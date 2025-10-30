A mindenszentek és halottak napja időszakában nem lesz érvényben az elsőajtós felszállási rend a temetők környékén
40 ezer ingyen vonatjegyet osztanak szét: egész Európában érvényes lesz, csak egy kvízt kell kitölteni
A schengeni övezet 40. évfordulója alkalmából az Európai Bizottság 40 ezer ingyenes vonatjegyet kínál a DiscoverEU program keretében azoknak a fiataloknak, akik 2007-ben születtek. A kiválasztott pályázók akár 30 napig utazhatnak ingyen Európában 2026 és 2027 között, miközben kedvezménykártyát is kapnak számos szolgáltatáshoz. A cél: felfedezni Európa kulturális sokszínűségét, fenntartható városait és zöld útvonalait – vonattal, közösségben, tudatosan.
Az Európai Bizottság 40 ezer fiatalnak kínál egyedülálló lehetőséget Európa felfedezésére a DiscoverEU program keretében, amely az Erasmus+ program része. Az akcióval a schengeni övezet létrejöttének 40. évfordulóját ünneplik.
Az utazási igazolványra azok a fiatalok pályázhatnak, akik 2007. január 1. és december 31. között születtek, és kitöltenek egy rövid EU-témájú kvízt az Európai Ifjúsági Portálon. A sikeres pályázók legfeljebb 30 napig utazhatnak ingyenesen 2026. március 1. és 2027. május 31. között, valamint kedvezménykártyát is kapnak, amely 36 európai országban érvényes a tömegközlekedésre, kulturális programokra, szállásra, étkezésre, sportolásra és egyéb szolgáltatásokra.
A jegytulajdonosok saját útvonalat is tervezhetnek, vagy választhatnak a meglévő tematikus útvonalak közül, például az Új Európai Bauhaus Útvonalat, amely fenntartható, befogadó és esztétikus városokat köt össze. A DiscoverEU Zöld Útvonal a kontinens legtermészetközelibb és legfenntarthatóbb célpontjaira vezet, többek között az Európai Zöld Fővárosok és a Klímasemleges és Okos Városok kezdeményezés díjazott településeire. A DiscoverEU zöld utazási tippjei segítik a résztvevőket a környezettudatos útvonaltervezésben.
A pályázati időszak ma 12:00-kor (CET) nyílik meg, és 2025. november 13-án 12:00-ig tart. Az Európai Unió tagállamaiból és az Erasmus+ programhoz társult harmadik országokból is lehet jelentkezni. A fogyatékossággal élő vagy egészségügyi problémákkal küzdő résztvevők támogatást kapnak az utazás során, beleértve a kísérő személyekkel való utazás lehetőségét is.
Hosszabb nyitva tartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők mindenszentek és a halottak napja időszakában;
A Pénzcentrum 2025. október 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csütörtökön változékony időre készülhetünk: délelőtt még sokfelé napos, fátyolfelhős lesz az ég, délutánra azonban megnövekszik a felhőzet,
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója jelentette be, hogy megújul Magyarország legforgalmasabb vasúti szolgáltatása.
A szlovák parlament elfogadta azt a törvénymódosítást, amely 6 km/órában maximalizálja a járdán közlekedők sebességét.
A Pénzcentrum 2025. október 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
December 23-án lejár a Bubi-szolgáltató szerződése, az új tender pedig csúszik, így hónapokig állhat a budapesti közbringa-rendszer.
Itt a vége, minden megváltozik a szerb-magyar határon: már el is kezdődött az új rendszer, sok utazót érint
Keddtől fokozatosan bevezetik az Európai Unió új beléptetőrendszerét (EES) a magyar-szerb határátkelőhelyeken, ez pedig számos utazónak hoz változást.
A Pénzcentrum 2025. október 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden napközben a felhők mögül több órára kisüt a nap, de délután északnyugat felől egyre vastagabb felhőtakaró érkezik, amely az ország északkeleti részét borítja be.
Munkásokra dőlt egy támfal Biatorbágyon – írta a Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület a közösségi médiában.
A tervek szerint 2028 végéig kétszer három sávos új közút, illetve 2035-re új vasútvonal épül a főváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között.
Szakaszos burkolatfelújítási munkák kezdődnek az M2-es autóúton Vác térségében. A felújítás több ütemben, helyenként sávzárás mellett valósul meg.
A Pénzcentrum 2025. október 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A jövő héten is folytatódik a szeles, változékony időjárás, a hét elején még szórványosan lehet eső, majd szerdától melegedés kezdődik.
Portugália Comporta régiója, amely egykor csendes halászfalu és rizstermesztő közösség volt, mára luxus úti céllá alakult,
Újabb online utazási iroda, a Fly Far International tűnt el jelentős előlegek beszedése után.
Egy 41 éves magyar turista életét vesztette a Magas-Tátrában, egy megáradt patakbe esett.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.