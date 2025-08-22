2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
Sveti Stefan (Szent István), a montenegrói Adriai-tenger partján fekvő, erődített szigeti falu légifelvétele, amelyet egy keskeny gát köt össze a szárazfölddel. A szigeten 15. századi kő villák állnak, amelyek egy kifogástalan rózsas
Utazás

Indul az utószezoni roham az Adriára, brutál olcsósítást jelentettek be: jól járhat, aki kivárt a nyaralással

Pénzcentrum
2025. augusztus 22. 14:38

Idén már közel 10 ezren választották a tengerparti nyaralásukhoz az Adria InterCity vonatot. A MÁV-csoport most közölte, hogy augusztus 24-től szeptember 15-ig last minute árakon biztosítanak eljutási lehetőséget Splitbe. A vonat ebben az időszakban Kelenföldről indul és Kelenföldre érkezik.

A MÁV-csoport ezen időszakban a vonatokon még elérhető ülő- és fekvőhelyek egy részét most last minute áron kínálja. A legjobb árakkal való odautazáshoz Budapestről és többek között Székesfehérvárról, Siófokról, Fonyódról és Nagykanizsáról különösen az augusztus 24-én, 26-án és 28-án induló vonatokat ajánlják. Visszaútra, Splitből pedig az augusztus 29-én, 31-én és szeptember 3-án induló vonatokat.

A last minute árak a következők: ülőhely hatszemélyes fülkében: 47 euró helyett 29 euró, míg fekvőhely hatszemélyes fülkében, amennyiben a zavartalan pihenés a fontos: 49 euró helyett 39 euró lehet Splitbe utazni.

A vonat 19:01-kor indul Budapest-Kelenföldről. A vonat Splitbe másnap reggel 9:39-kor érkezik, visszafelé pedig 17:43-kor indul. Split belvárosa között átszállás nélkül, éjszaka közlekedik, augusztusban kétnaponta, szeptemberben pedig heti 2-3 alkalommal.

Más tengerparti üdülővárosokhoz 5 perc sétával érhető el autóbuszcsatlakozás, valamint 8 perc sétával a szigetekre induló hajók kikötője. A vasútállomáshoz közel, 12 perc sétára népszerű strand is található.
Címlapkép: Getty Images
