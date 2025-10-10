Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 10.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. október 10., péntek.

Névnap

Gedeon

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 391.04 Ft

CHF: 419.25 Ft

GBP: 449.71 Ft

USD: 337.83 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 29670 Ft

MOL: 2754 Ft

RICHTER: 10410 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.10.11: Napközben nagyobb területen erősen felhős idő várható, emellett inkább csak kevés napsütésre készülhetünk. Az északkeleti határ közelében eső, zápor várható, másutt legfeljebb elvétve lehet jelentéktelen csapadék. Nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérik az északnyugati szelet. A hőmérséklet kora reggel többnyire 6, 11, délután 16, 21 fok között várható.

2025.10.12: Általában gomolyfelhős idő várható többórás napsütéssel, de nyugaton és északkeleten lehetnek felhősebb tájak is. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az ukrán határ közelében gyenge csapadék nem kizárt. Az északnyugati, nyugati szelet több helyen kísérhetik élénk lökések. A minimum általában 5, 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet. A csúcsérték 16, 21 fok között alakulhat.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Csütörtökön a térségünk fölött záródó front miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2025.10.09)

Akciók

