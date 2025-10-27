Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 27.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. október 27., hétfő.

Névnap

Szabina

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.68 Ft

CHF: 420.82 Ft

GBP: 446.62 Ft

USD: 335.11 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2025. október 23.

A Hatoslottó nyerőszámai a 43. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 17, 19, 25, 30, 33



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 34 db

4-es találat: 1387 db

3-as találat: 20450 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 30870 Ft

MOL: 2756 Ft

RICHTER: 10430 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.10.28: Reggelig megszűnik a csapadék, felszakadozik csökken a felhőzet. Napközben változó felhőzet mellett az ország északi felén kevesebb, másutt több napsütés várható, már csak futó zápor lehet. Az északnyugati, nyugati szelet a délnyugati tájak kivételével sokfelé kísérik erős, helyenként viharos lökések. Estére veszít erejéből a szél. A minimum-hőmérséklet 2 és 9, a maximum 11 és 17 fok között alakul.

2025.10.29: Fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap. Csapadék nem valószínű. A délnyugati, déli szelet több helyen kísérik élénk lökések. Hajnalban 1, 9, kora délután 14, 20 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Több front is érkezik, ezért a hideg- és a melegfrontra érzékenyek szervezetét is megterheli az időjárás: sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2025.10.27)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!