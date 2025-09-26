Hamarosan megérkezik Európába a Gabrielle-hurrikán: nagy felfordulást okoz

A Gabrielle hurrikán a héten elérheti az Azori-szigeteket, és legyengült formában akár a portugál partokig is eljuthat - írja a Weather on Maps a Facebook oldalán.

A Gabrielle névre keresztelt atlanti-óceáni hurrikán a héten várhatóan eléri a Portugáliától mintegy 1000 kilométerre fekvő Azori-szigeteket. A vihar szerda hajnalban még 200 kilométer/órás sebességgel forgott, és előrejelzések szerint 150-160 kilométer/órás széllökésekkel érkezik majd a szigetcsoporthoz.

A meteorológusok szerint bár nem ritka, hogy ex-hurrikánok elérik Európát, azok általában legyengülnek és mérsékelt övi ciklonokká alakulnak át. Gabrielle azonban különleges eset, mivel szinte változatlan formában, csak kissé gyengébben érkezhet az európai partokhoz.

Portugáliában várhatóan nem okoz majd jelentős károkat a vihar, hiszen az országban nem szokatlan az erős szél. A partokat 2-4 méteres hullámok verhetik, ami látványos, de nem példa nélküli jelenség.

Magyarországon nem kell tartani a hurrikán közvetlen hatásaitól. Ha a vihar egyáltalán befolyásolja hazánk időjárását, az legfeljebb a mérsékelt övi ciklonok és anticiklonok helyzetének megváltozásában nyilvánulhat meg, ami a következő hetekben a szokásosnál változékonyabb időjárást eredményezhet.