DiscoverEU zöld utazási tippjei segítik a résztvevőket a környezettudatos útvonaltervezésben.

A pályázati időszak ma 12:00-kor (CET) nyílik meg, és 2025. november 13-án 12:00-ig tart. Az Európai Unió tagállamaiból és az Erasmus+ programhoz társult harmadik országokból is lehet jelentkezni. A fogyatékossággal élő vagy egészségügyi problémákkal küzdő résztvevők támogatást kapnak az utazás során, beleértve a kísérő személyekkel való utazás lehetőségét is.