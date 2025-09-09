Az új KRESZ-szabályozásban megjelenhet az 'elektromos rollerrel behajtani tilos' tábla.
Ritka égi csoda jön pénteken: ilyet legközelebb csak 2042-ben láthatsz
Pénteken újabb ritka égi jelenség észlelhető 22 órától hajnali 1 óráig, ekkor a fogyó Hold elfedi a Fiastyúkot. A jelenség több órán keresztül látszódik majd, miközben az észlelési körülmények folyamatosan javulnak, ahogyan a Hold és a Fiastyúk párosa egyre magasabban lesz látható az égen - közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló kedden az MTI-vel.
Az északkeleti égbolt felé tekintve a páros 22 órakor, a fedés kezdetén még csak 8 fokkal lesz a horizont fölött. Mivel a jelenség kezdetekor a Hold még alacsonyan van, kitakarás-mentes keleti horizontra lesz szükség. A fényes Hold ragyogása miatt a jelenség kézi binokulárral vagy állványos távcsővel figyelhető meg. Kézi távcsővel a jelenség kezdetén egy látómezőben látható a Hold és a teljes Fiastyúk, annak legfényesebb csillagaival.
A jelenség előrehaladtával, 23 óra körül a Hold a csillaghalmaz közepén trónol majd, a halmaz csillagai körbeveszik. Az ekkorra 17 fok magasra emelkedő páros már könnyebben meg-figyelhető az égen. Éjfélre a Hold a Fiastyúk bal szélére vándorol, majd 0 óra 40 perc körül az egész halmaz előbukkan a Hold takarásából.
Egy kisebb, állványos csillagászati távcsővel és 50-100-szoros nagyítással jól észlelhetőek lesznek a csillagfedések, ahogy a Hold eltakarja a halmaz csillagait, amik később kibukkannak a Hold másik oldalán. Távcsővel a Hold kráterei és felszínformái is láthatók lesznek a csillagfedések között. Az északi féltekén a fény-árnyék határ mellett a jókora Aristoteles és Eudoxus kráterek, alattuk pedig a holdbéli Kaukázus hegyláncai is felbukkannak.
A Svábhegyi Csillagvizsgáló rendkívüli esti programmal készül a ritka jelenségre.
A Fiastyúk Hold általi fedése egy 18 éves ciklust követ, 2023 és 2029 között több fedés is megfigyelhető, de ezután csak 2042-ben lesznek újra Fiastyúk fedések.
