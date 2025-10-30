2025. október 30. csütörtök Alfonz
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Karácsony Gergely: Levelet kaptam Gerendai Károlytól, a jövő évi Sziget szervezése elkezdődhet ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nagysebességű vonat a vasútállomáson. Modern intercity személyvonat a vasúti peronon
Utazás

40 ezer ingyen vonatjegyet osztanak szét: egész Európában érvényes lesz, csak egy kvízt kell kitölteni

Pénzcentrum
2025. október 30. 19:35

A schengeni övezet 40. évfordulója alkalmából az Európai Bizottság 40 ezer ingyenes vonatjegyet kínál a DiscoverEU program keretében azoknak a fiataloknak, akik 2007-ben születtek. A kiválasztott pályázók akár 30 napig utazhatnak ingyen Európában 2026 és 2027 között, miközben kedvezménykártyát is kapnak számos szolgáltatáshoz. A cél: felfedezni Európa kulturális sokszínűségét, fenntartható városait és zöld útvonalait – vonattal, közösségben, tudatosan.

Az Európai Bizottság 40 ezer fiatalnak kínál egyedülálló lehetőséget Európa felfedezésére a DiscoverEU program keretében, amely az Erasmus+ program része. Az akcióval a schengeni övezet létrejöttének 40. évfordulóját ünneplik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az utazási igazolványra azok a fiatalok pályázhatnak, akik 2007. január 1. és december 31. között születtek, és kitöltenek egy rövid EU-témájú kvízt az Európai Ifjúsági Portálon. A sikeres pályázók legfeljebb 30 napig utazhatnak ingyenesen 2026. március 1. és 2027. május 31. között, valamint kedvezménykártyát is kapnak, amely 36 európai országban érvényes a tömegközlekedésre, kulturális programokra, szállásra, étkezésre, sportolásra és egyéb szolgáltatásokra.

A jegytulajdonosok saját útvonalat is tervezhetnek, vagy választhatnak a meglévő tematikus útvonalak közül, például az Új Európai Bauhaus Útvonalat, amely fenntartható, befogadó és esztétikus városokat köt össze. A DiscoverEU Zöld Útvonal a kontinens legtermészetközelibb és legfenntarthatóbb célpontjaira vezet, többek között az Európai Zöld Fővárosok és a Klímasemleges és Okos Városok kezdeményezés díjazott településeire. A DiscoverEU zöld utazási tippjei segítik a résztvevőket a környezettudatos útvonaltervezésben.

A pályázati időszak ma 12:00-kor (CET) nyílik meg, és 2025. november 13-án 12:00-ig tart. Az Európai Unió tagállamaiból és az Erasmus+ programhoz társult harmadik országokból is lehet jelentkezni. A fogyatékossággal élő vagy egészségügyi problémákkal küzdő résztvevők támogatást kapnak az utazás során, beleértve a kísérő személyekkel való utazás lehetőségét is.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #ingyenes #pályázat #vonat #európai unió #erasmus+ #fenntarthatóság #fiatalok #kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:45
19:35
19:15
19:03
18:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 30.
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
2025. október 29.
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
2025. október 30.
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
2025. október 30.
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
2025. október 30.
Ennyibe kerül ma a sorozatfüggőség: brutálisan elszálltak a streaming árak Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2025. október 30. csütörtök
Alfonz
44. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Visszaállítják az európai határellenőrzést: új rendszer lép életbe, ezt minden utazó megérzi
2
4 napja
Újabb utazási iroda tűnt el a befizetett előlegekkel: több száz ügyfél maradt jegy nélkül
3
1 hete
Nagyon fontos dologról döntött Ausztria: tízezernyi magyar ingázót érint ez a határon
4
2 hete
Titokzatos sziget emelkedett ki a Balatonból + videó
5
2 hete
Ezeket az utcákat, tereket érintik a jövő heti lezárások Budapesten: itt a részletes lista
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államháztartás
az állam pénzügyi gazdálkodása. Részei: központi költségvetés, önkormányzatok költségvetése, elkülönített állami pénzalapok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 30. 19:03
Régóta várt sztártermékeket akciózott le az Aldi: indul az őrület, ezekért ölre mehetenek az autósok
Pénzcentrum  |  2025. október 30. 18:03
Kvíz: Borzongj velünk halloween napján! Ki mered tölteni a horrorfilmes kvízünket?
Agrárszektor  |  2025. október 30. 19:33
Olyan időre készülhetünk, amilyen rég volt itthon: ezt jó, ha mindenki tudja