2025. október 17. péntek Hedvig
12 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ősz az olasz Dolomitokban, Funes-völgy, Trentino Alto Adige, Olaszország. Rossz időjárási körülmények, eső és köd
Utazás

Pár nap, és minden megváltozik: drasztikus fordulat jön az időjárásban

Pénzcentrum
2025. október 17. 08:03

Az őszi meleg napok után hirtelen lehűlés jön: a hétvégén hidegfront érkezik Magyarországra, amely vasárnapra már hajnali fagyokat hozhat. A HungarMet előrejelzése szerint a szél megerősödik, és az ország több pontján érezhetően beköszönt az igazi ősz.

A HungarMet friss előrejelzése szerint változékony, de egyre hűvösebb időre számíthatunk a hétvégén Pénteken az északi tájakon változatlanul több felhő lehet, délebbre több órára kisüt a nap a köd feloszlása után, délután azonban oda is érkezhetnek vastagabb felhők dél felől, illetve gomolyfelhők is képződnek. Számottevő csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12-18 fok között várható.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szombaton nagyrészt erősen vagy közepesen felhős lesz az ég, majd gomolyosodik, szakadozik, csökken a felhőzet. Elvétve, elsősorban északkeleten előfordulhat eső, záporeső. Az északnyugati, északi szél megélénkül, főként az Észak-Dunántúl és a főváros tágabb környezetében meg is erősödik. A minimum-hőmérséklet általában 5-10 fok között alakul, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 12-17 fok között valószínű.

Vasárnap már talajmenti fagyokra számíthatunk, hajnalra foltokban képződő köd és rétegfelhőzet feloszlik, és napközben gomolyfelhős, napos idő várható, majd nyugat felől fátyolfelhőzet is érkezik. Csapadék nem lesz. Csak helyenként élénkül meg az északnyugatiról délire forduló szél. A hőmérséklet hajnalban mínusz 4 és plusz 4, délután 9 és 14 fok között alakul.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #magyarország #hőmérséklet #ősz #hidegfront #hétvége #fagy #csapadék #lehűlés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:19
08:03
07:55
07:45
07:20
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 17.
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
2025. október 16.
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
2025. október 17.
14. havi nyugdíj: adóemelés, hiánynövelés vagy komoly költségvetési átcsoportosítás lehet az ára a juttatásnak
2025. október 16.
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
2025. október 16.
Buszjáratot indít a Lidl Magyarországon: mostantól így is tudnak vásárolni az itt élő magyarok
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 17. péntek
Hedvig
42. hét
Október 17.
A szegénység elleni küzdelem világnapja
Október 17.
A szellemi kulturális örökség napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb országa: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
2
6 napja
Visszaállítják az európai határellenőrzést: új rendszer lép életbe, ezt minden utazó megérzi
3
2 hete
Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre
4
1 hete
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
5
2 hete
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
PÉNZÜGYI KISOKOS
Digitális aláírás
lehetővé teszi, hogy minden digitálisan aláírt üzenet olvasója ellenőrizni tudja az üzenetet küldő személyazonosságát, s az üzenet sértetlenségét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 17. 06:30
14. havi nyugdíj: adóemelés, hiánynövelés vagy komoly költségvetési átcsoportosítás lehet az ára a juttatásnak
Pénzcentrum  |  2025. október 17. 05:24
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
Agrárszektor  |  2025. október 17. 06:59
Elképesztően megdrágult ez a zöldség a lengyeleknél: mégis, mi folyik itt?