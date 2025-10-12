A Balaton rekordalacsony vízszintje nemcsak természeti jelenség, hanem komoly reputációs kihívás is.
Brutál fagyokkal rúgja ránk az ajtót a tél: visszatérnek az éjszakai fagyok
Lehűlés érkezik a jövő héten, szerdán már csak 11-16 Celsius-fok várható a legmelegebb órákban és visszatérnek az éjszakai fagyok is. A felhők mellett általában többórás napsütésre kell készülni, számottevő csapadék nem várható, a szél mérsékelt lesz - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
Hétfőn a változó mennyiségű felhőzet mellett általában néhány órára kisüt a nap. Helyenként - főként az északkeleti és esetleg az északnyugati tájakon is - előfordulhat gyenge eső, záporeső. Az északnyugati, nyugati szél elsősorban az ország nyugati felén megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14-20 fok között alakul.
Kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap, de délután észak felől lassan mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet és helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északkeleti, északi szelet a nappali órákban időnként élénk lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet döntően 2-7 fok között várható, a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken 0 fok körüli értékek is előfordulhatnak, ezzel szemben a felhős tájakon enyhébb lehet az éjszaka. A maximum-hőmérséklet 13-18 fok között alakulhat.
Szerdán változóan felhős időre van kilátás, de a nap első felében több helyen lehetnek erősen felhős időszakok is, legfeljebb néhol lehet kisebb zápor. Az északi szél döntően mérsékelt marad. Kora reggel általában 3-8 fok között alakul a hőmérséklet, a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet, míg délután 11-16 fok valószínű.
Csütörtökön a hajnalra képződő köd, valamint rétegfelhőzet feloszlása után többnyire gomolyfelhős, napos időre van kilátás, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Kora reggel többnyire mínusz 1 és plusz 6 fok közötti hőmérséklet várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél kissé hidegebb lehet. Délután 11-16 fok valószínű.
Pénteken a hajnalra képződő köd, valamint rétegfelhőzet feloszlása után többnyire gomolyfelhős, napos időre van kilátás, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 6 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél kissé hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11-16 fok között valószínű.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan alakulhat ki eső, zápor. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül. A minimum-hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7, a csúcsérték 12 és 18 fok között várható.
Vasárnap a hajnalra képződő köd, valamint rétegfelhőzet feloszlása után változóan felhős időre van kilátás csapadék nélkül, a légmozgás mérsékelt marad. A hőmérséklet reggel mínusz 1 és plusz 8, délután 11-16 fok között alakul.
Szombat reggel váratlan áramszünet okozott fennakadást a székesfehérvári vasútállomáson.
A középső országrészben átmenetileg csökkenhet a felhőzet, máshol viszont záporok és erős, helyenként viharos szél nehezítheti a szabadtéri programokat.
A Pénzcentrum 2025. október 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A szállodai szakemberek szerint hat gyakori hibát követnek el a vendégek, amelyek jelentősen ronthatják a szállodai élményt.
Ez a trend egyre népszerűbb a fiatalok körében, akik maradandó emléket szeretnének hazavinni utazásaikról.
A koronavírus-járvány és a Trump-adminisztráció által bevezetett szigorúbb utazási korlátozások együttes hatása miatt a kubai turizmus egyik legrosszabb éve volt ebben az évszázadban.
Viharos időjárás okoz fennakadásokat Spanyolország népszerű turisztikai régióiban,
A munkálatok az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket egyaránt érinti.
Összesen 55 étterem kapott Michelin-ajánlást, ami kettővel kevesebb a tavalyi számnál.
A Pénzcentrum 2025. október 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Péntek délelőtt észak felől hidegfronti felhőzet érkezik, így ismét erősen megnövekszik a felhőzet.
A közép-európai turisztikai piac az elmúlt időszakban jelentős átalakuláson ment keresztül.
Bár a hazai turizmus csúcspontja továbbra is a nyári hónapokra esik, az őszi időszakban is egyre többen indulnak útnak főként belföldön.
A légköri változások hatására több fokkal csökken a nappali felmelegedés.
Miközben Magyarországon már elindult a fűtési szezon, Európa déli részein továbbra is nyárias időjárás uralkodik.
Hihetetlen, mikor indulhat újra a balassagyarmati vasútvonal: hónapokra lehalt a forgalom a kisiklás miatt
A baleset után a közösségi médiában elterjedt, hogy a kisiklott motorkocsi mentésére érkező segélyszerelvény is kisiklott, ezt azonban a MÁV cáfolta.
Kétszer is riasztották az osztrák légierő vadászgépeit szerdán két különböző utasszállító repülőhöz.
A Pénzcentrum 2025. október 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát