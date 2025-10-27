Emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az elmúlt - három munkanapos - héten.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 27.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. október 27., hétfő.
Névnap
Szabina
Friss hírek
- Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
- Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
- Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet
- Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
- Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
- Komoly reformot hozott a kreatív iparban is a mesterséges intelligencia
Deviza árfolyam
EUR: 389.68 Ft
CHF: 420.82 Ft
GBP: 446.62 Ft
USD: 335.11 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2025. október 23.
A Hatoslottó nyerőszámai a 43. héten emelkedő számsorrendben a következők:
6, 17, 19, 25, 30, 33
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 34 db
4-es találat: 1387 db
3-as találat: 20450 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 30870 Ft
MOL: 2756 Ft
RICHTER: 10430 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.10.28: Reggelig megszűnik a csapadék, felszakadozik csökken a felhőzet. Napközben változó felhőzet mellett az ország északi felén kevesebb, másutt több napsütés várható, már csak futó zápor lehet. Az északnyugati, nyugati szelet a délnyugati tájak kivételével sokfelé kísérik erős, helyenként viharos lökések. Estére veszít erejéből a szél. A minimum-hőmérséklet 2 és 9, a maximum 11 és 17 fok között alakul.
2025.10.29: Fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap. Csapadék nem valószínű. A délnyugati, déli szelet több helyen kísérik élénk lökések. Hajnalban 1, 9, kora délután 14, 20 fok várható.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Több front is érkezik, ezért a hideg- és a melegfrontra érzékenyek szervezetét is megterheli az időjárás: sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2025.10.27)
Akciók
