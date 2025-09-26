A Pénzcentrum 2025. szeptember 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hamarosan megérkezik Európába a Gabrielle-hurrikán: nagy felfordulást okoz
A Gabrielle hurrikán a héten elérheti az Azori-szigeteket, és legyengült formában akár a portugál partokig is eljuthat - írja a Weather on Maps a Facebook oldalán.
A Gabrielle névre keresztelt atlanti-óceáni hurrikán a héten várhatóan eléri a Portugáliától mintegy 1000 kilométerre fekvő Azori-szigeteket. A vihar szerda hajnalban még 200 kilométer/órás sebességgel forgott, és előrejelzések szerint 150-160 kilométer/órás széllökésekkel érkezik majd a szigetcsoporthoz.
A meteorológusok szerint bár nem ritka, hogy ex-hurrikánok elérik Európát, azok általában legyengülnek és mérsékelt övi ciklonokká alakulnak át. Gabrielle azonban különleges eset, mivel szinte változatlan formában, csak kissé gyengébben érkezhet az európai partokhoz.
Portugáliában várhatóan nem okoz majd jelentős károkat a vihar, hiszen az országban nem szokatlan az erős szél. A partokat 2-4 méteres hullámok verhetik, ami látványos, de nem példa nélküli jelenség.
Magyarországon nem kell tartani a hurrikán közvetlen hatásaitól. Ha a vihar egyáltalán befolyásolja hazánk időjárását, az legfeljebb a mérsékelt övi ciklonok és anticiklonok helyzetének megváltozásában nyilvánulhat meg, ami a következő hetekben a szokásosnál változékonyabb időjárást eredményezhet.
A vendégek száma (közel 2,8 millió) 5,2, a vendégéjszakáké (7,3 millió) 3,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
Olaszországban pénteken országos sztrájk várható a légi közlekedésben, ami jelentős fennakadásokat okozhat az utazóknak.
Borongós, szeles idővel indul a hétvége: pénteken még a felhők dominálnak, többfelé esővel, záporokkal és egy-egy zivatarral. Szombatra szárazabb levegő érkezik.
Budapest Airport kötöttpályás vasúti kapcsolatának megvalósítása nemzetgazdasági jelentőségű projekt, ezért szükséges a koncessziós eljárásjogi keretek kialakítása.
Az őszi belföldi utazások legnépszerűbb úti célja Budapest, Eger és Pécs foglalási adatok szerint. A
Aki nem készül fel időben, könnyen bajba kerülhet a reptéren a novemberi határidő után.
Kedden 16 Celsius-fokos különbség alakult ki az ország leghidegebb és legmelegebb pontja között.
Elszállíttatja az Andrássy útról a forgalmat akadályozó taxikat a rendőrség, sofőrjeikkel szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek.
A rendőrség megkezdte a szükséges intézkedéseket a Margit híd forgalmát lassító taxisokkal szemben
Szerdán borongós, szeles időre készülhetünk: bár délelőtt még lehetnek szakadozások a felhőzetben, napközben már döntően erősen felhős égbolt várható
A főváros által előkészített taxisrendelet-módosítás miatt újabb demonstrációra készülnek a taxisok, több budapesti helyszínen is tiltakozást szerveznek.
Kedden az ország időjárása kettészakad: míg a délkeleti kétharmadban marad a napos, száraz idő, addig nyugat felől fokozatosan megérkeznek a felhők.
Ez az afrikai ország nemcsak gazdasági és fenntarthatósági szempontból mutat látványos fejlődést, hanem turisztikai célpontként is egyre népszerűbb.
Hatalmas sztrájk van Olaszországban: leálltak a közszolgáltatások, a közlekedés, a reptereket is érinti
Olaszországban hétfőn országos sztrájkot tartanak, amely jelentősen érinti a közlekedést, az egészségügyet és a közigazgatást is.
A diszkont légitársaságok versenye új helyszínre, Pozsonyba helyeződik át ősztől, miközben Bécs veszít jelentőségéből.
