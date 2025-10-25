A Harry Potter utolsó kötete 2007 júliusában jelent meg, és azonnal gyűjtői darabbá vált
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 25.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. október 25., szombat.
Névnap
Blanka, Bianka
Friss hírek
- Történelmi krízis kopogtat az emberiség ajtaján: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
- Ezen áll vagy bukik a Sziget megmentése: “A világ 5. legnagyobb fesztiválját nem szabad veszni hagyni!”
- Dübörög a bevásárlóturizmus: ezért ingáznak most tömegek a határ menti élelmiszerboltokba
- Ezektől a magyarországi internetáraktól tényleg lehidalsz: erről biztosan nagyon sok család nem tudott
- Bukarest simán lehagyta Budapestet: ebben is köröket ver ránk Bezzegrománia, már nem lehet tagadni
- Óvakodj ezeknek a halaknak a fogyasztásától: súlyos mérgezést okozhatnak, sokkoló dolgot mutattak ki
Deviza árfolyam
EUR: 390.1 Ft
CHF: 421.75 Ft
GBP: 446.66 Ft
USD: 335.54 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2025. október 24.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 43. héten emelkedő számsorrendben a következők:
12, 13, 27, 42, 43
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 11 db
4-es találat: 37 db
3+2 találat: 35 db
3+1 találat: 1113 db
2+2 találat: 427 db
3-as találat: 1669 db
1+2 találat: 2010 db
2+1 találat: 13032 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 30870 Ft
MOL: 2756 Ft
RICHTER: 10430 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.10.26: Hajnalra a szélcsendes részeken pára, köd képződhet, amely délelőtt feloszlik, kisüt a nap. Ugyanakkor eközben délnyugat felől fokozatosan mindenhol beborul az ég. A nap második felében egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. A nyugatira, északnyugatira forduló szél időnként megerősödik. Hajnalban 2, 9, délután 11, 17 fokot mérhetünk.
2025.10.27: Átmenetileg csökken, majd délután északnyugat felől újra erősen megnövekszik a felhőzet, és ebből eső, zápor is várható. A nyugatias szél időnként megerősödik. A minimum-hőmérséklet általában 3 és 8 fok között valószínű, de a szélcsendes, kevésbé felhős tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 9 és 14 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2025.10.24)
Te is a Balatonnál töltöd a hosszú hétvégét? Jobb, ha sietsz, ez a szolgáltatás már nem sokáig elérhető
Az őszi szünet minden napján sétahajók indulnak Siófokról, Balatonfüredről és Keszthelyről.
Péntek hajnalban egy vihar következtében kidőlt fa leszakította a felsővezetéket Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között.
A halasztások a következő évekre tervezett átadások több mint egyharmadát érinthetik.
Váratlan bejelentést tett a Liszt Ferenc Repülőtér: komoly korlátozások jönnek, itt vannak a részletek
Az intézkedés várhatóan október végéig marad érvényben.
Ide menekül most rengeteg magyar a zajos hosszú hétvége elől: el se hinnéd, mennyi forintba fáj nekik
A mostani négynapos hosszú hétvégére a vendégek zöme a hoteleket és az apartmanokat kereste.
A Pénzcentrum 2025. október 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hőmérséklet sok helyen elérheti a 26 fokot.
Újra megnyitott a párizsi Louvre, miközben egyre erősebb a kritika a múzeum biztonsági rendszerének hiányosságai miatt.
A rendőrség vizsgálja, hogy rosszullét vagy műszaki hiba okozta-e a balesetet, de az előbbinek nagyobb a valószínűsége.
Szolnokon egy busz a Varga Katalin Gimnázium falának csapódott, öt súlyos sérült van, húszan könnyebben sérültek.
A Pénzcentrum 2025. október 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A magyar lakosság több mint fele (57%) legalább negyedévente indul el 100 kilométernél hosszabb belföldi túrára autójával
Ausztria december 15-ig meghosszabbítja a határellenőrzéseket a magyar, cseh, szlovák és szlovén határszakaszokon.
A toplistán mediterrán kedvencek, északi meglepetések és digitális úttörők is szerepelnek
Térképen az összes október 23-i lezárás: szinte lehetetlen lesz közlekedni Budapesten a nemzeti ünnepen
Az október 23-ai rendezvények és gyűlések miatt szerdától lezárások, ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek Budapesten
Hosszabb vonatokkal, több járattal és megerősített haváriaügyelettel készül a MÁV-csoport
Már napokkal a négynapos október 23-i hosszú hétvége előtt teltházról számolnak be a hazai wellnesshotelek.
A Pénzcentrum 2025. október 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
