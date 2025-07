Örökre vége a bliccelésnek: lépett a BKK, ezt lehetetlen lesz megkerülni

A BKK újabb kísérletet tesz az elektronikus jegyrendszer bevezetésére Budapesten, a már működő Pay&Go szolgáltatást fokozatosan terjesztenék ki a főváros teljes közlekedési hálózatára 2025-től kezdődően.

A Budapesti Közlekedési Központ ismét nekifutna az elektronikus jegyrendszer megvalósításának. A 100E reptéri buszon és a kisföldalatti vonalán már sikeresen működő érintésmentes kártyás fizetési rendszert – a Pay&Go szolgáltatást – tervezik kiterjeszteni Budapest teljes közösségi közlekedési hálózatára, valamint a környéki Volán és HÉV-járatokra is - tudósított a Népszava.

Az eredeti tervek szerint első lépésben a metróvonalakon tennék elérhetővé az e-jegy szolgáltatást a menetjegyvásárlásokhoz.

2023 nyarán elindítottuk a Pay&GO pilot programot a 100E buszon, majd a kisföldalattin folytattuk. Az elmúlt 2 évben 1,3 millió ügyfél használta. Jelenleg azon dolgozunk, hogy 2025-ben a többi metróra is kiterjesszük a modellt. Ez a bankkártya alapú fizetési és érvényesítési rendszer ma a legelterjedtebb innovatív megoldás a külföldi közösségi közlekedési rendszereknél, mivel nagyon hatékony eszköz új utasok eléréséhez, így a modal split javításához. A pilot megvalósításával hatalmasat léptünk előre, hiszen integrálni kellett a BKK meglévő rendszereivel. Így már van tapasztalatunk, amivel könnyebb belevágni az átfogó rendszer megvalósításának. 2027 elejétől több hullámban lehetne bevezetni

- nyilatkozta a Népszavának Walter Katalin, még a BKK vezérigazgatójaként.

Az érintésmentes kártyás fizetésen alapuló elektronikus jegyrendszer nemzetközi szabvánnyá vált a közösségi közlekedésben. Világszerte több száz nagyváros – köztük London, Amszterdam, New York és Szingapúr – alkalmazza ezt a modellt jegyértékesítési rendszerében. A budapesti pilot program is sikeresnek bizonyult: a két kísérleti viszonylaton néhány hónap alatt a fizetések 30 százaléka ezen a csatornán történt – áll a BKK Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság számára készített előterjesztésében.

A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájukkal vagy annak okoseszközön tárolt változatával tudnak a járműveken, illetve a megállókban elhelyezett érvényesítő készülékeken utazási jogosultságot szerezni egyszerű érintéssel. A vásárlás és érvényesítés egyetlen lépésben történik, az utazás azonnal megkezdhető, a jogosultságot pedig maga a bankkártya igazolja. A szolgáltatás használatához nincs szükség előzetes regisztrációra vagy alkalmazás letöltésére.

Első körben a vonaljegyeknél vezetnék be az új modellt. A bérletes utasok továbbra is a weben vagy a BudapestGO alkalmazásban vásárolhatnák meg bérletüket, amely az ő esetükben is a bankkártyához rendelődne. A BKK várakozásai szerint a bliccelés jelentősen csökkenne részben a jegyvásárlás egyszerűsítése, részben az ellenőrzés hatékonyabbá tétele miatt. A rendszer automatikusan visszajelzi a járművezetőknek az utazási jogosultságot, ami különösen az első ajtós felszállásoknál lenne előnyös. Beléptető kapuk telepítését egyelőre nem tervezik.

A bevezetés több fázisban történne: az első szakaszban a reptéri busz mellett a metróvonalakon tennék elérhetővé a vonaljegyekre a szolgáltatást. A kiterjesztéssel 52 metróállomáson, napi 800 ezer felszálláshoz válna elérhetővé a Pay&GO rendszer. A második fázisban a buszokra és trolibuszokra terjesztenék ki, majd 2028 harmadik negyedévében következnének a villamosok és az agglomerációs járatok, illetve ekkor csatlakoznának a bérletes utasok is. A negyedik fázisban az időalapú jegytermékeket vezetnék be, végül a HÉV-vonalakat is bevonnák a rendszerbe. A tervek szerint 2032-re az eladott jegyek és bérletek 90 százaléka elektronikus formában kerülne értékesítésre.

A szakaszos bevezetés elősegítené a források biztosítását és csökkentené a kockázatokat. A BKK számításai szerint a beruházásnak 2027 elejéig nincs finanszírozási igénye, miközben az utazások számának és a bevételeknek 1-3 százalékos növekedését eredményezné.