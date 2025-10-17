A Pénzcentrum 2025. október 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Pár nap, és minden megváltozik: drasztikus fordulat jön az időjárásban
Az őszi meleg napok után hirtelen lehűlés jön: a hétvégén hidegfront érkezik Magyarországra, amely vasárnapra már hajnali fagyokat hozhat. A HungarMet előrejelzése szerint a szél megerősödik, és az ország több pontján érezhetően beköszönt az igazi ősz.
A HungarMet friss előrejelzése szerint változékony, de egyre hűvösebb időre számíthatunk a hétvégén Pénteken az északi tájakon változatlanul több felhő lehet, délebbre több órára kisüt a nap a köd feloszlása után, délután azonban oda is érkezhetnek vastagabb felhők dél felől, illetve gomolyfelhők is képződnek. Számottevő csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12-18 fok között várható.
Szombaton nagyrészt erősen vagy közepesen felhős lesz az ég, majd gomolyosodik, szakadozik, csökken a felhőzet. Elvétve, elsősorban északkeleten előfordulhat eső, záporeső. Az északnyugati, északi szél megélénkül, főként az Észak-Dunántúl és a főváros tágabb környezetében meg is erősödik. A minimum-hőmérséklet általában 5-10 fok között alakul, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 12-17 fok között valószínű.
Vasárnap már talajmenti fagyokra számíthatunk, hajnalra foltokban képződő köd és rétegfelhőzet feloszlik, és napközben gomolyfelhős, napos idő várható, majd nyugat felől fátyolfelhőzet is érkezik. Csapadék nem lesz. Csak helyenként élénkül meg az északnyugatiról délire forduló szél. A hőmérséklet hajnalban mínusz 4 és plusz 4, délután 9 és 14 fok között alakul.
Nagyszabású sajtóeseményt tartott a Lidl október 16-án az ecseri főhadiszállásán. Ezen elmondták, buszjáratokat fognak indítani.
A legnagyobb visszaesést a magánszálláshelyek szenvedték el, míg a szállodák és kempingek megőrizték tavalyi teljesítményüket.
Október 16-tól véget ér a türelmi időszak: egységesen 25 ezer forintos pótdíjat kell fizetnie annak, aki jegy vagy bérlet nélkül száll fel a MÁV-csoport elővárosi...
Sokan azt hiszik, hogy a repülőjegyek ára kiszámíthatatlan, pedig a legtöbb család valójában csak nem ismeri a játékszabályokat.
A BKK fejlesztéseket végzett a BudapestGO alkalmazáson, amely kedd este 10 órától szerda reggel 7 óráig nem volt elérhető.
Ez az igazi késdöfés a magyar vonatozás szívébe: húsbavágó a lemaradás - mikor fog itt 250-300 km/h-val száguldani a vasút?
Magyarország ma Európa egyik legnagyobb vasúti lemaradói között van. Egyelőre mindössze 166 kilométernyi nagysebességű vasúti szakasz szerepel a terveiben, de még ez sem készült el.
Indulhat végre a szörnyű állapotban lévő Gubacsi-híd felújítása: ebből fedezné a kormány a költségét
A döntések között több uniós társfinanszírozású projekt is szerepel.
A nap folyamán egyre több helyen felszakadozik a felhőzet, így a gomolyfelhők mellett több órára kisüthet a nap.
A jelenséget sokan évek óta tapasztalják, de eddig nem született rá hivatalos magyarázat.
Szombaton újabb hidegfront érkezik, de ezúttal sem várható számottevő csapadék, csupán erős szél és kisebb záporok.
Figyelem! Kedden drasztikusan változik az időjárás: itt a kemény fordulat, sokaknak nem fog tetszeni
Kedden délelőtt még sok helyen úgy tűnhet, hogy kitart az októberi napsütés, aztán erős fordulhat jöhet.
Bár az ősz már megérkezett, a Balaton környéki cukrászdák nem zárnak be.
A helyszínre a központi mentőszolgálat öt egysége és egy mentőhelikopter is kivonult.
A Hévízi-tó, Tihany, Keszthely és a Tapolcai-medence is része lehet a világörökségi területnek.
Hidegfront érkezik ma Magyarországra.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.