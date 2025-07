Sztrájkolnak ma és holnap a pécsi buszvezetők: ne megszokásból utazz, sok járat el se indul

Nem kapták meg a béremelést, ezért sztrájkolnak a buszsofőrök Pécsen. A társaság azt közölte, hogy az elégséges szolgáltatás ennek ellenére is biztosítva lesz.

Sztrájk lesz a Pécs helyijáratú autóbusz-közlekedését biztosító Tüke Busz Zrt.-nél július 27-én és 28-án, de a kötelező, még elégséges szolgáltatást biztosítani fogják - tájékoztatta a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet az MTI-t.

Azt írták: a jogszabályi előírások betartásával tartandó kétnapos sztrájk oka, hogy a munkáltató és a tulajdonos nem teljesítette a 2025 februárjában tett vállalását, miszerint ez év közepétől további 3,5 százalékos alapbéremelést hajt végre a társaságnál. A szakszervezet szorgalmazza, hogy a munkavállalók alapbérét augusztus 1-jétől 3,5 százalékkal emeljék meg, valamint szeptember 10-ig egyösszegű kifizetés formájában január 1-jéig visszamenőleg kérik a munkáltató által az idén végrehajtott egyoldalú bérintézkedés és a tavalyi alapbérekhez vetített, a sztrájkkövetelés teljesítése esetén összességében megvalósuló 9,5 százalékos alapbéremelés különbözetének kompenzálását - tették hozzá.

A Tüke Busz honlapján közölte, hogy törvényi kötelezettségének megfelelően közzétette az elégséges szolgáltatást biztosító menetrendet az autóbusz-vezetői sztrájk idejére. "A sztrájkkal érintett napokon is prioritásként kezeljük a város ipari parkjaiban működő, illetve a kiemelt foglalkoztatók dolgozóinak a műszakváltásokhoz igazodó munkába- és hazajutását, törekszünk arra, hogy a pécsieket minden lehetséges felületen pontos információkkal lássuk el ebben a két napban is" - hangsúlyozták.

Jelezték, a kiemelt munkáltatókat és az ipari parkokat érintő járatok közül a 20-as, 21-es, 121-es járatok, a déli ipari park esetében az 51-és 52-es járatok, illetve a nyugati városrész ipari létesítményeit érintő 25-29-es járatok a műszakváltásokhoz igazodóan lehetőség szerint minden esetben közlekedni fognak. Július 27-én a normál menetrendben 1111 járat közlekedne, a sztrájkmenetrendben 12-vel kevesebb járat indításával biztosítható az elégséges szolgáltatás, július 28-án 1535 járat indulna, ezen a napon 441-gyel kevesebbel biztosítható az elégséges szolgáltatás - fűzték hozzá.

Hangsúlyozták: kiemelt céljuk, hogy a pécsieket minden lehetséges felületen pontos információkkal lássák el, ennek érdekében minden buszmegállóba figyelemfelhívó tájékoztatást helyeznek ki, amelyen az ügyfélszolgálat és a diszpécserszolgálat telefonszámát, valamint a weboldaluk címét is feltüntetik. A Google térképalkalmazás útvonaltervezőjét is frissítették a sztrájkmenetrenddel és figyelemfelhívással, így azok is pontosan meg tudják tervezni utazásukat, akik ezt az alkalmazást használják - olvasható a társaság honlapján.