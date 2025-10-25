Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 25.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. október 25., szombat.

Névnap

Blanka, Bianka

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.1 Ft

CHF: 421.75 Ft

GBP: 446.66 Ft

USD: 335.54 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. október 24.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 43. héten emelkedő számsorrendben a következők:

12, 13, 27, 42, 43



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 11 db

4-es találat: 37 db

3+2 találat: 35 db

3+1 találat: 1113 db

2+2 találat: 427 db

3-as találat: 1669 db

1+2 találat: 2010 db

2+1 találat: 13032 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 30870 Ft

MOL: 2756 Ft

RICHTER: 10430 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.10.26: Hajnalra a szélcsendes részeken pára, köd képződhet, amely délelőtt feloszlik, kisüt a nap. Ugyanakkor eközben délnyugat felől fokozatosan mindenhol beborul az ég. A nap második felében egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. A nyugatira, északnyugatira forduló szél időnként megerősödik. Hajnalban 2, 9, délután 11, 17 fokot mérhetünk.

2025.10.27: Átmenetileg csökken, majd délután északnyugat felől újra erősen megnövekszik a felhőzet, és ebből eső, zápor is várható. A nyugatias szél időnként megerősödik. A minimum-hőmérséklet általában 3 és 8 fok között valószínű, de a szélcsendes, kevésbé felhős tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 9 és 14 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2025.10.24)

