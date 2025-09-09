2025. szeptember 9. kedd Ádám
Férfi fejlámpával nézi a csillagokat
Utazás

Ritka égi csoda jön pénteken: ilyet legközelebb csak 2042-ben láthatsz

Pénzcentrum/MTI
2025. szeptember 9. 17:03

Pénteken újabb ritka égi jelenség észlelhető 22 órától hajnali 1 óráig, ekkor a fogyó Hold elfedi a Fiastyúkot. A jelenség több órán keresztül látszódik majd, miközben az észlelési körülmények folyamatosan javulnak, ahogyan a Hold és a Fiastyúk párosa egyre magasabban lesz látható az égen - közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló kedden az MTI-vel.

Az északkeleti égbolt felé tekintve a páros 22 órakor, a fedés kezdetén még csak 8 fokkal lesz a horizont fölött. Mivel a jelenség kezdetekor a Hold még alacsonyan van, kitakarás-mentes keleti horizontra lesz szükség. A fényes Hold ragyogása miatt a jelenség kézi binokulárral vagy állványos távcsővel figyelhető meg. Kézi távcsővel a jelenség kezdetén egy látómezőben látható a Hold és a teljes Fiastyúk, annak legfényesebb csillagaival.

A jelenség előrehaladtával, 23 óra körül a Hold a csillaghalmaz közepén trónol majd, a halmaz csillagai körbeveszik. Az ekkorra 17 fok magasra emelkedő páros már könnyebben meg-figyelhető az égen. Éjfélre a Hold a Fiastyúk bal szélére vándorol, majd 0 óra 40 perc körül az egész halmaz előbukkan a Hold takarásából.

Lemaradtál tegnap? Mutatjuk, mikor lesz legközelebb részleges vagy teljes holdfogyatkozás Magyarországon
EZ IS ÉRDEKELHET
Lemaradtál tegnap? Mutatjuk, mikor lesz legközelebb részleges vagy teljes holdfogyatkozás Magyarországon
Teljes holdfogyatkozás 2025 szeptember 7-én: mi a holdfogyatkozás jelentése, mikor lesz teljes holdfogyatkozás Magyarországon? Mikor lesz teljes napfogyatkozás 2025-ben?

Egy kisebb, állványos csillagászati távcsővel és 50-100-szoros nagyítással jól észlelhetőek lesznek a csillagfedések, ahogy a Hold eltakarja a halmaz csillagait, amik később kibukkannak a Hold másik oldalán. Távcsővel a Hold kráterei és felszínformái is láthatók lesznek a csillagfedések között. Az északi féltekén a fény-árnyék határ mellett a jókora Aristoteles és Eudoxus kráterek, alattuk pedig a holdbéli Kaukázus hegyláncai is felbukkannak.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló rendkívüli esti programmal készül a ritka jelenségre.

A Fiastyúk Hold általi fedése egy 18 éves ciklust követ, 2023 és 2029 között több fedés is megfigyelhető, de ezután csak 2042-ben lesznek újra Fiastyúk fedések.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #égi jelenségek #svábhegyi csillagvizsgáló #hold #csillag #égi jelenség #csillagászat

