Péntek délelőtt észak felől hidegfronti felhőzet érkezik, így ismét erősen megnövekszik a felhőzet.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 10.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. október 10., péntek.
Névnap
Gedeon
Friss hírek
- Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
- Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben
- Rég lesajnált termékkel robbantana sok magyar szállásadó: ez lehet 2025 nagy dobása?
- Már félmillióba kerül meghalni Magyarországon: rakétáznak az árak, sokkban a gyászolók
- Új magyar Nobel-díjast ünnepelhetünk: Krasznahorkai László bezsebelte a díjat
- Így utazhatsz potom pénzért hideg őszből a nyárba: még októberben sem késő lépni
Deviza árfolyam
EUR: 391.04 Ft
CHF: 419.25 Ft
GBP: 449.71 Ft
USD: 337.83 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 29670 Ft
MOL: 2754 Ft
RICHTER: 10410 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.10.11: Napközben nagyobb területen erősen felhős idő várható, emellett inkább csak kevés napsütésre készülhetünk. Az északkeleti határ közelében eső, zápor várható, másutt legfeljebb elvétve lehet jelentéktelen csapadék. Nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérik az északnyugati szelet. A hőmérséklet kora reggel többnyire 6, 11, délután 16, 21 fok között várható.
2025.10.12: Általában gomolyfelhős idő várható többórás napsütéssel, de nyugaton és északkeleten lehetnek felhősebb tájak is. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az ukrán határ közelében gyenge csapadék nem kizárt. Az északnyugati, nyugati szelet több helyen kísérhetik élénk lökések. A minimum általában 5, 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet. A csúcsérték 16, 21 fok között alakulhat.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Csütörtökön a térségünk fölött záródó front miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2025.10.09)
A közép-európai turisztikai piac az elmúlt időszakban jelentős átalakuláson ment keresztül.
Bár a hazai turizmus csúcspontja továbbra is a nyári hónapokra esik, az őszi időszakban is egyre többen indulnak útnak főként belföldön.
A légköri változások hatására több fokkal csökken a nappali felmelegedés.
Miközben Magyarországon már elindult a fűtési szezon, Európa déli részein továbbra is nyárias időjárás uralkodik.
Hihetetlen, mikor indulhat újra a balassagyarmati vasútvonal: hónapokra lehalt a forgalom a kisiklás miatt
A baleset után a közösségi médiában elterjedt, hogy a kisiklott motorkocsi mentésére érkező segélyszerelvény is kisiklott, ezt azonban a MÁV cáfolta.
Kétszer is riasztották az osztrák légierő vadászgépeit szerdán két különböző utasszállító repülőhöz.
A nappali csúcshőmérséklet 15-20 fok között alakul.
Az őszi gombászás során fontos tájékozódni a védett és a fokozottan védett a gombafélékre és területekre, különben hatalmas bírságokkal a zsebünkben térhetünk haza.
Az elmúlt hetekben vezető hír lett, hogy Magyarország legnagyobb tava, a Balaton vízszintje rekordalacsony szintre süllyedt.
A legfrissebb modellek alapján megnéztük, mekkora az esély a fehér karácsonyra 2025-ben Magyarországon.
A Velencei-tó vízszintje aggasztóan alacsony: az agárdi vízmérce kedd hajnalban mindössze 67 centimétert mutatott.
Kedden napközben sokfelé gomolyfelhők tarkítják az eget, de az ország nagy részén több órára is kisüt majd a nap.
Az átlagos vízszint sem éri el a hetven centimétert, de több településről is jelentették, hogy helyenként sétálni lehet a tó medrében.
A kedvezőtlen időjárás és a csökkenő vásárlóerő együttesen alakította a nyár eredményeit.
